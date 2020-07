Rimini, giovedì 23 luglio riapre lo storico Conad City di via Euterpe

Riapre al pubblico giovedì 23 luglio alle 9, dopo una ristrutturazione durata circa tre settimane, il Conad City di via Euterpe a Rimini. All’inaugurazione saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati—Conad Luca Panzavolta e l’assessore al commercio del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

I soci Conad di riferimento sono Marco, Luca e Fabio Semprini Cesari, della società Euterpe snc che gestisce anche il Superstore Il Lago di via della Fiera. Tante le novità dopo i lavori: nei 760 metri di vendita trovano ora posto anche la pescheria servita, la gastronomia al banco, ricca di pietanze calde e fredde pronte da gustare, le casse automatiche “fai da te” e un reparto panetteria ampliato e migliorato. Presente anche un punto Amazon Locker a disposizione dei clienti per il ritiro dei pacchi.

«Quello di via Euterpe — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — è un negozio che possiamo considerare “storico” per la città di Rimini, posizionato in un punto strategico e gestito con grande capacità da una famiglia di soci Conad. Marco, Luca e Fabio Semprini Cesari hanno tramandato di padre in figlio l’arte della qualità, della convenienza e della cortesia che caratterizza la nostra cooperativa di dettaglianti. Con questa ristrutturazione il negozio amplia in maniera significativa l’offerta di prodotti e servizi, acquisendo alcune delle caratteristiche che i consumatori si aspettano in termini di servizio e assortimento per la spesa di tutti i giorni, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio come da tradizione Conad».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao) e Milano. Il fatturato di vendita nel 2019 si è attestato a oltre 1,8 milioni di euro, in crescita rispetto al 2018. La cooperativa ha una rete multicanale di oltre 280 punti di vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa più di 8.000 persone.