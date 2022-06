Rimini: inaugurato da Mo.D.D. uno spazio aperto per le donne

“Abbiamo inaugurato ieri 25 giugno 2022 la prima sede operativa del Mo.D.D. (Movimento per i Diritti delle Donne APS) in via Tripoli 216, dotato di uno sportello ascolto, una piccola biblioteca interna e una sala conferenze, (stiamo lavorando anche per avere una piccola sala proiezioni).

Sull’onda emotiva dell’ennesimo femminicidio – scrive il Movimento per i Diritti delle Donne – della mattina, hanno preso parte all’evento esponenti politici di destra e sinistra, rappresentanti delle forze dell’ordine, esperte di violenza contro le donne, cittadini e cittadine interessati al tema. Ospite la presidente dell’Associazione “Il Laboratorio del Possibile” di Tivoli, con la quale il Mo.D.D. ha fondato “La Rete di Minerva” un insieme di associazioni che operano su tutto il territorio nazionale, dal Piemonte alla Sardegna. Il Mo.D.D. fa anche parte della rete internazionale abolizionista, collabora con Resistenza Femminista e con RadFem Italia e appoggia le cause di Arcilesbica Nazionale.

Il Movimento per i Diritti delle Donne – prosegue la nota – è nato dal basso, da donne sopravvissute alla violenza domestica e a quella istituzionale, la sua mission statutaria è fare controinformazione rispetto al mainstream che tratta le tematiche femminili con superficialità e pregiudizi, una narrazione anacronistica che ha alimentato l’adozione di soluzioni lontane dalla realtà della vita delle donne. Non siamo un partito, ma non possiamo negare di essere un movimento politico perché parliamo di un cambiamento di paradigma sociale: guardare il mondo con gli occhi delle donne e, con questi nuovi “occhiali”, ripensare e aiutare a ricostruire le istanze di una convivenza pacifica. Non è più accettabile avere paura di morire perché siamo donne: il dato biologico non può essere modificato.

Rimini non è stata scelta a caso: la nostra città è tristemente balzata agli onori della cronaca per maltrattamenti, abusi, discriminazioni, femminicidi. Abbiamo un’ordinanza comunale che punisce pesantemente le ragazze prostituite sulle strade e sanziona in maniera ridicola i compratori, un solo oberato Centro Anti Violenza, zero dibattito pubblico sul tema e le pari opportunità non pervenute, nonostante la cittadinanza abbia molto a cuore il problema.

Noi sappiamo bene quanto sia semplicistico esortare le donne a denunciare – conclude la nota del Movimento per i Diritti delle Donne – perché la denuncia non ci salva automaticamente la vita, anzi, spesso vuol dire provare ad uscire da un inferno e ritrovarsi catapultata in un altro ancora più grande. Il Movimento delle Donne, grazie anche ad internet, sta crescendo e siamo perennemente in modalità autocoscienza, le soluzioni le abbiamo, le proposte le stiamo facendo. Basterebbe mettersi in ascolto. Noi continueremo a farci sentire.

Il prossimo appuntamento è per il 9 luglio”.