Rimini: novembre “affollato” per il Palacongressi. In arrivo anche Enzo Bosso e Susanna Tamaro

L’inclusione scolastica passa anche attraverso la musica e le parole d’autore (e di autrice). E passa attraverso il Palacongressi di Rimini. La location congressuale di Italian Exhibition Group ospita dal 15 al 17 novembre un nuovo appuntamento formativo delle Edizioni Centro Studi Erickson, dal titolo “La qualità dell’inclusione scolastica e sociale”. Il convegno internazionale, alla 12a edizione, porterà a Rimini anche grandi ospiti, testimonials d’eccezione, come Ezio Bosso e Susanna Tamaro.

Si inaugurerà infatti con un invito molto particolare ad “alzare lo sguardo”, rivolto dalla scrittrice Susanna Tamaro nella mattinata di venerdì 15 novembre, il 12° Convegno internazionale Erickson. Alzare lo sguardo. Il diritto di crescere, il dovere di educare, sarà il tema dell’intervento della Tamaro, dall’omonimo libro-saggio, in libreria dallo scorso settembre. Come uscire dal Paese dei Balocchi? l’interrogativo che si è posta l’autrice di Va’ dove ti porta il cuore, grande successo editoriale nel 1989.

Con un incontro dal titolo L’inclusione passa attraverso la musica Ezio Bosso sarà invece il grande protagonista della giornata di sabato 16 novembre. Il dibattito sull’inclusione coinvolgerà nella tre giorni, alla quale sono attesi oltre 4000 partecipanti, più di 150 relatori. Tra le novità, anche un momento dedicato al Basking, una forma di basket che consente l’inclusione dei disabili nello sport.

Nel calendario di novembre del Palas di scena anche le nuove frontiere del marketing digitale, con la 7a edizione del Social Media Marketing, l’evento per professionisti dei Social Media e del Web Marketing firmato Search On Education, business unit di Search On Media Group. Il 6 e 7 novembre l’evento sarà nel capoluogo riminese con un’ampia offerta formativa. All’interno della Sala Plenaria si parlerà dei più recenti trend del settore e di temi di attualità legati al mondo dei Social Network, grazie alla partecipazione di relatori come il creative director Paolo Iabichino e Augusto Rasori di Lercio.it. In programma anche momenti di confronto e di dibattito sull’utilizzo responsabile dei social network e sul loro impatto sociale.

Dal 9 al 12 novembre al Palacongressi di Rimini saranno di scena i microbiologi italiani (circa 800) riuniti nel 48° Congresso AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani). Tre giorni di confronto della categoria su temi importanti per la salute dei cittadini con particolari problematiche: dalle infezioni dei trapiantati a quelle da protesi, dalle tematiche riguardanti gli antibiotici alle infezioni dei ricoverati nelle Rsa.

Sono invece attesi a Rimini oltre 6000 visitatori over 55 e over 65, dal 22 al 24 novembre per CosmoSenior, la prima manifestazione interamente dedicata all’universo dei senior, ai loro interessi, bisogni, stili di vita. Saranno trattati numerosi temi, declinati appositamente per la fascia di popolazione senior: alimentazione, wellness e stili di vita, turismo, sanità e salute, prevenzione e assistenza, servizi ed economia, tecnologia e sistemi di sicurezza di vita.

La disciplina medica della reumatologia sarà infine protagonista dal 27 al 30 novembre con il 56° Congresso nazionale della SIR (Società Italiana di Reumatologia) con sessioni scientifiche dedicate a tutte le principali malattie reumatologiche e occasione per registrare il polso della ricerca reumatologica in Italia.

Completano il calendario, dall’8 al 10 novembre, corsi formativi nel settore del fitness femminile e del turismo.