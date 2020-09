Rimini: la Fondazione San Giuseppe ha 110 anni. Una presenza matura nella città

La città di Rimini ha nella Fondazione San Giuseppe una presenza matura e fedele che guarda al futuro con il consueto spirito di servizio alla Città della cui rete di protezione sociale è parte attiva.

“Educare senza apparire” è il motto che ha accompagnato in un secolo di storia, dove l’obiettivo non è quello di accendere riflettori, ma di far conoscere il ruolo di questa istituzione nella città con quel continuo intreccio tra scienza e carità che ne ha scandito il cammino.

Ogni ragazzo e ragazza, ha in sé le potenzialità per realizzare il proprio progetto di vita e i propri “sogni”; alla Fondazione San Giuseppe il compito di trasmettere fiducia e speranza facendo sentire la presenza discreta e accogliente.

110 anni di storia sociale del territorio che è occasione per riflettere sul delicato compito dell’accompagnare all’autonomia una vita che cresce. L’approccio dell’aiuto materno, di ispirazione cristiana, si è sempre basato non sul semplice assistenzialismo ma su una visione più ampia di socialità e scientificità, appunto, tra scienza e carità. Sono queste le principali valenze del racconto di cui è protagonista: un’avventura che non ha ancora sopito l’impegno a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della maternità disagiata, attraversando tappe importanti, cambiamenti e innovazioni sul piano educativo.

La Fondazione San Giuseppe evolve, cresce a pari passo con i bisogni della sua città e del suo territorio e mai come in questo momento si rivela importante l’investimento in termine di educazione e di sostegno alle fasce più deboli della popolazione dove l’emergenza educativa coinvolge tutta la società civile. Se è vero che il futuro dipende dalle origini il compito della Fondazione è quello di restituire ai più giovani da un lato il valore della memoria e dall’altro rinnovata fiducia nel futuro.

“Questa è la grande sfida – afferma la Presidente Paola Benzi – dopo 110 anni la Fondazione affronterà con spirito di solidarietà e di dedizione che hanno sempre guidato il nostro operato, le situazioni di difficoltà e continuare ad essere un vero sostegno alla comunità. Inoltre, vorremmo continuare ad essere un valido interlocutore con i servizi sociali del territorio e far si che i giovani di oggi siano dei buoni adulti di domani”.

La Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e Infantile trae la propria ragion d’essere dal rispetto della vita che nasce e che cresce, attraverso l’aiuto, la protezione e la vicinanza.

La Fondazione nasce nel 1910 dai valori di carità e giustizia per offrire aiuto alla maternità ospitando e dando protezione a minori e madri bisognose. Oggi intende proseguire la sua vocazione alla solidarietà, attraverso:

– l’accoglienza di minori in difficoltà e di persone portatrici di svantaggio sociale, supportate e seguite da personale appositamente formato e preparato;

– l’offerta di un percorso di educazione ed integrazione come elementi di riscatto capaci di formare i giovani e garantire loro un futuro di autonomia;

– la vicinanza al territorio riminese per essere un interlocutore di fiducia attento alle necessità emergenti;

– la valorizzazione del proprio patrimonio storico come strumento di comunicazione e contatto con i benefattori ed a beneficio per le generazioni future.

www.fondazionesangiuseppe.org.