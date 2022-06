Rimini, incontro sull’autonomia differenziata della rassegna “Mente Libera”

Un evento promosso nell’ambito della rassegna Mente Libera organizzata dal Manifesto contro l’Odio e l’Ignoranza: giovedì 30 giugno 2022 presso il bagno 27 a Rimini , dalle 18,30 alle 20,30 si terrà un incontro sull’Autonomia Differenziata.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA non solidale cos’è? e cosa accadrà se dovesse realizzarsi?

Ne parleranno Mauro Sentimenti (Direttivo CDC), Simonetta Ascarelli (segretaria FLC CGIL) e modererà Silvia Zoli (Presidente ANPI Rimini).

Le regioni Veneto Lombardia Piemonte Emilia Romagna hanno chiesto di avere competenza esclusiva in moltissime materie oggi di competenza anche dello Stato che ne assicura il governo unitario in tutto il paese. Nascerebbero tante republichette con rischi gravi per l’unità giuridica ed economico sociale della Repubblica. Si deve e si può cambiare strada come dice anche il Sindaco di Bologna.