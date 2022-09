Rimini: lunedì Andrea Gnassi a San Giuliano per parlare di energia

Il Responsabile Ambiente del PD della Città di Rimini, Elia Ricciotti insieme alla Segretaria Fiorella Zangari, presentano la Conferenza “Facciamoci l’energia! – Parliamo delle Comunità Energetiche”, lunedì 19 settembre, alle 18, presso Ristorante Caribe in Viale Ortigara, a San Giuliano Mare.

“Siamo in piena crisi energetica – dichiara Ricciotti – e la politica deve dare la svolta per la transizione all’utilizzo delle energie rinnovabili di tutti e per tutti.

È il motivo principale per cui ho accettato questo incarico offertomi dalla Segreteria del PD della Città di Rimini – prosegue Ricciotti – portare proposte concrete che aiutino Rimini ad essere sempre più eco-friendly e non nascondo l’emozione di poter organizzare e moderare questa prima Conferenza volto alla conoscenza e alla creazione delle comunità energetiche”.

“Il nostro auspicio, come PD della Città di Rimini – aggiunge la Segretaria Zangari – è che in questo modo sarà possibile trasformare i cosiddetti consumer in prosumer; infatti, ogni cittadino potrà così essere consumatore e al tempo stesso produttore di energia, gestendo una comunità energetica nel proprio quartiere e abbattendo i costi in bolletta”.

L’evento, in collaborazione con il Circolo PD San Giuliano e il Circolo PD Valmarecchia, vede la partecipazione di:

Andrea Gnassi – Candidato alla Camera di Rimini, già Sindaco di Rimini;

Simona Viola – Candidata al Senato di Rimini, Forlì e Cesena;

Marcella Zappaterra – Candidata alla Camera Romagna, Capogruppo PD Emilia-Romagna;

Anna Montini – Assessore Ambiente Comune di Rimini;

Nazzareno Gabrielli – Direttore Generale Banca Etica;

Mauro Guerra – Geologo, già Sindaco di San Leo.

Lunedì 19 settembre, alle 18, presso Ristorante Caribe in Viale Ortigara, a San Giuliano Mare.

Info:

0541 381010