Rimini: “Grazie Tiberio”. Lettera di plauso di cittadini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

“Da molti anni il quartiere San Giuliano di Rimini vanta una realtà artistica teatrale che, promossa dalla parrocchia, si è rinnovata e aggiornata fino a diventare un centro attrattore culturale di prim’ordine nell’ambito della città e della provincia.

I locali del Cinema Tiberio, che ospitavano fino a qualche tempo fa solo opere in dialetto romagnolo, oggi vantano collegamenti con i maggiori teatri del mondo, cosicché la grandezza delle musiche dei più grandi compositori e le performances dei migliori artisti sono ora alla portata di tutti, grazie ad un impianto di proiezione digitale che permette di rappresentare eventi in collegamento satellitare diretto o in differita.

Questa realtà è vissuta con sincero entusiasmo e profonda riconoscenza da tutti coloro che solo così si sono potuti avvicinare ai grandi allestimenti di opere liriche, alle più prestigiose rassegne di danza, ecc…

Questi cittadini sono grati per la possibilità di partecipazione che è stata loro concessa e, auspicando che sempre più numerosi siano coloro che possono trovare nei programmi del Nuovo Cinema Teatro Tiberio un modo per migliorare la propria condizione, desiderano ringraziare pubblicamente tutti coloro che sono adoperati per il successo dell’iniziativa”.

La lettera è firmata: Un gruppo di cittadini riconoscenti