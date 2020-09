Rimini, il Part inaugura con la festa della cultura: tour e visite nel centro storico

In occasione delle giornate inaugurali di PART – Palazzi dell’Arte Rimini, VisitRimini organizza un programma di visite guidate al centro storico da giovedì 24 a domenica 27 settembre.

L’iniziativa vuole sottolineare la straordinarietà dell’evento di apertura del nuovo sito museale e trasformare l’ultimo fine settimana di settembre in una Festa della cultura, per raccontare la ricchezza culturale della città e coinvolgere residenti e turisti alla scoperta di grandi opere, storia, tradizioni e curiosità. Le visite alla città si affiancano alle giornate di anteprima gratuita al pubblico organizzate al Part, sempre dal 24 al 27.

Varie sono le proposte che VisitRimini mette in calendario per offrire una vasta scelta di orari e tematiche: le visite teatralizzate, il Trecento riminese nella chiesa di Sant’Agostino, la street art a piedi e in bicicletta, l’Umanesimo cristiano nel Tempio Malatestiano, il tour delle chiese riminesi tra sacro e profano, il Rinascimento riminese, la Rimini romana e la pittura riminese del Trecento.

Le visite guidate sono acquistabili online, sul sito www.vistirimini.com e sul link diretto dell’e-commerce https://emiliaromagnawelcome-rimini.trekksoft.com/it/partrimini

Per informazioni: VisitRimini DMC, Infoline 0541 53399, email: info@visitrimini.com

IL PROGRAMMA

Giovedì 24 settembre

ore 17.00

Un insolito tour Rimini – Originali visite guidate teatralizzate che raccontano curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura

Con guide turistiche e artisti vari di Insolitour

Una visita guidata alternativa alla scoperta di una Rimini non solo ricca di monumenti, chiese e antiche vestigia di una storia importante, ma che accompagna i partecipanti su percorsi “insoliti”, appunto, che attraversano luoghi e quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti originali e divertenti. Particolarità di questo tour saranno le incursioni teatrali che sorprenderanno i partecipanti durante il percorso, curate da artisti, musicisti e attori professionisti del territorio, che sapranno coinvolgere il pubblico in un’esperienza emozionante, che regalerà loro una nuova visione della città. Il tour parte dall’Arco d’Augusto, simbolo di Rimini, e attraversa con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana, brindando insieme con un ottimo calice di vino locale davanti al tramonto che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il ponte di Tiberio.

Durata 2 ore circa. Luogo di incontro: Arco d’Augusto € 20 a persona.

Ore 18.30

Il cielo sulla Terra – Il Trecento riminese a Sant’Agostino

Con Alessandro Giovanardi, storico dell’arte

La visita prevede un itinerario conoscitivo approfondito del complesso della chiesa di Sant’Agostino nel centro storico della città, e in particolare degli affreschi, riapparsi sotto uno strato d’intonaco in seguito al terremoto del 1916, della cosiddetta Scuola Riminese del Trecento (in particolare abside e cappella della Vergine). Si tratta di una straordinaria testimonianza artistica che coniuga l’influenza esercitata da Giotto, attivo a Rimini negli ultimi anni del XIII secolo, con l’ascendente di una più antica cultura adriatico-orientale di matrice bizantina. Proprio attraverso questa mirabile Scuola pittorica, Rimini si attestò come un importante centro di produzione artistica, in grado di irradiare la sua influenza in un contesto geografico che, oltrepassando i confini locali della Romagna, si estese alle Marche e al Veneto.

Durata visita 1 ora. Luogo di incontro: Chiesa di Sant’Agostino. € 10 a persona.

Ore 20.30

Rimini e la street art

Con Cristian Savioli, guida turistica

Murales Vs. Graffiti: la malinconia dei tempi andati e l’inquietudine per il futuro a confronto.

Messaggi non sempre facili da decifrare, l’esigenza di comunicare le proprie idee al mondo, non sempre pronto a riceverle. Tour a piedi: Borgo San Giuliano, Porto Canale, Centro Storico.

