Rimini: il 1° agosto il Memorial Ghelfi. Un segno di speranza per il pugilato

Parlare oggi di Elio Ghelfi può apparire superfluo, tanto è stato scritto ed è stato detto su di lui. Ghelfi è stato il “maestro” che nella sua carriera ha vinto tutto tutto ciò che era possibile vincere, ha attraversato un labirinto composto da personaggi patetici, stralunati, improbabili come lo sono i boxeurs, ma anche ricchi di valori e di umanità. Avendolo conosciuto, sono sempre rimasto ammirato dalla brama che aveva di migliorarsi, dalla sua inquietudine che lo divorava, dalla sua smania creativa. La boxe, intesa come scienza, è stata parte integrante della sua vita. Lo rivedo giovanissimo in quelle ingenue, plioceniche foto in bianco e nero appartenenti ad un’età scomparsa. Aveva dodici anni ed era un ragazzo sperduto dentro un paio di pantaloncini di due misure più grandi, allorché si presentò nella vecchia palestra posta sotto le gradinate dello stadio comunale accolto dal maestro per antonomasia, il sublime artista Aroldo Montanari che lo forgiò facendone un ottimo pugile. Elio, dopo aver calcato tutti i palcoscenici più prestigiosi, dopo aver vinto come maestro Olimpiadi, titoli nazionali, Campionati Europei, cinture mondiali, era pur sempre rimasto il ragazzo innamorato del pugilato, mantenendo intatte le illusioni ed i primitivi sogni adolescenziali. D’altra parte, descrivere ed analizzare tutti i combattimenti a cui ha partecipato, prima come atleta e poi come maestro e uomo d’angolo, sarebbe un’impresa non soltanto infinita ma presuntuosa e velleitaria. Ricordare Ghelfi, significa riesumare grandi eroi del ring: i fratelli Stecca, Pira, Damiani, Minchillo, Cevoli, Righetti e tanti altri che ce l’hanno fatta, i cui nomi sono finiti sulle prime pagine dei giornali, che hanno avuto gloria, onori, soldi ma anche e soprattutto, i piccoli pugilisti come quel Pollini che, felice per la vittoria ottenuta, rientrando a casa, non venne riconosciuto dalla propria madre tanto era malridotto o quel giovane che gli scriveva dal carcere scusandosi con lui perché impossibilitato a frequentare la palestra. Oggi, che la boxe è in crisi e versa in un lugubre crepuscolo di disfacimento, ricordare Elio, con questo evento, è lanciare un segnale di speranza. Ghelfi è stato l’ultimo dei giganti, il degno erede di quel mitico insegnante che fu Cecchino Santarelli, ma anche l’incomparabile continuatore del sapere pugilistico dei vari Montanari, Magnani, Pandolfini. Guelfi fu un idealista ma lo fu tenendo ben piantati i piedi per terra. Diceva: “C’è una legge nella boxe, una legge impietosa. Sempre al winner subentra il loser, perché per ogni vincitore ci sono schiere di perdenti. Non bisognerebbe mai scordarsela questa verità”. Elio Ghelfi, da quel vincitore che è stato, non ha mai, per suo proprio retaggio ideologico, perso di vista i più deboli. Ricordarlo con questa manifestazione è un gesto doveroso che si traduce in poesia.