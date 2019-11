Rimini, ecco cosa fare in città fino al 24 novembre. Tutti gli eventi previsti

L’autunno entra nel vivo con i primi freddi e le prime piogge ma la macchina di eventi nel capoluogo romagnolo non si ferma. Ecco il calendario diffuso dal Comune di Rimini. Include tutte le iniziative previste in città fino al 24 novembre, in attesa, alla fine del mese, delle iniziative che anticiperanno l’inizio delle festività natalizie.

sabato 16 novembre 2019

Teatro degli Atti, via Cairoli 42, Rimini

TEDx Rimini 2019 – “Prometei”

TEDx è il format di eventi locali auto-organizzati del circuito TED che, attraverso un ciclo di microconferenze su un tema comune, agevola conoscenza e condivisione di idee e progetti. Un evento dove le idee diventano un bene collettivo, un elemento di conoscenza diffusa, uno spazio di discussione e connessione, di crescita professionale e umana, attraverso l’intervento degli Speaker, tra cui: il cantautore negli Ex-Otago e contadino, Maurizio Carucci che renderà partecipi della propria esperienza con Cascina Barbàn, Sarah Varetto (EVP News Projects Development, Continental Europe di Sky), Paolo Maria Rossini (medico e professore, presidente della International Federation of Clinical Neurophysiology), Marco Bentivogli (Segretario Generale della Fim Cisl) e “Camihawke” al secolo Camilla Boniardi (Web Content Creator).

Orario: 14.30 – 19.30 I biglietti sono acquistabili solo online attraverso Eventbrite.

Info: www.tedxrimini.com

domenica 17 novembre 2019

Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini

WunderKammer Orchestra

Nell’ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla “Musica da Camera”, si esibisce la WunderKammer Orchestra diretta da Carlo Tenan, con Paolo Marzocchi al pianoforte e Ivan Gambini percussioni. Il concerto propone le opere di: Gershwin Strike up the Band (ouverture) e Rhapsody in Blue, Arcelli Traffic Revenge, Tenan Concerto n.1 per pianoforte e big band e Bernstein Four Symphonic Dances from West Side Story.

Orario: 17.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/

domenica 17 novembre 2019

Castel Sismondo, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Matrimonio a Corte: Wedding day

Un evento che nasce come uno scrigno di novità, idee e creatività in cui gli sposi trovano ispirazioni per organizzare il proprio matrimonio e si sviluppa come una wedding experience all’interno della splendida cornice di Castel Sismondo. Si rivolge ad un target attento ed esigente e presenta una vasta ed aggiornata panoramica sul mondo del wedding: dal wedding planner ai servizi di ristorazione, dal barman all’allestimento floreale e ovviamente atelier con abiti da sposa, intrattenimenti musicali, giochi pirotecnici, cuscini, gioielli, bomboniere e tanto altro.

Un pomeriggio scandito da un susseguirsi di presentazioni e tappe animate da dimostrazioni, degustazioni e prove. L’evento è organizzato dall’Associazione Zeinta de Borg.

Orario: 14.00 – 19.30 Ingresso gratuito. Info: 0541 670306 www.commerciantirimini.it

da lunedì 18 a domenica 24 novembre 2019

Rimini, sedi varie

Amarcort Film Festival

12° edizione del festival internazionale di cortometraggi di Rimini

La 12° edizione del Festival del cinema breve si svolge seguendo il format ormai consolidato con le proiezioni di tutti i cortometraggi finalisti nelle 7 sezioni competitive, con opere prime e ospiti del cinema italiano e non solo, un’area “Industry” per i professionisti del settore con incontri, dibattiti e proiezioni dedicate, e proiezioni mattutine per le scuole.

Nella fase finale delle proiezioni di Amarcort, un evento in anteprima lunedì 18 al Cinema Fulgor: ‘Salotto Fellini’, in cui Francesca Fabbri Fellini incontra due grandi amici e collaboratori di Federico: Blasco Giurato (amico di una vita di Federico Fellini, nonché operatore alla macchina nel film I Clowns) e Luigi Piccolo della storica Sartoria Farani che ha vestito gli attori e le attrici del film sopra citato.

