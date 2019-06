SuperEnalotto in gran spolvero a Rimini: centrato un 5 da 34.174,33 euro e sfiorato un Jackpot milionario da capogiro. La dea bendata è passata dalla Tabaccheria Eldorado di via dei Martiri 42 e a onor di cronaca non è la prima volta.

Come riporta Agipronews il Jackpotha raggiunto i 169,9 milioni di euro premio più alto al mondo e secondo nella storia del gioco.