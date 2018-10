Rimini: inaugurata la nuova sede della Music Academy

La Music Academy Rimini, storica scuola di musica in città, cambia veste nella nuova sede di viale Italia. Centinaia le persone presenti, domenica 14 ottobre, all’Open Day di inaugurazione, provenienti da tutta la provincia ma anche da fuori.

Tra gli ospiti presenti legati agli addetti ai lavori, Roberto Razzini, amministratore delegato della Warner Chapell Music Italia: “La Music Academy non è una scuola di musica ma una realtà nuova, completamente innovativa, che offrirà ai ragazzi della zona e non solo, una preparazione e una formazione molto importante per poter affrontare tutte le varie declinazioni che ruotano intorno alla musica. Oggi come oggi essere musicisti, compositori, autori, vuol dire avere una preparazione molto ampia e completa. Credo che questa struttura si presenti con tutte le caratteristiche per poter essere vincente sul territorio”.

Per imprenditori del mondo della discografia come Razzini, la Music Academy Rimini potrò essere una ‘vetrina’ da dove osservare e scovare gli artisti del domani: “E’ una struttura che con professionalità cerca di offrire ai ragazzi tutti gli strumenti per la professione del dj, del producer, del compositore, del cantante e autore. Come Warner Chapell siamo molto attenti a queste realtà perché per noi è come avere la materia prima. Noi ci occupiamo di creatività, di seguire autori e compositori e di lavorare nel mondo della musica. E’ importante che aziende come la nostra siano attente a quello che succede sul territorio. Noi lavoriamo con il territorio e per il mercato”.

La Music Academy Rimini propone una scuola più improntata sul digitale. Accanto al titolare Claudio Caselli, i nuovi punti di riferimento per la formazione della scuola, sono Max Monti, storico dj che con il progetto ‘Gam Gam’ ha fatto ballare il mondo intero, e Luca Red, manager e produttore che da tempo aiuta nuove promesse della musica ad entrare nel mondo della musica professionale.

“Il mondo della musica è cambiato oggi – dice Luca Red – A riempire palazzetti, stadi e a salire sui palcoscenici non ci sono solo artisti ma anche dj e producers, rapper. La Music Academy Rimini ha deciso di dare spazio a tutto questo. Alla richiesta di tantissimi giovani che cercano formazione e preparazione anche in questi nuovi campi della musica. L’abc resta l’insegnamento dello strumento ma vogliamo aiutare i giovani a proiettarsi a una nuova vita professionale musicale. L’insegnamento storico si deve miscelare con le nuove tecnologie e a tutto il mondo digital come Spotify, YouTube, i social. La nostra scuola offre una grande varietà di programmi e corsi, integrando figure professionali con grande esperienza nel settore musicale, tecnologico, digital e social”.

IL PROGETTO ‘PRO’

La nuova Music Academy Rimini organizza corsi professionali per musicisti e perfomer di canto, che avranno la fortuna di confrontarsi con grandi professionisti. Andrea Morelli (direttore di palco e chitarrista di Cesare Cremonini e Loredana Bertè) sarà il direttore artistico di tutto il reparto di formazione del progetto. Accanto a lui, tra i docenti spiccano i nomi del batterista Tommy Graziani, del bassista Simone Francioni, della vocal coach Angela Mazza, e del pianista e tastierista Simone Migani.

DJ SCHOOL powered by PIONEER DJ

Per i corsi di formazione nel settore DJ e della musica elettronica, dalla produzione con la PRODUCER CLASS al Djing, un grande partner tecnico come PIONEER ha scelto Rimini e la Music Academy come punto di riferimento del centro Italia, legato alle attività del settore formativo. Con Max Monti al timone, i docenti saranno Giaga Margot, Stefano Savoretti Pakkio Sans, Alessando Tonon. Per gli insegnamenti in masterclass arriveranno poi professionisti come RUDEEJAY, LUCA BELLONI, MAURIZIO NARI, DJ FROM MARS e molti altri, che si alterneranno sulle consolle e nello studio recording del centro di formazione a stretto contatto con gli allievi.

FORMAZIONE KIDS E GIOVANISSIMI

Sale di livello la formazione per i più piccoli e i giovanissimi, con un vero corso accademico della durata di 5 anni. Ogni anno agli ‘artisti in erba’ verrà dato un obiettivo da raggiungere con il proprio strumento musicale, e non mancheranno laboratori. Per tutti attestato accademico ogni anno e tante borse di studio in palio. L’obiettivo finale sarà quello di entrare in un vero studio di registrazione per realizzare un disco, punto di partenza per ogni musicista e cantante.

FORMAZIONE OVER 30

Porte aperte alla Music Academy Rimini anche per gli over 30 che vogliono imparare a suonare o solamente a perfezionarsi. Molte persone infatti si avvicinano alla scuola anche solo per poter imparare a fare musica e divertirsi.

LE PROVE SUL ‘CAMPO’

Per tutti gli allievi della Music Academy Rimini l’obiettivo sarà quello di esibirsi tutto l’anno. Per questo la scuola ha una serie di accordi con più locali e realtà del territorio per portare gli studenti a esibirsi e fare esperienza direttamente sul ‘campo’. “L’obiettivo finale _ dicono i coach _ è perfezionare gli allievi e portarli a livelli sempre più alti. I dj potranno esibirsi durante la Molo Street Parade, come è già accaduto lo scorso anno. Ma anche altri locali di Rimini ci stanno aspettando per far esibire i più piccoli. Per il settore PRO puntiamo invece alla Notte Rosa, stiamo lavorando per ottenere questo spazio”.

SOCIALE

Ogni anno la scuola rilascia diverse borse di studio a ragazzi che non possono permettersi la spesa del corso ma che meritano di andare avanti ed essere sempre più stimolato.

MASTERCLASS E PROGETTI CON ADDETTI AI LAVORI

“Abbiamo l’opportunità di far parte di un mondo, un sistema, con il quale collaborare oggi con questi giovani talenti – conclude Luca Red-. Una volta a Rimini non c’era nulla, dovevi andare a Milano o nelle più grandi città per cercare il successo. Oggi vogliamo essere un link per gli addetti ai lavori. Un luogo dove discografici, esperti, manager, possano venire a conoscere i ragazzi del territorio romagnolo, che con lavoro e formazione si preparano sul serio a fare il mestiere del musicista o del cantante. Molti saranno protagonisti di master class e workshop durante l’anno”.

NUMERI E CURIOSITA’ DELLA MUSIC ACADEMY RIMINI

250 gli iscritti nell’anno accademico 2017/2018

Dai 6 ai 50 anni l’età dei musicisti coinvolti nei vari corsi e progetti

6 Home Studios adibiti per ogni strumento e per live SESSION

9 anni l’età di tre allievi del gruppo di baby dj

Info:

344 2943777