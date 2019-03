Rimini, Nadia Rossi, PD: “Trovare soluzione per l’aumento dei canoni demaniali delle darsene”

L’aumento dei canoni demaniali marittimi da applicare alle darsene turistiche finisce nel mirino dei consiglieri del Partito democratico, con una risoluzione a prima firma Nadia Rossi e sottoscritta da Barbara Lori, Luca Sabattini, Stefano Caliandro, Antonio Mumolo, Paolo Zoffoli, Giorgio Pruccoli, Francesca Marchetti, Roberto Poli, Marcella Zappaterra, Lia Montalti, Paolo Calvano, Gianni Bessi, Luciana Serri, Manuela Rontini e Mirco Bagnari.

Rossi e gli altri sottolineano, ad esempio, che “per Rimini il canone annuo è più che quadruplicato, passando da circa 80 mila euro a oltre 340 mila” e “il Comune di Rimini si è attivato sin da subito con diverse note sia all’Agenzia del Demanio, sia all’Anci perché appoggiassero un’eventuale revisione normativa“. Dunque, “si sta delineando un complesso quadro giuridico – spiegano i dem –, nel quale è intervenuta anche la Corte Costituzionale senza riuscire a risolvere la problematica: per il porto turistico di Rimini il Consiglio di Stato, in sede rescissoria, a valle della sentenza della Corte Costituzionale, ha confermato in via definitiva la legittimità del calcolo del canone effettuato dal Comune, mentre in altri contesti alcuni Tar regionali (Toscana, Molise e Sardegna) hanno imposto a Comuni o Regioni di ricalcolare i canoni“.

Quindi, “di fronte ad un panorama così frastagliato e disomogeneo“, Rossi e gli altri consiglieri impegnano la giunta “a sollecitare, anche interessando i parlamentari eletti in Emilia-Romagna, la soluzione legislativa della questione dei canoni demaniali da applicare alle darsene turistiche, sottraendo le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone

del mare territoriale che hanno ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica“.