Durata visita 2 ore. Luogo di incontro: Ponte di Tiberio lato edicola. € 12 euro dai 14 anni in poi – 8 euro dai 6 ai 13 anni.

Ore 21

Un “itinerario” verso la luce: l’architettura del Tempio Malatestiano

Con l’arch. Johnny Farabegoli e la dott.ssa Maria Cecilia Pecci

La visita prevede un itinerario culturale e spirituale della Basilica Cattedrale Tempio Malatestiano alla luce del pensiero e delle trasformazioni messe in atto dall’umanista architetto Leon Battista Alberti in uno dei luoghi di culto espressione mirabile del primo Rinascimento italiano, con opere di insigni maestri internazionali quali Giotto, Piero della Francesca, Agostino di Duccio, Matteo de’ Pasti e Giorgio Vasari. L’itinerario cercherà di mettere in luce gli elementi identitari dello spazio liturgico della Cattedrale, con particolare attenzione ai significati teologici dei suoi elementi costitutivi. Il percorso guidato si concluderà con la visita all’adiacente Museo Diocesano / Tesoro della Cattedrale che custodisce gli straordinari oggetti liturgici (alcuni dei quali risalenti al XIV sec.) appartenuti alla lunga storia della Cattedrale di Rimini.

Durata visita 2 ore. Luogo di incontro: Tempio Malatestiano. € 10 a persona.

Venerdì 25 settembre

Ore 20.30

Rimini e la street art by bike

Con Cristian Savioli, guida turistica

Murales Vs. Graffiti: la malinconia dei tempi andati e l’inquietudine per il futuro a confronto. Messaggi non sempre facili da decifrare, l’esigenza di comunicare le proprie idee al mondo, non sempre pronto a riceverle. Tour in bici: Borgo San Giuliano, Porto Canale, Centro Storico, tratto finale della Via Flaminia-Borgo San Giovanni, tratto iniziale della Via Emilia-Celle, San Giuliano Mare, Foce del Marecchia.

Luogo di incontro: Ponte di Tiberio lato edicola. € 12 euro dai 14 anni in poi – 8 euro dai 6 ai 13 anni.

Ore 21

Un libro di simboli. Leggere il Tempio Malatestiano

Con Alessandro Giovanardi, storico dell’arte

La visita prevede un itinerario culturale e spirituale della Basilica Cattedrale Tempio Malatestiano alla luce di una approfondita lettura, teologica e biblico-sapienziale, del ricco e mirabile apparato iconografico che struttura e scandisce lo sviluppo delle cappelle laterali dello spazio liturgico interno. In particolare, le opere di Agostino di Duccio, Piero della Francesca e Giotto (Crocifisso) saranno ricondotte ad una interpretazione iconografica complessiva volta a cogliere sia la complessità, sia l’unità ideativa di uno dei luoghi di culto più significativi del Rinascimento italiano, in cui il dialogo tra tradizione classica (ebraica, greca e romana) e pensiero cristiano appare raggiungere uno dei vertici più alti della storia dell’arte e della fede.

Durata visita 2 ore. Luogo di incontro: Tempio Malatestiano. € 10 a persona.

Sabato 26 settembre

Ore 9.00

Tour delle chiese di Rimini tra sacro e profano

Con Guidopolis, guide turistiche

Rimini cela dentro le chiese del suo centro storico preziosi cimeli artistici e favolose prove d’artista. Questo percorso prenderà le mosse dalla Chiesa di S. Giovanni Battista, custode di alcuni dei quadri più belli del Seicento riminese, tra cui la Pala dei Carmelitani del santarcangiolese Guido Cagnacci, per poi proseguire verso la trecentesca Chiesa di Sant’Agostino, con gli splendidi affreschi di scuola giottesca, la monumentale Chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di testimonianze di stampo barocco, per poi concludersi con la suggestiva Chiesa di S. Giuliano, memore delle nefaste vicende di Giuliano Martire, ritratte con esemplare maestria nella cinquecentesca tela del pittore veneto Paolo Veronese.

Durata visita 2 ore. Luogo di incontro: Arco d’Augusto. Partenza con un minimo di 5 persone. Gruppi composti da massimo 20 persone. € 15 a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni.