A seguire consegna del premio “Un felliniano nel mondo” e proiezione del film “I Clowns” (Fellini 1970).

Tra le rassegne proposte, “Il Muro”, dedicata ai trenta anni dalla caduta del muro di Berlino e a tutti i muri che ancora dividono la società. La rassegna vede tre appuntamenti imperdibili durante il festival (venerdì 22 novembre ore 16.30 al Laboratorio Aperto, sabato 23 novembre alle ore 9.00 al Teatro degli Atti e alle ore 17 in Cineteca).

Altra rassegna proposta, 8 for USA che, direttamente dalla School of Cinematic Arts, una delle scuole di cinema più prestigiose al mondo, porta 8 cortometraggi realizzati da altrettanti giovani studenti per raccontare l’America di oggi (sabato 23 novembre, ore 10 presso Teatro degli Atti).

Ingresso libero Info: www.amarcort.it/

mercoledì 20 novembre 2019

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Gli Sposi

Ad aprire la sezione Tracce D contemporaneo della Stagione di prosa, è la coppia di autori, registi e autori romani Frosini /Timpano con Gli Sposi, romanian tragedy, la storia di ‘un’ordinaria coppia di potere’.

Ore 21.00 Ingresso: 10 € Tariffe ridotte: 8 €

Info: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli) www.teatrogalli.it

giovedì 21 novembre 2019

Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini

Roots – concerto di violoncello e mandolino

Nell’ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla “Musica da Camera”, ha luogo il concerto con Avi Avital (mandolino) e Giovanni Sollima (violoncello).

Sono proposte le musiche di Salomone Rossi, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Giovanni Sollima, Dario Castello, Avi Avital, Aldo Finzi, Eliodoro Sollima.

Ore: 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

sabato 23 novembre 2019

Castel Sismondo, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Francesca da Rimini – Storia di un mito – Letteratura, teatro, arti visive e musica

Ferruccio Farina presenta il suo libro su Francesca da Rimini, un mito del quale questo volume, attraverso una mole di materiali mai raccolti e analizzati fino ad ora, ripercorre la storia per permettere ai neofiti, come agli specialisti del tema, di riscoprirne gli intramontabili valori e il fascino profondo.

Il volume ricostruisce la storia di Francesca da Rimini dal XIV secolo fino ai giorni nostri.

A dialogare con l’autore Natascia Tonelli, Dantista, docente Università di Siena, membro del Comitato Nazionale Celebrazioni Dantesche 2021, Michele Brambilla, Giornalista, direttore QN Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che porterà il saluto della Città.

Ore: 17 Ingresso libero Info: 0541 704422 www.museicomunalirimini.it

sabato 23 novembre 2019

Partenza da Castel Sismondo, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

E’ per te – Rimini in cammino contro la violenza sulle donne

Camminata cittadina patrocinata dal Comune di Rimini in collaborazione con l’Associazione Rompi il Silenzio, per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Un evento che si svolge in centro storico, per ribadire il no ad ogni violenza di genere.

La camminata parte alle 15.30 da piazza Francesca da Rimini con arrivo previsto intorno alle 16.45 in piazza Cavour, dove si svolge la manifestazione finale.

Ore: 15.30 Partecipazione gratuita Info: 0541 704545 www.facebook.com/casadelledonnerimini/

sabato 23 novembre 2019

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Norma di Bellini: Dive non sempre caste

Incontro di preparazione all’ascolto dell’opera, condotto da Fabio Sartorelli.

E’ richiesta la prenotazione.

Ore: 17.00 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Info e prenotazioni: 0541 704294/96 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 teatrogalli@comune.rimini.it

GIORNO PER GIORNO

sabato 16 e 23 novembre 2019

Sala del Giudizio – Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico

Biblioterapia 2019. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri: Leggere il mondo.

Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri

Prosegue il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. ‘Leggere il mondo’ è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i 400 anni della Biblioteca Gambalunga.

