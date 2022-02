Rimini, in centinaia sotto l’Arco D’Augusto per la pace in Ucraina. Fischiato un discorso filorusso

“L’alleanza atlantica e il nazionalismo ucraino non si possono non condannare”. Ha tentato di ricostruire la vicenda ucraina a partire dalle contrapposizioni del secolo scorso tra blocco occidentale e quello sovietico, ma il suo discorso non è piaciuto alla folla che questa mattina si è radunata sotto l’Arco D’Augusto per manifestare in segno di vicinanza alla popolazione ucraina. Lui è Davide Gasperi del Partito Comunista e per tutta risposta è stato fischiato. Così tanto da persuadersi a farsi da parte e ad allontanarsi.

Nella mattinata di oggi centinaia di persone – riminesi ma in parte anche ucraini – si sono radunati sotto l’arco per manifestare contro l’invasione russa. Tante le bandiere della pace ma anche i vessili politici che hanno comunque tradito – all’occhio – la natura traservalmente politica dell’evento. La manifestazione era stata indetta da alcune associazioni ma anche da alcuni partiti.

Nel pomeriggio di oggi i membri della comunità ucraina si ritroveranno al Ponte di Tiberio per manifestare per la pace. Natalia Vasylivna Basarab mediatrice culturale della comunità ucraina locale ha posto l’accento sulla questione profughi. “L’italia è pronta ad accoglierli?”.

Ecco il video