Rimini, Italia in Miniatura prende il volo sugli aeroplanini di carta

Giovedì 13 agosto sarà questo l’annuncio che accoglierà i visitatori di Italia in Miniatura che si troveranno nel bel mezzo dell’evento più leggero e spensierato dell’estate: una gara per centinaia di aeroplanini di carta!

Ispirata dalla statua del bambino gigante alto 10 metri che torreggia all’ingresso del parco tematico riminese, espressione della fantasia, della libertà e della capacità dei bambini di giocare con tutto, la gara degli aeroplanini di carta promette momenti creativi, momenti adrenalinici e un grande spettacolo finale da lasciare a bocca aperta.

Accolti dal piccolo aviatore, simbolo di Italia in Miniatura e da due hostess vestite di colori e piume, i bambini saranno invitati a prenotarsi per i laboratori di costruzione di aeroplanini di carta, che avranno luogo nel pomeriggio alle 14:30, in Piazza Italia, trasformata in una pista di atterraggio.

Ospite d’onore Lorenzo Iori, finalista mondiale, ai mondiali “Paper Wings” di Salisburgo, pronto a stupire con un’esibizione adrenalinica di volo a distanza si emulare dai partecipanti. Chi riuscirà a far volare più lontano il proprio modellino potrà esibirsi insieme al campione.

Un selfie di gruppo, sventolando centinaia di bandierine tricolore per tutti, poesia, comicità e racconti animati condurranno al gran finale: alle 16:30, lo spettacolo “Il sognatore di Bolle”, di Bubble on Circus, con l’artista, campione di bolle giganti, Alekos Ottaviucci.

I laboratori accoglieranno i bimbi a turni e si svolgeranno a distanza di sicurezza su tavoli predisposti, nel rispetto delle disposizioni anti-CoVid. Parco aperto dalle ore 10:00, inizio evento ore 14:30. Biglietti per il parco: alle casse 23 Eur adulti/18 Euro ridotti, riduzioni e sconti per chi acquista online dal sito www.italiainminiatura.com

COSA TROVARE A ITALIA IN MINIATURA NEL 2020

Ancora più belle Italia ed Europa in Miniatura

Nel parco miniature, oltre 270 riproduzioni in scala di monumenti italiani ed europei si affacciano ora su oltre 100 piazze restaurate in ogni minimo particolare. A perdita d’occhio si stendono laghi, cascate, montagne con 5000 veri alberi formato mignon; sulle ferrovie in miniatura decine di trenini viaggiano avanti e indietro mentre nei mari navigano vele e traghetti.

Attrazioni comprese

Il biglietto comprende attrazioni originali, quest’anno ancora più affascinanti. Venezia è navigabile in gondola fino a Piazza San Marco, la Monorotaia è un treno panoramico sopraelevato, alla Scuola Guida Interattiva i bimbi imparano a guidare in una città-giocattolo. Per chi ama esplorare, porte aperte nell’area Esperimenta-Luna Park della Scienza; a Pinocchio, dal Teatro di Mangiafuoco si entra nella più nota fiaba italiana, a bordo di un trenino. Da Cannonacqua alla Vecchia Segheria, dal Pappamondo a Piazza Italia e alle mongolfiere felliniane della Torre Panoramica, ogni angolo del parco invita a giocare e strappa un “Oh!” di meraviglia, compresi i surreali selfie point, le Macchine Sonore o i curiosi Muri Parlanti d’Italia e d’Europa.

Sicurezza e Serenità

L’attenzione al cliente e la protezione del divertimento del pubblico sono una priorità di Italia in miniatura e di tutti i parchi Costa Edutainment. Con termo scanner per rilevare la temperatura, “bolloni” distanziatori, distributori di gel disinfettante, alla segnaletica orizzontale, fino alla mappa scaricabile su smartphone, tutto è studiato per godersi la visita senza perdere neanche un’emozione.

Sconti per chi acquista online

Il biglietto alle casse resta invariato rispetto agli anni scorsi ma la vera rivoluzione è la biglietteria online, dove ottenere sconti esclusivi e la possibilità di saltare la fila alle casse. Il parco sarà aperto ogni giorno, dalle 10 alle 18.30 (con le biglietterie in chiusura due ore prima). Sul sito ticket.italiainminiatura.com gli orari, calendario e l’accesso alla biglietteria elettronica.

Chi sceglie di passare weekend o vacanze in Romagna, troverà anche la lista delle strutture ricettive che collaborano con i parchi, con pacchetti e convenzioni.