E’ la volta di Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai, che si misura con il libro della sua vita: ‘Don Chisciotte della Mancia’ di Miguel De Cervantes (sabato 16 novembre).

Un incontro della sezione ‘scienza e coscienza’ è con Cristiano Galbiati: Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo, introduzione di Giulia Vannoni (sabato 23 novembre).

Ore: 17.00 Ingresso libero fino ad esaurimento posti Info: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)

sabato 16 novembre 2019

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 – Rimini centro storico

Ultimo chilometro di una vita in salita

Valter Vallicelli, partigiano e presidente ANPI Sezione di Rimini presenta il diario partigiano ‘Ultimo chilometro di una vita in salita’. Un piccolo libro che racconta le vicende di un giovane ragazzo di 17 anni nei drammatici mesi dell’estate 1944 quando gli Alleati si mossero per sfondare la Linea Gotica tedesca ed avanzare verso nord, verso la pianura Padana. ‘Tabac’, il suo storico nome di battaglia (in ravennate tabac significa ragazzo), al secolo Valter Vallicelli, 92 anni e qualche mese, racconta, a distanza di tanti anni, come e quando divenne partigiano nel ravennate in quella estate del 1944.

​Modera la conversazione la giornalista Maria Cristina Muccioli.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541 704494-96 www.bibliotecagambalunga.it/cineteca

domenica 17 novembre 2019

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano).

Balletto al Cinema: Il Corsaro

In differita dal Teatro Bolshoi di Mosca

La ballerina Étoile del Bolshoi Ekaterina Krysanova e il solista Igor Tsvirko interpretano la passione dei due protagonisti con un’incontestabile intensità in quest’avventura mozzafiato.

Ore 16.00 Ingresso: € 12 Tariffe ridotte: € 10 Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/

domenica 17 e 24 novembre 2019

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’ Augusto 162

Matinée Domenicali – Colazione & Film al cinema Fulgor

Nel mitico Cinema Fulgor ogni domenica, colazione e proiezioni mattutine nelle due sale:

domenica 17 novembre:

​Da qui all’eternità, di Fred Zinnemann

Un tram che si chiama desiderio, di Elia Kazan

domenica 24 novembre:

Zabriskie Point, di Michelangelo Antonioni

Orario: ore 10.00 colazione, ore 10.30 proiezione. Ingresso: 6 €

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura dalle 16.30 alle 21.00 eccetto lunedì dalle 20.30 alle 22.00. Non si accettano prenotazioni.

Info: 0541 709545 www. cinemafulgorrimini.it

domenica 17 e 24 novembre 2019

Centro Commerciale ‘I Malatesta’, Via Emilia, 150 – Rimini zona Celle

Arco in Danza

Il Centro Commerciale I Malatesta, ospita la 18° edizione di Arco in Danza. Gli spettacoli animeranno tre domeniche pomeriggio, con esibizioni delle venticinque scuole di danza riminesi, spaziando dalla danza classica alla contemporanea, dalla danza moderna al flamenco, fino al tango orientale.

Ore 16.30 Ingresso libero Info: 333 3986013; 0541 781696 (Associazione Eventincentro)

lunedì 18 novembre 2019

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

J’ai tuè ma mer del regista canadese Xavier Dolan

Il primo lungometraggio del regista che scrisse il soggetto a soli sedici anni, in cui si ritrovano elementi autobiografici. Il film racconta la storia di una difficile adolescenza.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it/

lunedì 18 novembre 2019

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Joy di Sudabeh Mortezai

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Rompi il Silenzio e anticipa la camminata contro la violenza sulle donne, che si svolge il 23 novembre.

Il documentario è un ritratto realistico e puro della prostituzione africana in Europa.

La proiezione è anticipata dalla presentazione del fenomeno da parte di esperti.

Ore: 16.30 Ingresso libero Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

lunedì 18 novembre 2019

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

XXXI Corso di Storia dell’Arte

Il corso tenuto dalla Prof.ssa Gloria Valentincich ha come tema ‘La magia del popolo e la magnificenza dei Signori’. Le lezioni, di un’ora e trenta minuti, sono arricchite da diapositive proiettate sullo schermo del cinema e l’insegnante chiarisce in sintesi, le epoche storiche che vengono attraversate, in modo didattico per una rilettura della storia dell’arte.

