Rimini, Mario Erbetta: “Perché il Prefetto non controlla le capienze degli autobus?”

“Cara Start Romagna – scrive in una nota Mario Erbetta, candidato di Rinascira Civica a Sindaco di Rimini – non era propaganda politica! Una famiglia in vacanza racconta nell’articolo l’odissea del ritorno in albergo con il metromare: fermate affollatissime, mezzi stracolmi, ragazzi senza mascherina e con alcolici, nessun controllo di addetti, aperture delle porte con le maniglie di sicurezza, difficoltà a salire e a scendere. Il tutto lasciato alla responsabilità dell’autista che rischia la patente se succede un incidente e rischia l’incolumità fisica in balia di bande di giovani balordi senza controllo o dello spacciatore di turno. Ma il Prefetto perché – prosegue la nota di Mario Erbetta – non organizza controlli sulle capienze degli autobus? Se la Legge impone la capienza all’80% e ci sono molteplici evidenze anche video e fotografiche che ciò non avviene come può un pubblico ufficiale, referente locale del Ministero degli Interni, non prevedere controlli serrati per evitare tali assembramenti enormemente pericolosi visto il crescere dei nostri contagiati Covid? Perché il nostro Prefetto non riceve a colloquio le parti sindacali per capire la criticità dei nostri trasporti pubblici? La testimonianza di questa famiglia è terribile. Un campanello d’allarme che evidenzia come la nostra organizzazione dei servizi pubblici faccia acqua da tutte le parti. E settembre sta arrivando con l’apertura delle scuole e con l’autobus gratuito fino a 19 anni per la maggioranza degli studenti. La verità – conclude Mario Erbetta – è che servono nuove assunzioni, servono più controlli sia alle fermate che sugli autobus, servono cabine isolate per la protezione degli autisti, servono più mezzi in servizio. In pratica serve una vera rivoluzione nei nostri servizi pubblici di trasporto, quella che realizzerò se verrò eletto”.