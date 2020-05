Rimini, gli infermieri delle aree Covid rientrano nei loro reparti: “Eravamo davvero una squadra”

All’Ospedale di Rimini, medici e infermieri la data di oggi se la ricorderanno. Fino a prova contraria, l’epidemia di coronavirus non è ancora finita, ma il reparto Covid ospitato da marzo al sesto piano dell’Infermi ha chiuso. I pazienti qui ricoverati – una quarantina i posti disponibili – sono stati tutti dimessi, i contagi calano e diminuiscono anche i ricoveri dei nuovi pazienti affetti dalla malattia.

Le immagini, condivise dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, mostrano i sorrisi e l’entusiasmo degli infermieri e dei medici che all’ultimo piano dell’ospedale hanno passato settimana tra gioie e dolori. La felicità di vedere pazienti, giovani e anziani, dimessi, le lacrime di fronte al dramma dei tanti decessi che hanno afflitto la Provincia negli ultimi due mesi e mezzo.

La Provincia di Rimini è stata, come è noto, tra le più colpite dall’epidemia di coronvirus in Emilia Romagna, a sua volta tra le Regioni in cui il nuovo virus ha infuriato di più in Italia, dopo la Lombardia e ora il Piemonte. Più di duemila contagi accertati, 229 pazienti deceduti in poco più di due mesi. Tanto che l’azienda sanitaria aveva deciso di destinare il quinto e il sesto piano dell’Ospedale ai pazienti affetti da Covid19. Il sesto piano avrebbe ospitato la terapia intensiva neonatale che proprio nelle settimane di emergenza acuta avrebbe dovuto inaugurare, così come al quinto piano avrebbe trovato spazio il nuovo reparto di ostetricia. Il quinto, piano per la cronaca, è ancora dedicato ai pazienti affetti da Covid19.

Ma c’è un’altra notizia a certificare che l’emergenza sta pian piano rientrando. Per fare fronte al continuo arrivo in ospedale dei pazienti malati molti infermieri e molti medici sono stati trasferiti dai loro reparti di appartenenza a quelli nuovi “Covid19”. Ebbene, in questi giorni, proprio loro stanno iniziando a fare rientro nella loro “base”.

Racconta, Anna, infermiera al quinto piano Covid Dea dell’Ospedale di Rimini, ma di fatto di stanza nel reparto di pediatria oncologica dell’Infermi: “Da lunedì sono tornata alla mia base, con i bambini. Ho lasciato un gruppo di lavoro unito e forte. Per giorni abbiamo condiviso lacrime e dolori, ma siamo riusciti a ritagliarci anche momenti di allegria, se non altro per tirarci su il morale“.

Anna è stata trasferita di reparto proprio all’inizio dell’emergenza. “Non credevo che alla fine di questi due mesi pieni, mi sarebbe mancato questo gruppo di fantastici infermieri e di medici. Ci siamo legati molto, forse è stata la difficoltà a farci unire. Eravamo una vera squadra, ci aiutavamo su tutto. Ora sono felicissima che le cose stiano iniziando ad andare meglio per ritornare il prima possibile alla normalità o meglio..alla parziale normalità. Dobbiamo comunque fare attenzione, rispettarci a vicenda“.

E non manca il messaggio di speranza. “Spero solo che tutto questo abbia insegnato tanto a tutti. A noi sanitari in particolare per poter lavorare sempre al meglio e in armonia avendo in mente la parola “gruppo”. Ora torno dai bimbi, che devo ammetterlo, mi sono mancati. Ma questa esperienza non me la dimenticherò. Alla fine siamo riusciti malgrado tutto a donare un sorriso a persone sole in questi giorni drammatici“.