Ore 9.30

Rimini e la street art

Con Cristian Savioli, guida turistica

Murales Vs. Graffiti: la malinconia dei tempi andati e l’inquietudine per il futuro a confronto. Messaggi non sempre facili da decifrare, l’esigenza di comunicare le proprie idee al mondo, non sempre pronto a riceverle. Tour a piedi: Borgo San Giuliano, Porto Canale, Centro Storico.

Luogo di incontro: Ponte di Tiberio lato edicola. Durata visita 2 ore. € 12 euro dai 14 anni in poi – 8 euro dai 6 ai 13 anni.

Ore 15.30

Splendori del Rinascimento riminese

Con Guidopolis, guide turistiche

Una speciale visita guidata alla scoperta delle meraviglie della città, sulle orme di grandi personaggi ed illustri letterati qui sepolti: il Tempio Malatestiano, dimora dell’eterno riposo per il Signore Sigismondo Pandolfo Malatesta e la sua amata Isotta degli Atti, pregevole testimonianza del Rinascimento locale; il rinnovato Castel Sismondo (in esterna), residenza prediletta dei due coniugi durante la permanenza riminese, e la più prossima Piazza Cavour, con le sue antiche e moderne architetture, capaci di ammaliare personalità del calibro di Leonardo da Vinci, al tempo del soggiorno in Romagna.

Durata 2 ore. Luogo di incontro: Piazza Tre Martiri (presso Torre dell’Orologio). Partenza con un minimo di 5 persone. Gruppi composti da massimo 20 persone. € 15 a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni.

Domenica 27 settembre

Ore 10.00

Gli antichi fasti della Rimini romana

Con Guidopolis, guide turistiche

Questo tour vuole trasportare il visitatore in un’epoca passata, quando la città di Rimini era conosciuta come colonia romana col nome di Ariminum.

Entreremo dall’antico accesso della città, ovvero l’Arco d’Augusto, eretto dal Senato romano per celebrare la figura del primo imperatore Ottaviano Augusto. Vedremo poi i resti del maestoso Anfiteatro romano nel quale si svolgevano i giochi dei gladiatori e attraverseremo la città per giungere a quello che un tempo era il Foro romano, oggi Piazza Tre Martiri, dove si celebra il passaggio di Giulio Cesare a Rimini.

Potremo entrare poi all’interno di un’antica abitazione, la Domus del Chirurgo, che mostra i suoi ricchi mosaici colorati, mentre proseguiremo il discorso sul padrone della domus all’interno del Museo della Città dove è presente il corredo originale degli attrezzi chirurgici, veri e propri ferri del mestiere. Per concludere la visita giungeremo al Ponte di Tiberio, che affascina ancora oggi per la sua tenacia, in quanto si fa ammirare nella sua eleganza da ormai duemila anni.

Durata visita 2 ore. Luogo di incontro: Arco d’Augusto. Partenza con un minimo di 5 persone. Gruppi composti da massimo 20 persone. € 15 a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni.

Ore 15

La pittura riminese del Trecento

Con Michela Cesarini, storica dell’arte

Passeggiata culturale dedicata alla scintillante pittura riminese del Trecento nella splendida Chiesa di Sant’Agostino, da cui proviene il grande affresco del Giudizio Universale esposto al PART, il nuovo museo di arte contemporanea aperto nei medioevali Palazzi dell’Arengo e del Podestà. In chiesa verranno illustrati i preziosi affreschi realizzati nel XIV secolo dai maestri riminesi che si ispirarono alle opere di Giotto presenti a Rimini.

Il percorso si conclude con un focus sulla Rimini medioevale, con la visita alla sala del Trecento nei Musei Comunali, che ospita scintillanti dipinti dal fondo oro.

Durata visita 2 ore. Luogo di incontro: davanti alla Chiesa di Sant’Agostino, ore 15.00.

€ 15 a persona (comprensivo di radioguide e ingresso al museo).

Come da disposizioni in materia di covid-19 è necessario l’uso della mascherina. I gruppi saranno di max15 persone.