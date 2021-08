Rimini, furgone abbatte albero in zona Pascoli. Le foto

Un mezzo furgonato sradica albero in Via Foscolo angolo via Alfieri. Incidente, senza feriti, ma solo danni questa mattina nella zona turistica di zona via Pascoli. Da una prima ricostruzione dell’incidente sembra che il furgone percorrendo via Foscolo abbia urtato con la parte superiore del camion l’albero.

L’urto è stato molto violento, fino al punto di abbatterlo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i mezzi dei Vigili del Fuoco per liberare la strada ed i tecnici di Anthea. Il rispristino della circolazione è atteso a breve