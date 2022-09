Rimini, Miss Principessa d’Europa: Valeria Marini incorona anche due ragazze dell’Emilia Romagna

Valeria Marini, incorona Daphne Lecca, è lei Miss Principessa d’Europa 2022, ha 17 anni, arriva dall’Umbria ed è pronta a portare la corona per un anno.

Una magnifica finalissima quella che si è svolta all’Altromondo Studios, che per l’occasione è stato allestito a studio televisivo il 15 settembre, con la presenza di Valeria Marini, madrina d’eccezione.

Dopo 120 eventi di selezioni organizzate dai talent scout regionali sparsi in tutta Italia, con quasi 3000 iscritte, sono solo 94 le concorrenti che hanno potuto calcare il red carpet di una delle discoteche più famose d’Europa : Altromondo Studios.

Il Patron e ideatore del concorso di bellezza più trasparente, Devis Paganelli, ha ospitato le bellissime finaliste, tutte tra i 13 e i 25 anni, all’Hotel Eliseo di Riccione, con un passaggio giuria avvenuto il 13 settembre all’interno delle sale al celebre CinePalace Giometti Cinema, con una presentazione ufficiale svoltasi al Frontemare di Rimini con cena spettacolo.

Da 94 le concorrenti della prima serata il 14 settembre, sono passate a 42 alla finalissima, con la regia generale di Alex Leardini e la conduzione del presentatore dei grandi eventi Gianluca Nasi. Tra le ospiti in giuria anche l’influencer Deola Godini che ha affiancato la conduzione per le premiazioni. Special Guest la stupenda Gaia Grimoldi, Miss Principessa d’Europa 2021, in partenza nei prossimi giorni per la Fashion Week di Parigi, dove rappresenterà l’Italia con altre 40 finaliste provenienti da tutto il mondo.

Importante il messaggio che tutte insieme, le giovani aspiranti modelle e fotomodelle, hanno voluto lanciare durante la loro permanenza : “I LOVE MY LIFE – Se bevo non guido” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle stragi che avvengono tra i giovani spesso nel sabato sera a causa dell’abuso di alcolici. A tal proposito nelle serate di permanenza, tutte insieme le miss, hanno pubblicato spot e storie sui social con la collaborazione del fotografo moda internazionale Stefano Bidini affiancato da Danilo Lentini.

Emozionante il momento della premiazione, quando dopo 12 fasce elette, il presentatore, dopo quasi due minuti di suspance, ha nominato il nome della vincitrice che tra le lacrime. Si è vista portare la corona direttamente dalla miss in uscita Gaia Grimoldi con la simpaticissima Valeria Marini. Parenti e amici delle miss hanno applaudito alla vittoria di questa nuova detentrice il titolo che comparirà sulla copertina del calendario Vogue Top Models Agency 2023.

Le fasce assegnate :

Micaela Masciopinto, 16 enne della Puglia, eletta a Miss delle Miss;

Sofia Focacci, 17 enne dell’Emilia Romagna eletta Miss Model Runway;

Giulia Sannipoli 15 enne dell’Emilia Romagna eletta Fascia Speciale;

Federica Vivoli 17 enne delle Marche eletta Fascia VogueNews;

Rachele Brozzo 15 enne dell’Umbria eletta Fascia Talent Scout;

Alessandra Gaudiano 21 anni del Piemonte eletta Miss Giometti Cinema;

Sabrina Michelle Dumistrascu 17 enne dalla Lombardia eletta

Miss StarTv; Martina Gregorio 16 anni della Lombardia eletta Miss Fortunato;

Gaia Cattelli 19 enne dal Piemonte eletta Miss AltromondoStudios;

Audrey Victoria Nistri 17 enne dalla Toscana, eletta Miss Prime Time Vacanze;

Nicole Abate 19 enne dalla Calabria eletta Miss Fashion;

Angelica Pia Pangaro 18 enne dalla Puglia eletta Miss Social;

Anna Cecconi 25 enne dalla Puglia eletta Miss Talento