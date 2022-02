Rimini: “Il futuro in primo piano”. 4 conferenze della Provincia sull’Area Vasta

Da giovedì 24 febbraio la Provincia di Rimini avvia il Piano Territoriale di Area Vasta con il ciclo di conferenze tematiche ‘Il futuro in primo piano’.

Per quattro settimane, un pomeriggio ogni settimana – il 24 febbraio, il 4, l’11 e il 18 marzo, un giovedì e tre venerdì pomeriggio – si aprirà la fase di dibattito del processo del PTAV di Rimini.

“Abbiamo deciso di organizzare – dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi – quattro incontri per iniziare a parlare dei temi strategici del Piano, dall’area vasta al clima che cambia, dal metabolismo urbano all’economia circolare alla mobilità sostenibile, sino alla biodiversità e ai servizi ecosistemici così preziosi per la salute e il benessere delle nostre comunità e territori. Il PTAV è il piano generale con valenza strategica, strutturale e di coordinamento di cui le Province devono dotarsi ai sensi della nuova legge urbanistica regionale 24/17. L’obiettivo strategico del PTAV di Rimini è di definire l’assetto futuro del territorio provinciale per il benessere della comunità e di fronteggiare le emergenze ambientali e climatiche attuali e future, la cui urgenza è stata resa evidente dal periodo di crisi pandemica che stiamo ancora attraversando. Il PTAV ha il compito di individuare per tutto il territorio della provinciale uno scenario strategico, durevole e coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di resilienza, di definire le reti e le funzioni di area vasta e di coordinare le scelte urbanistiche territoriali e di rilevante interesse pubblico”.

Gli incontri tematici, strutturati attraverso contributi scientifici, affondi sulle analisi e gli studi del territorio della Provincia di Rimini e la presentazione di buone pratiche, vedono la partecipazione di ricercatori, esperti e docenti universitari di diverse parti d’Italia, di professionisti che operano in differenti ambiti disciplinari della pianificazione territoriale e ambientale e dell’economia urbana e di funzionari pubblici di amministrazioni che presenteranno casi studio nei settori della mobilità, della rigenerazione urbana, della pianificazione urbanistica e dell’ambiente e dell’adattamento al clima.

Di seguito date e temi:

Il 24 febbraio si parlerà di pianificazione di area vasta e di sfide per la transizione ecologica; a margine dell’incontro sarà lanciata una indagine on-line rivolta ai cittadini della Provincia di Rimini;

il 4 marzo si approfondiranno gli effetti e gli impatti del cambiamento climatico e progetti e processi di adattamento che è possibile mettere in atto per fronteggiare gli eventi estremi;

l’11 marzo sarà la volta del metabolismo urbano, ovvero di tutti quei temi e quegli aspetti che riguardano i flussi di persone e materia; si parlerà di mobilità a chiamata con attenzione alle aree interne, di processi di economia circolare e di comunità energetiche;

il 18 marzo, nella quarta giornata conclusiva, si affronterà il tema dei servizi ecosistemici e del ruolo che alberi, infrastrutture verdi e natura giocano per la salute pubblica di cittadini, territorio, comunità.

Agli incontri possono partecipare tutti gli interessati: esperti, cittadini, associazioni, docenti, studenti, professionisti, tecnici comunali, chiunque sia interessato alle politiche di trasformazione del territorio, delle aree interne e dei piccoli comuni come delle città della costa.

Le conferenze si svolgeranno in digitale. È richiesta la registrazione: (https://ptav-rimini-incontri.eventbrite.it )

La Provincia di Rimini ha attivato un sito dedicato al PTAV a questo link (www.ptav-rimini.it) con approfondimenti dedicati.