Rimini, il 18 giugno torna Mare di Libri in presenza: gli eventi della prima giornata

Venerdì 18 giugno ha inizio la quattordicesima edizione di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, con la sua nuova impostazione di eventi metà in presenza, metà in streaming online gratuito.

Ecco gli eventi della prima giornata di Festival:

ANTEPRIMA SPECIALE – ore 11.00, Sala del Giudizio, Museo della Città

MdL Live dibattito LA NOSTRA SCUOLA

Incontro con Stefano Laffi e Vanessa Roghi

Gli ultimi due anni hanno stravolto le nostre vite a casa, sul lavoro, a scuola. E forse proprio la scuola ha pagato il prezzo più alto, mostrando problemi, contraddizioni, e lacune accumulate negli anni. Insieme a Laffi e Roghi, i partecipanti al dibattito si confronteranno su un’istituzione che – mai come in questo momento – dovrebbe porsi davvero come pubblica, inclusiva e democratica. Solo così potrà rispondere alla fame di futuro delle nuove generazioni.

Con il contributo di Buffetti Emmegi Rimini – Ingresso 4 € – Da 13 ann

Evento n. 1 – ore 14.30, Teatro degli Atti

MdL Live evento speciale ORA VORREI

Incontro con Daniele Aristarco, Alessia Canducci e Alberto Pellai

Come possiamo iniziare qualcosa di nuovo, senza prima rielaborare quanto accaduto? Proprio ora che la fine della pandemia non è più un miraggio dobbiamo guardare dentro la tempesta che si è abbattuta in tutto il mondo per provare a capire cos’è successo. Come per ogni crisi epocale, non possiamo accontentarci di tornare solo a prima: la grande sfida del nostro tempo è saper cogliere le opportunità di cambiamento. Ecco perché per l’apertura di Mare di Libri 2021 abbiamo invitato due ospiti d’eccezione: Daniele Aristarco e Alberto Pellai. Con loro rifletteremo su ciò che è stato, cosa siamo diventati, e come aprire una nuova pagina della nostra vita, dove recuperare cosa abbiamo perso e lasciar andare il superfluo. Alessia Canducci – attrice, lettrice, regista e grande amica del festival – terrà le fila dell’incontro, dando vita a un evento a metà tra dialogo e spettacolo, in cui troveranno posto anche le voci dei ragazzi e delle ragazze, per disegnare tutti insieme il dopo che vogliamo.

Con il contributo di SGR Servizi – Ingresso 4 € – Da 11 anni

Evento n. 2 – ore 16.30, Lapidarium, Museo della Città

MdL Live tutto sull’autore ALICE KELLER

Incontro con Alice Keller intervistata dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo di lettura Raccontaci di un libro perfetto di Carpi, coordinati da Daniela Pellacani

Alice Keller, quando non scrive, è una libraia per ragazzi e forse proprio per questo conosce sempre la storia giusta da raccontare loro: da Doppio passo a Caro signor F., da Le cose che so fino al romanzo più recente Il solitario di Rodriguez.

Il gruppo di lettura Raccontaci di un libro perfetto non aspetta altro che di riempirla di domande!

Con il contributo di Doreca Italia Spa – Ingresso 4 € – Da 11 anni

Evento n. 3 – ore 16.30

MdL TV dentro al libro FLAMER

Incontro con Mike Curato intervistato da Eleonora Boni

Arrivano momenti, nella vita di ogni ragazzo o ragazza, in cui ci si sente decisamente in bilico, i cambiamenti ti sovraccaricano, e il passaggio verso il prossimo capitolo dell’esistenza si fa imminente. Per Aiden, uno di quei momenti è adesso, durante l’estate di passaggio tra la terza media e la prima superiore: alle sue difficoltà se ne aggiunge una ulteriore, quella relativa alla scoperta della sua identità, della sua sessualità, e soprattutto all’accettazione di se stesso. La graphic novel di Mike Curato affronta il tema del coming out in modo intenso e indimenticabile.

Con il contributo di Associazione Rompi il Silenzio Onlus e Tunué – Gratuito – Da 13 anni – in streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook di Mare di Libri

Evento n. 4 – ore 18.00, Cinema Fulgor

MdL Live parole in dialogo INCLUSIONE

Incontro con Abdullahi Ahmed e Takoua Ben Mohamed

Quando parliamo di inclusione, è come se il mondo stesse andando avanti più velocemente del nostro pensiero: ancora i pregiudizi, la paura della diversità, il razzismo rimangono probIemi urgenti, in una realtà – quella del nostro mondo occidentale – in cui basta guardarsi intorno per capire che i confini già non esistono più, se non nella nostra testa. Parliamone insieme agli autori di Il mio migliore amico è fascista e Lo sguardo avanti.

In collaborazione con Cinema Fulgor – Ingresso 4 € – Da 13 anni

Evento n. 5 – ore 18.00

MdL TV viaggio IN SICILIA CON NADIA TERRANOVA

Incontro con Nadia Terranova intervistata dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo di lettura Libri di Classe di Sarteano, coordinati da Silvia Pognante

La Sicilia di Nadia Terranova è un mix di suggestioni d’infanzia e ricordi, fonte inesauribile di elementi narrativi e ambientazioni.

Nata e cresciuta a Messina, ma ormai trasferitasi a Roma da tanti anni, Nadia Terranova ha moltissimo da raccontare sulla sua terra d’origine, sul legame con essa, sul modo in cui si fa ispirare dalla Sicilia nel suo mestiere di scrittrice.

Con il contributo di Cookies The Original by MEC3 e Mondadori – Gratuito – Da 11 anni – in streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook di Mare di Libri

Evento n. 6 – ore 21.30, Teatro degli Atti

MdL Live buio in sala LA PIETRA OSCURA

Reading di Marco Baliani

Una banda di cinque amici inseparabili, l’estate dopo la terza media – l’ultima, prima che siano costretti a prendere strade diverse – una pietra trovata all’interno di una grotta che dà inizio a qualcosa di estremamente misterioso.

La voce dell’autore Marco Baliani ci accompagna attraverso le pagine del suo La pietra oscura.

Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso 5 € – Da 13 anni

programma completo su https://maredilibri.it/il-festival/programma-2021/