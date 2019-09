Rimini: nuova vita per il “Mon Amour”. Il locale torna alla gestione Righetti

Il Gruppo Righetti torna al timone del Mon Amour – la grande riapertura è prevista venerdì 20 settembre – dopo un anno e mezzo, conclusa la precedente gestione, vissuto dietro le quinte.

“Un’idea di locale con queste caratteristiche ancora non c’era. Creatività, fantasia, cura dei dettagli e capacità d’impresa completano il quadro. Abbiamo tradotto nel linguaggio degli spazi la nostra filosofia di mondanità: un mix di proposte capaci di attirare e far divertire un’ampia fascia di pubblico over 25. Un percorso concettuale che sta tutto nel voler essere subito riconoscibili, evocativi, suscitare o, come amiamo dire noi, concepito per vivere nel cuore di un’anima musicante, cantante, ballante, mangiante. Suoni, ritmi, ospiti d’eccellenza, buon cibo fanno del Mon Amour il fulcro della notte per chi vuole raggiungerci dalla Riviera, dalla vicina Emilia, dalle Marche, dalla Toscana e dall’Umbria”.

Tre ambienti esclusivi: Piano Bar, Sala Supreme e Sala Centrale

Tre gli ambienti attualizzati secondo modalità quasi sartoriali, grazie ad un innovativo progetto affidato all’architetto Marco Lucchi. Tre ambienti ‘tagliati su misura’ che avvolgono e vestono come abiti griffati. Disegnati da arredi e prospettive senza contraddizioni di fome e stile; armonizzati da ampie vetrate che giocano con la visione d’insieme, con le luci ed i colori dalle sfumature più decise a quelle più tenui e delicate.

Piano Bar

Musica dal vivo, artisti riconosciuti ed apprezzati. Autentiche firme delle sette note quali autori dell’inconfondibile atmosfera che ha reso celebre nel mondo la canzone italiana ed internazionale. Per la serata d’inaugurazione la scaletta dei brani toccherà a Davide Berdondini;

Sala Supreme

Qui è atteso uno dei migliori talenti del sound europeo ed internazionale, Gianni Morri. Le playlist suonate nei più importanti, esclusivi e famosi club del Vecchio Continente tornano a pulsare in Riviera così da ripercorrere, emozione dopo emozione, i grandi successi dance ballati negli ultimi 30 anni. La formula Music&Dinner sposa l’eleganza della cena servita ai tavoli alla morbida energia di una selezione dal gusto musicale davvero originale e fuori dal comune;

Sala Centrale

A ‘girare i dischi’ sono il dj Luca Belloni – volto molto noto della clubbing night riminese e producer di spicco – in consolle assieme al dj Luke. Il duo Belloni-Luke attraverso le rispettive interpretazioni delle sonorità house e commerciali porteranno al Mon Amour quanto di più vivace ed accattivante offra oggi la discografia mondiale. In Sala Centrale spazio anche ai concerti, all’esibizione Live di band, agli spettacoli – con i nomi della ribalta non solo nazionale – in versione unplugged.

Mon Amour per il congressuale

Il plus dell’offerta è arricchito, aumentando il ventaglio delle occasioni d’incontro, convegni e simposi, da un’agile infrastruttura interna in grado di trasformare, rapidamente, il Mon Amour in un centro congressi moderno e funzionale (900 posti a sedere) dotato di tutte le principali tecnologie audio/video utili ad ospitare eventi. Un meeting point affacciato sul mare, perfettamente attrezzato sotto il profilo della logistica; raggiungibile in modo agevole dalla rete autostradale, ferroviaria e dagli aeroporti di Bologna, Rimini, Ancona.

Infine, un’anticipazione. Venerdì 27 settembre al piano bar del Mon Amour un protagonista assoluto delle notti italiane: Umberto Smaila.

Info:

348 5115404

0541 373434

villamonamour@inwind.it