Il Rimini in dieci per 60 minuti pareggia con la Torres. 1 a 1

Rimini: Zaccagno, Pietrangeli, Gigli, Panelli (46° Rosso, 67° Sereni)), Tofanari, Delcarro, Tanasa (60° Pasa), Tonelli (60° Piscitella), Haveri (24° Regini), Santini, Vano.

In panchina: Galeotti; Laverone, Serpe, Allievi, Acquistapace; De Rinaldis, Eyango, Pasa, Rossetti; Gabbianelli, Accursi.

Allenatore: Gaburro.

Torres: Salvato, Lombardo (75° Gianola), Antonelli, Dametto, Girgi, Campagna (46° Lisaj), Lora, Masala ((90° Bonavolontà), Ruocco (22° Sanat), Diakité (75° Luppi), Scappini.

In panchina: Garau; Heinz, Pinna R., Carminati, Liviero, Tesio, Suci, Sorgente

Allenatore: Greco.

Arbitro: Madonia di Palermo

Reti: 8° Santini, 45° Sanat

“Dobbiamo riprendere il nostro cammino”, ha dichiarato Marco Gaburro prima della partita con il Torres. Le ultime due hanno portato zero punti, le ultime quattro solo due. Nella giornata dello scontro diretto tra le prime due in classifica, Cesena e Virtus Entella, stasera alle 20.30, in casa dei liguri, i biancorossi puntano a battere la Torres che ha tre punti in classifica in meno dei biancorossi, oggi in maglia nera con strisce biancorosse orizzontali.

Il primo pericolo lo porta Diakitè con una una splendida rovesciata su cross da destra, al 6°.

Sul rovesciamento di fronte calcio d’angolo per il Rimini. Batte Tonelli, Santini incorona e segna il suo 12° goal della stagione. E’ l’8° e il Rimini si porta in vantaggio. 1 a 0.

La rete di Santini

Dopo 4 minuti, al 12°, occasione per la Torres. Ruocco anticipa Tofanari e inventa per Campagna che calcia in alto.

Al 14° tabella azione dei padroni casa con tiro di Vano. Il portiere blocca.

Partita vivace, ripartente della Torres molto veloci.

Inguardabile, altissima, al 18° una punizione di Lombardo.

Problemi per Ruocco e Haveri che vengono sostituiti da Sanat e Regini.

Al 27° scontro al limite dell’area tra Salvato e Vano che interviene in maniera scomposta. Seconda ammonizione e Rimini in 10.

Lo scontro tra Salvato e Vano

Al 30° buona azione del Rimini con Santini. Salvato sventa.

Partita nervosa con molti ammoniti. Il Rimini cerca di abbassare il ritmo e la Torres prende la supremazia. Al 43° Zaccagno deve uscire per salvare il risultato. Pareggio rimandato di un minuto. Al 45° Sanat mette nel sette un tiro da fuori area su una ripartenza veloce dei sardi.

1 a 1. Sciocco prendere il pareggio su contropiede, mentre si è in inferiorità numerica.

Il pareggio di Sanat

Recupero lungo, 5 minuti e partita che si complica per il Rimini. Peccato per l’espulsione di Vano per doppio giallo, il primo, inutile, per proteste.

Inizio di ripresa scoppiettante con tiri di Diakité e Rosso su cui c’è il sospetto di un fallo di mano.

Predominio degli ospiti ma, per ora il Rimini si difende con ordine, senza rinunciare a qualche attacco.

Al 56° errore di Zaccagno che vede all’ultimo minuto un tiro di Sanat, deviando in angolo all’ultimo secondo una traiettoria pericolosa. Al 57° ancora Scappini che non inquadra, di testa, lo specchio della porta.

Al 64° ci prova Diakité di testa su calcio d’angolo. Fuori

67°. Infortunio di Rosso che viene. sostituito da Sereni.

Ritmo basso, sterile supremazia degli ospiti con qualche puntata in attacco dei biancorossi.

Al 76° stacco di testa dii Scappini, alto, su cross di Sanat.

All’80° ancora Sanat dal limite e miracolo di Zaccagno che alza in angolo. Dopo un minuto ancora un tiro dei sardi ma sul fondo. Gli ospiti collezionano calci d’angolo. La Torres attacca e il Rimini resiste. All’87° occasionissima per Piscitella che non riesce ad approfittare di una palla persa dall’estremo ospite. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine. Peccato per l’espulsione che ha condizionato una partita che si era messa in discesa.

La classifica: