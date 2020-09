Rimini: i circoli del l’Avanti invitano a votare no al referendum. Domani incontro al Caffè Cavour

L’Avanti! torna nelle edicole di tutta la Romagna e delle Marche (da Ravenna ad Ancona) al 5° numero della nuova serie diretta da Claudio Martelli dopo quasi trent’anni di assenza e dopo l’enorme successo avuto a Milano, Roma e Napoli.

E approfittando del prossimo referendum costituzionale i Circoli dell’Avanti! sorti in questi mesi in tutte le provincie della Regione Emilia Romagna e a San Marino, oltre che nelle provincie di Pesaro- Urbino e Ancona, hanno organizzato un incontro sul tema referendario e sul perché sia necessario votare NO.

Presso il Caffè Cavour, in piazza, alle 11.30, conferenza con l’intervento di Vittorio (Bobo) Craxi; Prof. Marco Rocchi di Pesaro e ordinario all’Università di Urbino; Pietro Caruso, Direttore giornalista e saggista; Renato Lelli, Segretario regionale del PRI della Romagna.

Conclude: Stefano Carluccio, Editore e Direttore responsabile dell’Avanti!

Modera l’incontro l’Avv. Mario Erbetta, consigliere comunale del Comune di Rimini di Rinascita Civica.

Mario Erbetta, del Circolo Amici dell’Avanti! “Sandro Pertini” di Rimini, illustrerà inoltre una ulteriore iniziativa tesa a rafforzare la Testata a livello nazionale: la costituzione del primo Comitato Promotore delle Nuove Edizioni Avanti!

È il progetto della futura Casa Editrice, con la disponibilità a condividere la proprietà da parte dell’Editore di Milano, il Centro Internazionale di Brera, per la formazione di una Public Company a proprietà diffusa, frutto dell’azionariato popolare. Il progetto è già in formazione da mesi in tutta Italia, e qui in Romagna trova la sua prima realizzazione che sarà da esempio e guida per le altre regioni italiane.

All’incontro saranno presenti i rappresentanti di tutti i circoli dell’Avanti! romagnoli e marchigiani.