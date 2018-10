Rimini, Hera porta Fabio Volo a teatro. Lo spettacolo “Volo sull’acqua” in scena al Novelli.

Tutti i riflettori si stanno accendendo sul Teatro Galli ma il 18 ottobre il Novelli accoglierà il pubblico in occasione dello spettacolo “Volo sull’acqua” realizzato da Fabio Volo e Gainumberto Accinelli per Hera. La multiutiliy vuole confermare il proprio impegno nell’informare nel modo migliore i cittadini sull’importanza dell’acqua avvalendosi anche dell’arte.

In particolare da Hera spiegano che è “in continuo aumento il valore degli investimenti della multiutiliy nel settore dell’acqua: oltre 156 milioni di euro nel 2017 contro i 130 dell’anno scorso. Ottima qualità della risorsa erogata, garantita da oltre un milione analisi, di cui oltre 160.600 solo a Rimini”. In particolare Hera festeggia il decimo compleanno del report ’In buone acque’, redatto dal Gruppo per fornire informazioni dettagliate e di immediata lettura sul ciclo idrico gestito in 231 comuni di Emilia-Romagna, Marche e Triveneto. Secondo operatore in Italia per volumi di acqua erogata (303 milioni di metri cubi all’anno), il Gruppo Hera serve oltre 3,6 milioni di cittadini. Secondo il report di Hera “Quasi 340.000 cittadini, nella provincia di Rimini, hanno utilizzato nel 2017 una risorsa idrica la cui qualità è stata garantita da oltre 160.600 analisi, svolte nei laboratori del Gruppo Hera, di Romagna Acque e dell’ASL.La possibilità di usufruire quotidianamente dell’acqua di rubinetto passa attraverso le risorse impiantistiche utilizzate dall’azienda per distribuire il servizio: nella provincia di Rimini l’acqua di rete arriva da 205 fonti di prelievo e viaggia attraverso oltre 3.000 km di rete acquedottistica, nella quale vengono immessi ogni anno quasi 42 milioni di metri cubi d’acqua. In questo modo si garantisce un approvvigionamento costante e adeguato”.