Orario: dalle 21 alle 22.30 Ingresso a pagamento

Info e iscrizione: 340 6837922 – 0541 52914 www.cinematiberio.it

martedì 19 novembre 2019

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

La Grande Arte al Cinema

La rassegna porta sul grande schermo i documentari dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori. In data odierna propone l’appuntamento con il documentario: ESCHER – VIAGGIO NELL’INFINITO, di Robin Lutz.

Aperitivo artistico a partire dalle ore 20.30, a cui segue l’introduzione del film a cura del critico di storia dell’arte Alessandro Giovanardi alle ore 21.00. La proiezione del film inizia alle ore 21.30.

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it/



martedì 19 novembre 2019

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il bambino è il maestro – Il metodo Montessori

Documentario di Alexandre Mourot che racconta il Metodo Montessori, un approccio educativo che vuole celebrare e nutrire il desiderio di conoscenza di ogni bambino.

Ore: 17 e 21 Ingresso: 6 € Tariffe ridotte: 5 € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/

mercoledì 20 novembre 2019

Sala del Giudizio, Museo della Città, via Tonini 1, Rimini centro storico

Lingue di confine 2019

Rimini città di confine. I dialetti dall’Impero ai Borghi: ciclo di incontri e spettacoli a cura di Fabio Bruschi. Esperti della storia del dialetto affrontano i temi della nascita della lingua propria di Rimini – da sempre città di confine – e dei dialetti dei suoi quattro borghi, San Giuliano, San Giovanni, Sant’Andrea, Borgo Marina. Le caratteristiche dei dialetti dei borghi sono sviscerate partendo dalle loro scaturigini anche attraverso il racconto della vita della città nell’epoca in cui “tutto accadeva in dialetto”.

L’incontro in programma si intitola ‘I borghi marinari e gli altri borghi: Rimini confine fra mare e terraferma’.

Ore: 17.30 Ingresso libero Info: 0541.704426 – 28 www.museicomunalirimini.it

fino a mercoledì 20 novembre 2019

Cinema Settebello – via Roma, 70 Rimini

Cinema Settebello

L’uomo del labirinto, di Donato Carrisi (16.30-18.45-21.00 – lunedì chiuso)

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, di Lorenzo Mattotti (15.30-17.00 – lunedì chiuso)

Motherless Brooklyn: I segreti di una città, di Edward Norton (18.30-21.00 – lunedì chiuso)

The Irish man, di Martin Scorsese (16.30-21.00 – lunedì chiuso)

Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it/

giovedì 21 novembre 2019

Museo della Città, via L. Tonini 1 – Rimini centro storico

Mente Locale 2019: Il prezzo della guerra. Rimini 1943-1944

Ciclo di incontri tematici promosso dai Musei Comunali di Rimini per approfondire aspetti della storia e della cultura del nostro territorio.

Nella ricorrenza dei 70 anni dall’inizio della II guerra mondiale, la rassegna prende spunto dall’esposizione nel foyer del Teatro Galli della Medaglia d’oro al valor civile, conferita alla città dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, il 16 gennaio 1961, per indagare le ferite inferte al patrimonio architettonico-urbanistico e al patrimonio museale, nonché le sofferenze di chi la guerra l’ha subita.

Il secondo appuntamento è affidato allo Storico dell’arte Piergiorgio Pasini ed è dedicato alle vicende sofferte dal Museo e dal suo patrimonio, fra tentativi di protezione e distruzioni.

Ore: 17 Ingresso libero Info: 0541 704422 www.museicomunalirimini.it/

giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2019

Rimini, Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassirya, 22

Depeche Mode – Spirits in the Forest

Un docu-film musicale di Anton Corbijn, Pasqual Gutierrez, John Merizalde.

