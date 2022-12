Rimini: torna la festa per chi è uscito dalla droga, Cardinal Zuppi alla Papa Giovanni

Ci sarà anche Giuseppe fra le 110 persone che vedranno riconosciuto il proprio cammino di superamento delle dipendenze patologiche, concluso durante la pandemia all’interno delle comunità terapeutiche della Comunità Papa Giovanni XXIII. La prima festa del Riconoscimento per chi è riuscito a completare questo cammino venne celebrata da don Orenze Benzi nel 1995; quest’anno si ritorna a festeggiare in presenza, con un invito che è esteso ai genitori e ai familiari.

Giuseppe, originario di una provincia del Veneto, oggi ha 26 anni. Aveva fumato il suo primo spinello a 17 anni anni, “più che altro per divertirmi”, racconta. A 20 anni aveva già provato tutte le sostanze che era riuscito a reperire sul mercato. A 22 anni aveva aggredito violentemente il padre. Nella Parrocchia della Resurrezione di Rimini, che fu del sacerdote riminese, lunedì prossimo, 26 dicembre, alle 12 celebrerà la messa Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e cardinale arcivescovo di Bologna; seguirà un pranzo comunitario. I ragazzi che concluderanno ufficialmente il cammino quest’anno saranno 68 dall’Italia e 42 collegati in remoto dall’estero.

“I miei genitori- racconta Giuseppe- erano separati; li vedevo litigare ma non riuscivo a dirgli ‘anche io ci sto male’. La loro situazione mi aveva abituato a tenere le emozioni compresse dentro di me, ma non ritengo loro i responsabili del mio crollo”, racconta. Ha dovuto poi lavorare molto su di sé in un cammino fatto di costanza ed impegno: “Una cosa che mi ha cambiato la vita in Comunità è stata l’esperienza di servizio alle persone disabili, e ancora oggi ripensare al loro sorriso mi commuove. Fu mia sorella ad avviarmi al recupero”.

(Agenzia DIRE)