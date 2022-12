Rimini, Foresta Gutenberg: storie di donne e impegno ambientale. Domani incontro con Paola Turroni

Foresta Gutenberg 2022 finisce con il botto. La rassegna di letteratura ambientale proposta da Futuro Verde aps con il supporto di Azienda AMIR conclude infatti questo primo ciclo di appuntamenti rivolti a indagare come la parola scritta racconta la transizione ecologica e i nuovi stili di vita, e dà appuntamento al 2023.

Quest’ultimo incontro in programma è dedicato all’autrice Paola Turroni e al suo Le sfumature del verde – Storie di donne e ambiente, edito da Laurana Editore, venerdì 9 dicembre alle 17, presso la Sala del Giudizio, in via Tonini.

Paola Turroni scrittrice, poetessa e performer, ha raccolto in questo volume le storie di dodici donne, storie individuali, ma anche una preziosa occasione per conoscere tutte le diverse professioni che entrano in campo quando bisogna occuparsi della protezione, della difesa, della regolamentazione dell’ambiente. Dall’avvocatura all’ingegneria, dall’agraria all’agricoltura, e poi l’antropologia, la scienza, l’associazionismo. Un racconto di un impegno quotidiano rivolto al futuro.

Oltre all’autrice interverranno Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, Chiara Bellini, vicesindaca di Rimini nonché Assessora con delega alle Pari Opportunità, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, e Paola Brambilla, ecoavvocata e Coordinatrice della Commissione VIA del Ministero della Transizione Ecologica che si occupa della valutazione delle grandi opere. Modera la giornalista Irene Gulminelli. Un insieme di voci femminili prestigioso e competente per un tema che ne incrocia altri, e racconta come si sta trasformando la nostra società.