Il film segue il Global Spirit Tour 2017/2018, che ha visto la band suonare davanti a più di 3 milioni di fan in 115 concerti in tutto il mondo.

Ore: 21 Ingresso: a pagamento Info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it

venerdì 22 novembre 2019

Palazzo Buonadrata, Sala delle Feste, Corso d’Augusto, 62 – Rimini centro storico

I Maestri e il Tempo. Il Codice celeste. L’Astronomicon di Basinio e la cultura del Rinascimento

Ciclo autunnale della rassegna culturale promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che in questa nona edizione coglie il grande anniversario dei 400 anni della Biblioteca Gambalunga.

Gli incontri sono curati dallo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi e da Oriana Maroni, direttrice della Biblioteca Gambalunga ed è dedicato alla sapienza astrologica rinascimentale tra filosofia e poesia, arte e religiosità.

L’appuntamento è con Basinio e la gara tra il greco e il latino: la corte di Rimini avamposto del Rinascimento. Ospite Monica Centanni, filologa classica dello IUAV di Venezia e dell’Università degli Studi di Catania.

Ore: 17.30 Ingresso libero Info: 0541 351611 www.bibliotecagambalunga.it

da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2019

RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

ICYFF – International Master Days – Spinning

L’ Evento, organizzato dalla federazione ICYFF (Indoor Cycling and Fitness), è dedicato alla community del Group Cycle (una bike di nuova generazione, le cui prestazioni superiori si esprimono al meglio attraverso un programma importante, quale ICY Program).

Orario: venerdì 22 dalle ore 18, sabato 23 dalle ore 10, domenica 24 dalle ore 8.30

Ingresso a pagamento. Info: 0541 395698 – 051 840876 www.icyff.com/it-IT

sabato 23 novembre 2019

Canile di Rimini Via S. Salvatore, 32 – Rmini

Libri e code

Il mercatino ‘Libri e code’, è un’iniziativa benefica realizzata dai volontari delle associazioni animaliste attive presso il canile di Rimini, per contribuire alla raccolta fondi in favore degli animali ospiti del canile. L’appuntamento si svolge ogni secondo e quarto sabato del mese, permette di acquistare libri e non solo, per sostenere le cure e il benessere dei cani e dei gatti.

Orario: 10.00 – 16.00 Ingresso libero Info: 0541 730730 www.comune.rimini.it

sabato 23 novembre 2019

Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro, 7 – Rimini Grotta Rossa

A proposito di donne

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Mauro Monni (Sine Qua Non Teatro), che rientra nella Rassegna teatrale Mulino OFF e celebra la Giornata contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo mette in scena le storie di donne che hanno lasciato un segno indelebile per le generazioni future e vuole restituire la giusta dignità al mondo femminile attraverso racconti di vite inimitabili. Lo spettacolo, che ha fatto tappa in tantissime città d’Italia, viene messo in scena sempre da attrici del luogo, dando così vita a una catena tutta “al femminile”. Un omaggio alla vita di 17 donne, delle quali si scoprono i pensieri e le emozioni: Margherita Hack, Alda Merini, Marchesini, Lady Diana, Rosa Parks, Gabriella Ferrila Contessa di Castiglione, Frida Kahlo. E poi ancora Mia Martini, Anna Magnani, Jeanne Hébuterne, Dalida e ancora altre.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 www.mulinodiamletoteatro.com/

domenica 24 novembre 2019

Mulino di Amleto Teatro, Via Del Castoro, 7 – Rimini Grotta Rossa

Alice nella scatola delle meraviglie

Spettacolo per bambini a cura della Compagnia ‘Le Meccaniche Semplici’.

Fra immaginazione e realtà lo spettacolo ruota attorno alle trasformazioni di una “scatola”, la scenografia, che rivela spazi e atmosfere multiformi davanti agli occhi dei giovani spettatori: un gioco che, nell’atto stesso di mostrare ironicamente le “finzioni” del teatro, crea le cornici tra sogno e coscienza delle avventure di Alice.

Orario: 11.00 e 16.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 www.mulinodiamletoteatro.com/

domenica 24 novembre 2019

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Junior Cinema: La domenica delle famiglie

La domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età.

