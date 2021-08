Rimini, Gioenzo Renzi: “Palazzina Roma. Non da vendere, ma da valorizzare”

“Nel cuore della Marina Centro, nell’attuale Parco Fellini, dove è nato nel 1843 il primo Stabilimento Balneare di Rimini, sostituito nel 1872 dal monumentale Kursaal, (sopravvissuto alla guerra ma distrutto dalla Amministrazione social-comunista nel 1948), esistono le due palazzine, Roma e Milano.

Furono costruite – scrive in una nota Gioenzo Renzi Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia – nel 1863 ad uso albergo, trasformate e ampliate nel 1929, in stile classico, identiche tra loro e in posizione simmetrica rispetto alla Fontana dei Quattro Cavalli.

La Palazzina Milano e buona parte dei Giardini dell’allora Parco dell’Indipendenza sono stati venduti nel 2003, irresponsabilmente, dall’Amministrazione Comunale, alla proprietà del Grand Hotel, con la mia sola opposizione in Consiglio, a salvaguardia di questi beni preziosi ed unici per la nostra storia balneare.

Adesso, sono preoccupanti le voci di vendita anche della Palazzina Roma, attualmente sede del Palazzo del Turismo, o di parti di essa, quali la sala congressi o il terzo piano, allo stato grezzo, da una ventina di anni, tant’è che è stata chiesta dal Comune la valutazione all’UTE (Ufficio Tecnico Erariale).

Ricordo che la Palazzina Roma – prosegue Gioenzo Renzi – con provvedimento della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali dell’Emilia Romagna n.211 del 12/12/2003, è stata dichiarato edificio di interesse particolarmente importante ai sensi del D.L. 490/1999.

E’ costituita da tre piani fuori terra, con una superficie utile complessiva di mq 3.410 circa e il terzo piano di mq 678.

E’ occupata al piano terra da una banca, dall’ufficio di informazioni turistiche Visit Rimini, al 1° piano dagli uffici comunali del Turismo e da Visit Romagna fino al 2° piano, il terzo è rimasto grezzo, nonostante alcuni interventi edilizi effettuati sull’edificio anni orsono.

Il Comune incassa affitti annui ammontanti complessivamente a circa 220.000 euro.

Nella seduta consigliare di lunedì, con l’interrogazione al Sindaco – conclude Gioenzo Renzi Capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia – ho chiesto: