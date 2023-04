Rimini: “Muovere verso”, Teilhard de Chardin. Venerdì e sabato il Convegno del “Marvelli”

Il Convegno “Muovere verso” – Teilhard de Chardin: tra teologia, mistica e scienze, intende approfondire l’attualità e la fecondità del pensiero del gesuita francese, teologo e paleontologo, ritenuto “proibito” dal suo tempo ed oggi riconosciuto come straordinariamente profetico e lungimirante, come dimostra il suo essere stato esplicitamente citato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Sì sulla cura della casa comune. Verrà proposta una ricognizione complessiva delle istanze epistemologiche, antropologiche e teologiche della speculazione teilhardiana, sottolineando in contemporanea il tenore mistico innervante l’intero suo percorso esistenziale ed intellettuale, nonché la sua sorprendente apertura al dialogo interreligioso.

Il programma prevede la seguente articolazione:

PRIMA SESSIONE – Seminario di Studio

Aula Magna ISSR “A. Marvelli”

Venerdì 21 Aprile 2023, ore 15.30-18.30

Coordinamento: Gabriele Gozzi (Vice-Direttore ISSR “A. Marvelli”)

Divenire uomini e donne

Le domande del contemporaneo sfidano l’antropogenesi teilhardiana e la fraternità universale di papa Francesco

Relazioni di:

Carmelo Dotolo

Teologo – Pontificie Università Urbaniana e Gregoriana

Fabrizio Mandreoli

Teologo – Responsabile Centro Ricerche “Insight” – ISSR della Toscana

Matteo Prodi

Teologo – Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna – Pontificia Facoltà Teologica dell’Meridionale Sez. “S. Luigi”

SECONDA SESSIONE – Conferenza pubblica

Sala Manzoni (Rimini, via IV Novembre, 35)

Venerdì 21 Aprile 2023, ore 21

Coordinamento: Valter Chiani (Docente ISSR “A. Marvelli”)

«La via dell’Ovest»

Tra istanze mistiche teilhardiane e dialogo interreligioso

Un confronto a due voci

Relazioni di:

Marco Vannini

Filosofo e saggista

Paolo Trianni

Teologo – Pontificia Università Gregoriana – Università di Trento

TERZA SESSIONE – Seminario di Studio

Aula Magna ISSR “A. Marvelli”

Sabato 22 Aprile 2023 ore 9.30-12.30

Coordinamento: Paolo Trianni (Docente Pontificia Università Gregoriana)

«Il fenomeno umano»

I misteri del cosmo e della coscienza a partire da Teilhard de Chardin

Relazioni di:

Stefano Visintin, osb

Teologo e Fisico – Pontificio Ateneo S. Anselmo – Abate Abbazia di Praglia

Lubos Rojka, sj

Filosofo – Pontificia Università Gregoriana

Il Convegno è organizzato con la collaborazione del Centro culturale “Paolo VI”, della Fondazione “Igino Righetti”, del Centro universitario diocesano e del Progetto culturale della Diocesi di Rimini. Si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Rimini e della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.

Per la partecipazione al Convegno si richiede un’iscrizione da effettuare tramite il sito www.issrmarvelli.it.

Il Convegno sarà proposto, per coloro che ne faranno richiesta, anche in modalità on-line.

Info:

0541 751367

www.issrmarvelli.it

segreteria@issrmarvelli.it