In programma il film DORA E LA CITTA PERDUTA, di James Bobin: La trasposizione cinematografica della famosa serie tv dedicata a Dora, la bambina curiosa in cerca di avventure.

Orario: alle 14.30 e alle 17.00 Ingresso: € 5 Tariffe ridotte: € 4 (fino a 12 anni)

Info: 328 2571483 http: www.cinematiberio.it/

domenica 24 novembre 2019

Piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Rimini Antiqua

L’ultima domenica del mese il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 19.00 Info: 340 3031200 (Rimini Art)

domenica 24 novembre 2019

via IV Novembre – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica

A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486 alessandramanfroni70@gmail.com

domenica 24 novembre 2019

Cage Club, via Pascoli, 145 – Rimini

JustFor1Day

Rassegna itinerante di musica e arti nel territorio riminese creata da Smiting Festival e Musincanta. Ogni appuntamento è unico, si svolge per l’intera giornata con ristori gastronomici. Appuntamento con Matt Elliott (GB) affiancato da AGA e Pieralberto Valli. Coinvolti anche gli studenti dell’Università di Bologna partecipanti alla call musicale ‘Campus Vibes – UNIBO Music Call Rimini’.

Orario: dalle 11.30, inizio concerto alle ore 15 Ingresso a pagamento Info: 329 0909716

ogni mercoledì

Walk on the beach

Per rimanere in forma fisica e mentale, adatta a tutti, la personal trainer Elen Souza, propone

un’ora di attività aerobica, gratuita, sempre dal Bagno 26 di Rimini il mercoledì sera.

Per chi fosse interessato a partecipare all’attività settimanale o agli eventi speciali:

Orario: dalle 19.00 alle 20.00

Info e prenotazioni:348/0981594 info@elensouza.com www.facebook.com/events/4897

MOSTRE



fino al 6 gennaio 2020

Museo della Città (Ala Moderna), via Luigi Tonini 1 – Rimini centro storico

TRANSFASHIONAL, nuovo lessico post interdisciplinare tra arte moda e design

Al Museo della Città, presso l’ Ala Moderna, è allestita la mostra ‘TRANSFASHIONAL, nuovo lessico post interdisciplinare tra arte moda e design’, che si presenta come un eterogeneo e coinvolgente insieme di opere capaci d’aprire nuovi orizzonti su cosa la moda, nella sua accezione allargata. Partecipano gli stilisti, artisti e designer come: Manora Auersperg, Linnea Bågander, Naomi Bailey Cooper, Sonja Bäumel, Christina Dörfler-Raab, Naomi Filmer, Barbara Graf, Shan He, Milena Heussler, Afra Kirchdorfer, Saina Koohnavard, Kate Langrish-Smith, Ulrik Martin Larsen, Maximilian Mauracher, Wojciech Małolepszy & Robert Pludra, Ana Rajčević, Clemens Thornquist, Lara Torres, Aliki van der Kruijs a cura di Dobrila Denegri.

‘Transfashional’, si conclude a Rimini, dopo un lungo percorso espositivo che ha attraversato diverse città, come Londra, Varsavia, Vienna, Kalmar e le loro istituzioni museali di spicco.

Orario: da martedì a sabato 9.30 – 13 e 16 – 19; domenica e festivi 10 – 19. lunedì chiuso

Ingresso: libero Info: 0541 704421-22 www.museicomunalirimini.it

fino al 26 gennaio 2020

Biblioteca Gambalunga Sale Antiche, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni

Mostra in occasione dei 400 anni della Biblioteca Gambalunga di Rimini 1619 – 2019, dedicata al ricco patrimonio bibliografico e iconografico nel 400esimo anno dalla nascita della Biblioteca Gambalunga.

