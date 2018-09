Rimini: la Polizia arresta due pugliesi per furto. Portati in carcere

Ieri pomeriggio, sul lungomare Di Vittorio presso il bagno 82 “Rimini Dog”, una pattuglia di Polizia è intervenuta perché segnalata una persona che si era resa responsabile di furto.

Giunti sul posto gli agenti individuavano un 38enne nato in Germania ma residente in Puglia, in compagnia di un uomo (un 54enne originario del Canada) che riferiva di essere stato oggetto furto.

Il canadese ha riferito che pochi minuti, prima mentre si trovava in mare, ha notato l’uomo afferrare il proprio zaino che aveva lasciato vicino alla torretta del salvataggio. Uscito immediatamente dall’acqua, ha cominciato ad inseguirlo gridando ad alcuni bagnanti di avvisare la Questura.

Arrestato, al termine del processo per direttissima, l’uomo è stato condannato a 6 mesi di reclusione.

Un’altro pugliese oggetto delle “attenzioni” della Polizia, questa volta perché destinatario di un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Rimini.

A seguito di ulteriori indagini, sembra che l’uomo, di Bari, possa essere l’autore del tentato furto all’interno degli uffici Comunali di Via Bidente e di furto al negozio di tatuaggi “Freaky Horror Tatoo Shop”, nello scorso maggio.

Arrestato, naturalmente, anche lui è stato portato in carcere.