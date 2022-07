Rimini: inizia lunedì la 38.a edizione di Cartoon Club

Sarà la mostra del grande disegnatore Franco Matticchio ad inaugurare, lunedì 11 luglio, alle, 19 nel centro riminese di arte contemporanea Augeo Art space, la 38° edizione di Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione.

Ospite d’onore, Franco Matticchio ha esordito come professionista alla fine degli anni ’70 come illustratore per la pagina culturale del Corriere della Sera. Negli anni ’80 crea il gatto bendato Mr. Jones, il suo personaggio più famoso, che sarà protagonista di vignette per la rivista Linus e di volumi speciali e raccolte.

L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 31 luglio, rappresenta un’occasione unica per scoprire o ammirare dal vivo per la prima volta per mezzo di bozzetti, quadri e omaggi l’arte di un autore davvero peculiare.

Con la mostra “ABC Disegni E Fumetti” di Matticchio si apre una edizione in grande stile con numeri record: ben 5 premi per Cartoni Animati e un premio alla Carriera, 3 premi per fumetto, 10 concerti, 7 mostre, 2 masterclass, 4 laboratori fumetto e animazione, 2 stage fumetto e 7 lungometraggi.

Insieme alla mostra mercato Riminicomix e al nuovo appuntamento con la fiera di videogiochi Joy Rimini, Cartoon Club è il più grande evento del settore di tutta l’estate italiana. 283 sono i cortometraggi provenienti da 55 Paesi che saranno proiettati e oltre 100 gli autori, registi, sceneggiatori e disegnatori che verranno in visita al festival per incontri e convegni.

Nella prima giornata del festival si inaugura anche una nuova location: l’Arena Francesca da Rimini alle 21.30 vedrà un evento speciale: Allegro ma non troppo: parole, storie e musica con Rocco Tanica. Il pianista della band Elio e le Storie Tese racconterà al pubblico esperienze, segreti e aneddoti della sua lunga e particolare carriera musicale. Uno show a tutto tondo, ideato e condotto dal fumettista ed esperto musicale Sergio Algozzino.

Sempre a partire dalle 21.30, presso il Chiostro della Chiesa di San Giuliano Borgo verranno proiettati i cortometraggi provenienti da tutto il mondo in concorso per il Premio Cartoon Club e il Premio Signor Rossi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’animazione.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Info:

www.cartoonclub.it

info@cartoonclub.it

Il programma:

https://www.cartoonclubrimini.com/programma-2022/