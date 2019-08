Rimini, Meeting: “Sentieri del cinema”. Il programma

La rassegna cinematografica del Meeting, proposta da Sentieri del cinema, presenta quest’anno quattro film: quattro storie di incontro, redenzione, riscatto e perdono. Nelle quali si scopre che l’altro, anche se apparentemente lontanissimo, permette di diventare veramente se stessi. Tutte le proiezioni si terranno in Sala Neri alle 21.30.

Primo appuntamento con GREEN BOOK, di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali (2018), in programma oggi, lunedì 19 agosto.

Stati Uniti, anni Sessanta: un raffinato pianista nero sceglie di compiere un tour nel profondo sud, con l’idea di ergersi a simbolo antirazziale e di contribuire ad abbattere i pregiudizi allora potentemente diffusi. Nel suo viaggio è accompagnato, come autista, dal più improbabile dei compagni: un ex buttafuori italoamericano, rozzo, razzista più per pigra assimilazione che per convinzione, ma pronto a spendersi per ciò che è giusto. Il viaggio non cambierà la mentalità dominante nel sud americano, ma il loro rapporto aprirà una breccia ben più profonda nel cuore di entrambi. Tratto da una storia vera, vincitore di 5 premi Oscar. Presentazione a cura di Beppe Musicco, giornalista di Sentieri del Cinema.

Secondo appuntamento con IL PROFESSORE E IL PAZZO, di P. B. Shemran con Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer (2019), in programma martedì 20 agosto.

Gran Bretagna, fine ’800. Un professore britannico autodidatta, la cui autorevolezza è messa in dubbio dai circoli intellettuali, e un americano rinchiuso in un manicomio criminale collaborano alla stesura del primo dizionario completo della lingua inglese. L’incontro tra due individui esclusi, a loro modo “diversi”, rende possibile un’impresa grande e audace, realizzata sfidando convenzioni e conformismi. Tratto da una storia vera.

Presentazione a cura di Beppe Musicco, giornalista di Sentieri del Cinema.

Terzo appuntamento con GLI INCREDIBILI 2, di Brad Bird (2018), in programma mercoledì 21 agosto.

Nel secondo capitolo della saga sulla famiglia di supereroi della Pixar papà Mr. Incredibile è chiamato ad occuparsi delle faccende domestiche, per permettere alla moglie Elastigirl di rilanciare l’immagine pubblica dei supereroi, in crisi di gradimenti. Mr. Incredible scoprirà che i problemi e i conflitti quotidiani sono avversari ben più impegnativi dei villain che vogliono conquistare il mondo, e che accettare di non essere più sotto i riflettori è più difficile di come sembra. Una storia che narra, in modo semplice, dell’essere eroi di fronte alla vita di tutti i giorni e nelle relazioni familiari. Visione dai 6 anni in su. Presentazione a cura di Antonio Autieri, giornalista di Sentieri del Cinema.

Quarto e ultimo appuntamento con SOLO COSE BELLE, di Kristian Gianfreda (2018), in programma giovedì 22 agosto.

La vita di Benedetta, popolare sedicenne, figlia del sindaco di una piccolo paese dell’entroterra romagnolo, viene rivoluzionata dall’incontro con una eccentrica casa famiglia appena arrivata in quel piccolo mondo. La Casa, con i suoi membri “sbagliati” e “difettosi” secondo i canoni del mondo, rivela una bellezza e una verità umana che sconvolgono l’intero paese, portandovi una vitalità nuova. Nel rapporto con loro, Benedetta guarderà alla sua vita e scoprirà di quanto conformismo è permeata, fino a domandarsi in che cosa consista la vera felicità. Un film che mostra un’umanità fragile, ai margini, ma che ricorda a tutti che cosa sia l’autenticità. Presentazione a cura di Antonio Autieri, giornalista di Sentieri del Cinema, con la presenza del regista Kristian Gianfreda.