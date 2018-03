Rimini: gli opinion leader della città a colazione al Fulgor. Obiettivo come “Raccontare Rimini”

Sono in 176 e fanno parte di un “club” importante per la città e la Romagna. Sono il cuore di un progetto creato dal “Convention Bureau della Riviera di Rimini”, ormai da due anni “Event & Conference Division” di Italian Exhibition Group, per raccontare e comunicare nel mondo la città dei Malatesta e di Federico Fellini. Promuoverla come destinazione congressuale nazionale e internazionale, coinvolgendo in queste azioni un numero sempre più alto di protagonisti dei mondi di medicina, cultura, scienza, lavoro, che sono nati o vivono e lavorano a Rimini.

E i rappresentanti del “Club degli Ambasciatori” si sono incontrati questa mattina, durante un’inconsueta colazione svoltasi all’interno del luogo icona della poetica felliniana: l’appena rinnovato cinema “Fulgor”. Un’occasione per ricordare il risultati raccolti grazie al loro impegno, più di 135 gli eventi arrivati in questi anni a Rimini, definire nuove attività e traguardi da raggiungere nel fare conoscere ancora di più, in Italia e nel mondo, la destinazione Rimini.

Nel corso della mattinata, durante la quale è stato proiettato il brano del film, “Il tassinaro”, nel quale Alberto Sordi ha un lungo e divertente dialogo con Federico Fellini, ad alcuni degli ambasciatori è stato consegnato un premio/ricordo, per quanto hanno realizzato a completo beneficio della città. Tra loro: Mirella Falconi, della Scuola Farmacia e Biotecnologie ALMA MATER Studiorum Rimini; Riccardo Luchetti già presidente Società Italiana Chirurgia della Mano; Giovanna Ollà presidente Ordine degli Avvocati di Rimini, Enrico Cavagna responsabile Dip. Diagnostica per Immagini AUSL Romagna; Giorgio Cantelli Forti ex presidente Società Italiana Farmacologia; ClaudioVicini del Dipartimento Testa-Collo AUSL Romagna e Leonardo Cagnoli presidente UNI.RIMINI.

Ed il ringraziamento della “Event & Conference Division” di Italian Exhibition Group si è naturalmente rivolto anche a tutti gli altri “ambasciatori” presenti all’incontro, nel corso del quale e è stata sottolineata la grande ricaduta culturale, relazionale e economica creata dalla loro attività, non solo per Palacongressi e strutture di ospitalità ma per tutto il territorio riminese.