Rimini FC, campionato finito: l’Aglianese vince 2-0 la gara play-off

Aglianese – Rimini 2-0

Aglianese: Ansaldi, Chiti (75° Duranti), Casanova (88° Filieri), Righetti, Colombini, Coda, Ballardini, Remedi, Kouko (68° Giordani), Russo (68° Brega), Bellazzini (75° Petrucci).

In panchina: Carcani, Bianchi, Michelagnoli.

Allenatore: Capecchi.

Rimini: Adorni, Valeriani, Arlotti, Ambrosini, Giua (46° Battisti), Gomis, Pecci (69° Accursi), Nanni, Diop (46° Sambou), Canalicchio (89° Ceccarelli), Ricciardi.

In panchina: Lazzarini, Pupeschi, Manfroni, Aprea, Lugnan.

Allenatore: Mastronicola.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Guardalinee: Giuseppe Cucinotta di Brescia e Mattia Morotti di Bergamo.

Reti: 14° Russo, 47° Ballardini.

Finisce il campionato dei biancorossi, sconfitti nella gara contro l’Agliese. 2 a 0 il risultato a favore dei padroni di casa, vogliosi di rifarsi dalla delusione di essere stati sorpassati in classifica, dal Fiorenzuola, promossa diretta, nella penultima giornata di campionato. Il Rimini ha anche creato ma in fase di finalizzazione si è vista la mancanza di Vuthaji, squalificato. Se si deve fare un bilancio della stagione, travagliata dalla pandemia, era il massimo risultato raggiungibile vista la costruzione della squadra all’ultimo momento. Una nota positiva è l’esordio di tanti giovani della primavera che si sono messi in mostra.

L’Aglianese va in rete al 14° con Russo che, lasciato libero, batte dal limite, con un bel diagonale, l’estremo riminese.

Ad inizio ripresa, al 47° i padroni di casa raddoppia no con Ballardini, scattato sul filo dell’outsider. Da rivedere.