Ospitata nella splendida cornice delle Sale antiche, la mostra propone un viaggio nel tempo alla scoperta dei poliedrici volti della città, attraverso i preziosi codici, le carte d’archivio, le fantasmatiche fotografie “sviluppate” esposte alla Galleria dell’Immagine. Il percorso permette di conoscere

i progenitori illustri della città, i manoscritti della raffinata corte malatestiana e inoltre leggere scritti sull’identità cittadina, il suo segno zodiacale, i dialoghi scientifici con gli intellettuali d’oltralpe, fino alle narrazioni che hanno fatto di Rimini un mito dell’immaginario contemporaneo. La prima delle sale antiche ospita l’installazione dell’artista Daniele Torcellini, ‘Ex libris per luci cangianti’, che traduce la meraviglia dei libri e del sapere nella meraviglia estatica di colori mai visti. L’evento è ideato e curato dalla direttrice Oriana Maroni, con la collaborazione per la sezione storica dello scrittore Piero Meldini e il contributo di Maria Cecilia Antoni e Nadia Bizzocchi.

Orario: da martedì a domenica ore 16-19 (chiusura 1° novembre, 25 dicembre)

Visite guidate gratuite su prenotazione: da lunedì a venerdì ore 9-18; sabato ore 9.30, 10.30, 11.30. Ingresso libero Info: 0541 704486 (segreteria Biblioteca) www.bibliotecagambalunga.it/

fino al 16 novembre 2019

Common Space, via Quintino Sella, 21 – Rimini centro storico

Mostra fotografica di Claudio Bruschi alla Common Space: Cieli Blu

A cura di Maria Giulia Bruschi, Maria Stella Starnini e Marco Zauli

Rimini Common Space ospita ‘Cieli blu’, la mostra fotografica di Claudio Bruschi, curata da familiari e amici in occasione dei dieci anni dalla scomparsa dell’artista. Il percorso espositivo presenta una selezione di scatti a colori e in bianco e nero che richiamano immagini dell’ambiente con lo sguardo rivolto nello spazio verso l’alto.

Orario: 16.30 – 19.30 Ingresso: libero Info: 338 1446647 www.facebook.com/riminicommonspace

fino al 17 novembre 2019

Museo della Città,Ala Nuova via Luigi Tonini 1 – Rimini centro storico

Museo della Città: Plastica appArte

La mostra conclude il progetto Blu Booking, realizzato per la sostenibilità ambientale, a partire dalla sostituzione delle cannucce di plastica, usate in ambito turistico, con quelle di carta. Grazie alla creatività degli studenti del Liceo Artistico ‘Serpieri’, le cannucce di plastica raccolte sono diventate opere d’arte in esposizione al Museo, sul tema dell’ inquinamento marino e in generale sul futuro del pianeta. A cura di Info Alberghi Srl in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “A.Serpieri” di Rimini, Fondazione Cetacea onlus e con il patrocinio del Comune di Rimini.

Orario: da martedì a sabato 9.30 – 13 e 16 – 19; domenica e festivi 10 – 19. lunedì chiuso

Ingresso: libero Info: 0541 704421-22 www.museicomunalirimini.it

VISITE GUIDATE

sabato 16 novembre 2019

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visita guidata al Teatro Amintore Galli

La visita guidata al Teatro Galli per scoprire la storia, l’architettura e l’estetica degli spazi del Teatro progettato dall’architetto Poletti.

Ore 11.30 e 12.00

La visita ha un costo di 5 euro a persona; bambini gratis fino a 7 anni. Per prenotare la visita è necessario telefonare al 339 7758597 dal martedì al sabato dalle 10 alle 18. Il numero massimo di partecipanti alle visite è di 25 persone. E’ consigliata la prenotazione ma è possibile accettare prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti.

Gruppi e scuole possono prenotare la visita in giorni diversi dal venerdì sera contattando i Musei Comunali tel. 0541 704426 / 28, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Visita guidata abbinata all’aperitivo 12 € Info: 339 7758597 – 0541 704426 www.teatrogalli.it/

domenica 17 novembre 2019

Museo della Città via Tonini 1 Rimini centro storico

I Maestri della scuola del Trecento a Rimini

Passeggiata culturale a cura di Discover Rimini

Il percorso, a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte, toccherà la Chiesa di Sant’Agostino, con il presbiterio ornato da splendidi affreschi e le sale del Trecento del Museo della Città, dove si ammireranno opere appartenenti ai principali maestri della scuola riminese, Giovanni e Giuliano da Rimini e il Baronzio.

