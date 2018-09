Rimini: Michele Agostini e Federica Moroni vincono la “Run Together Sunset”

La seconda Run Together Sunset ha registrato un gran successo, tanti riminesi e turisti si sono ritrovati venerdì nella splendida location del Marina di Rimini per correre e camminare al tramonto l’ultima corsa che concludeva le gare serali. I runners dal Marina di Rimini hanno corso sul lungomare di San Giuliano fino la Balena, poi il lungo fiume degli artisti, il parco Marecchia fino al Ponte Tiberio correndo nel verde e respirando aria pulita in un contesto sicuramente affascinante grazie al binomio vincente costituito, da una parte, dal movimento e dal sano stile di vita.

Per la cronaca la Run Together Sunset ha visto prevalere in campo maschile il sammarinese Michele Agostini davanti ai riminesi Antonio Meluzzi ed Enrico Benedetti.

Nel gentil sesso la riminese Federica Moroni ha messo in fila l’emiliana Annalisa De Luca, Elena Melis e Annalisa Vassiarelli.

L’evento Run Together Sunset organizzata dal Golden Club Rimini, con il Patrocino del Comune di Rimini, dell’Aido e dell’Unicef, col sostegno del A.S.C., con la collaborazione del Marina di Rimini e del Comitato Turistico di San Giuliano Mare ha visto la partecipazione graditissima del Presidente del Marina di Rimini Luigi Ferretti, del direttore Gianni Sorci e di uomini dello sport come Donato Mantovani e Massimo Manuzzi.

Dopo il tramonto la festa, della Run Together Sunset, è continuata fino a notte inoltrata con le premiazioni del Grand Prix della Notte Rosa, vinto da Michele Agostini e da Beatrice Boccalini, con oltre 300 aperitivi consumati, montagne di patatine e tanto altro.

Il prossimo appuntamento in calendario è per domenica 21 ottobre con la nona Maratonina del Vino “Città di San Clemente” con tante novità e degustazioni di buon vino.

Info:

328 4659162

www.goldenclubrimini.it.