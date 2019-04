Rimini FC: successo per i giovani biancorossi. L’Under 17 ha battuto il Catania

Grazie a una rete realizzata da Pecci, nel secondo tempo, l’Under 17 biancorossa guidata da mister Lele Vanni si è aggiudicata la sfida di andata con il Catania, valevole per degli ottavi di finale del campionato nazionale di categoria giocatasi questa mattina allo stadio “Romeo Neri”. Un successo meritato per i biancorossi contro una formazione, quella etnea, arrivata prima nel proprio girone con 14 lunghezze di vantaggio sulla seconda e imbattuta (per i rossoazzurri tutte vittorie e appena due pareggi). La sfida di ritorno si disputerà in Sicilia tra una settimana.