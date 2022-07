Rimini, lite con coltellate sul lungomare, un 20enne ferito e 4 fermati dai carabinieri

Da una prima ricostruzione, nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 4.30, in viale principe di Piemonte a Miramare è scoppiata una lite tra automobilisti per cause non ancora note. Potrebbe essersi trattato di un bisticcio per un parcheggio come per tensioni in precedenza.

Gli occupanti delle due auto hanno iniziato a discutere animatamente fino a quando nel corso della lite uno dei due ha colpito l’altro, un ventenna, a un braccio con un arma da taglio.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri ma l’auto con a bordo l’aggressore e gli amici è fuggita a tutta velocità in direzione di Riccione. Dopo un breve inseguimento è stata bloccata però dai militari di Riccione che hanno fermato i giovani, tutti coetanei del ferito, per portarli in caserma. Le condizioni del ragazzo ferito, trasportato in pronto soccorso dall’ambulanza del 118, non sarebbero particolarmente gravi: ha ricevuto una ventina di punti ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Gli inquirenti dell’Arma stanno interrogando gli aggressori per ricostruire i motivi che hanno scatenato la lite.