Ore: 16.00 luogo di incontro Museo della Città; Ingresso a pagamento

Info: per motivi organizzativi è gradita prenotazione entro il giorno precedente al 333.7352877, michela.cesarini@discoverrimini.it www.discoverrimini.com/

domenica 24 novembre 2019

Museo degli sguardi, Villa Alvarado – via delle Grazie, 12 Rimini San Fortunato

Appuntamento al Museo degli Sguardi

Il museo etnografico di Rimini riapre le porte con il sostegno di CIVIVO

Il Museo degli Sguardi riapre al pubblico le porte del museo grazie alla disponibilità dei volontari, in giornate e orari prestabiliti, facilitando così l’accesso a cittadini, turisti e studiosi. La visita in data odierna è curata da Orizzonti Nuovi.

Orario: dalle 16.00 alle 19.00 Ingresso libero info: 333 3596891; 349 1407498 www.facebook.com/Museo-degli-Sguardi

tutti i sabati

punto di incontro Tempio Malatestiano

Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese

Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all’interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all’interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto originale. Al termine, vedremo Castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso Sigismondo con l’aiuto di Filippo Brunelleschi

Orario: dalle 15:30 Ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/

tutti i sabati

ritrovo presso l’edicola del parcheggio al Ponte di Tiberio – Rimini centro storico

Passeggiata al Borgo San Giuliano

Visita guidata al Borgo San Giuliano, il luogo caratteristico con le stradine, i murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le storie e le tradizioni marinare che creano un’atmosfera fuori dal tempo. La visita permette di scoprire anche le tracce del periodo medievale e approfondire la conoscenza del Ponte di Tiberio.

La visita è su prenotazione. Orario: 9.30/15.00/20.45 A pagamento, costo ridotto dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

tutti i sabati

Appuntamento Arco d’Augusto

Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese: Arte seicentesca di Rimini

Visita alla scoperta dei capolavori dell’arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista che presenta i capolavori del pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento che hanno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.

Orario: dalle 9:30 Ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/

tutte le domeniche

Appuntamento Arco d’Augusto

Tour Rimini romana: Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana

Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell’antica Ariminum partendo con l’Arco di Augusto, allungandosi verso il centro dell’antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.

Orario: dalle 15:30 Ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/

tutti i mercoledì

ritrovo presso edicola parcheggio del Ponte di Tiberio

“Gianni !! Rimini è magica !”

Visita guidata a RIMINI per bambini e famiglie per scoprire una città colorata e animata da strani personaggi grazie alle storie di Gianni Rodari e non solo ..

Un modo diverso per avvicinarsi alla storia della città. La visita è su prenotazione

Orario: 9.30/15.00/20.45 Ingresso: 10 €, costo ridotto 5 € dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

tutti i venerdì

ritrovo presso l’edicola del parcheggio al Ponte di Tiberio – Rimini centro storico

Ciclo Visita Felliniana: ‘Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo’

Viaggio nella Rimini di Federico Fellini, quella reale e quella ricostruita in Amarcord, alla ricerca dei luoghi legati all’infanzia e all’adolescenza del grande regista che tanta influenza hanno avuto nella sua produzione cinematografica. Un’occasione per scoprire il passato di Rimini. La visita è su prenotazione

Orario: 9.30/15.00/20.45 Ingresso: 10 € – costo ridotto 5 € dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

tutti i venerdì

punto di partenza Piazza Tre Martiri (sotto l’orologio)

Arte Divina, tour delle chiese di Rimini

Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini

Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chiesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla chiesa di Sant’Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva chiesa di San Giuliano nell’omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande pala di Paolo Veronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.

Orario: dalle 15:30, durata tre ore

Ingresso: a pagamento 12 € – ridotto: gratuito fino a 18 anni, minimo 5 persone Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/