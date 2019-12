Rimini, i redditi dei politici: Marcello paperone, Piccari il più povero

Sono in pubblicazione sul sito del Comune di Rimini le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei pubblici amministratori riferite all’anno 2018, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013 e della legge 441/82.

Le dichiarazioni sono consultabili per i consiglieri comunali al link http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/consiglio-comunale/componenti mentre per il Sindaco e gli assessori all’indirizzo http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/sindaco-e-giunta/la-giunta.

“Come ogni anno, si rinnova da parte del Comune di Rimini l’iniziativa di trasparenza che rende pubblica sul web la situazione reddituale di sindaco, assessori e consiglieri comunali – spiega Andrea Gnassi dalla sua pagina Facebook -. Dall’approvazione della specifica legge, il Comune di Rimini si è allineato con a sua attuazione, grazie alla collaborazione di giunta e consiglieri, senza mai omissioni né scuse atti ad evitare/aggirare la pubblicazione. Ogni anno rinnovo l’auspicio a che tutti gli Enti pubblici e parapubblici si associno a questa iniziativa, più perché convinti della sua importanza. Ma registro anche nel 2019 ancora tanta ‘timidezza’ sul fronte della necessaria trasparenza che tutta, ripeto tutta, la macchina della pubblica amministrazione dovrebbe sempre esercitare, anche nelle sue articolazioni para pubbliche. Il risultato è che ad oggi l’obbligo di trasparenza è esercitato esclusivamente sulla componente politico amministrativa. Giusto, giustissimo ma l’intenzione originaria della trasparenza e delle sue leggi (la 441/82 e il Decreto Legislativo 33 del 2013) non era quella di creare situazioni ‘in solitaria’ ma di condividere con la società l’esigenza di un metodo che garantisce tutti, componente pubblica e privata allo stesso modo, proprio perché vuole evitare situazioni opache e grigie che sfilacciano prima di tutto il rapporto tra cittadini e istituzioni. Ai link indicati i possono leggere il reddito dichiarato e la situazione patrimoniale, compresi beni ereditati da genitori o nonni, frazioni o particelle di immobili e mutui decennali che gravano su di essi (è il mio caso, ad esempio)”.

DICHIARAZIONE REDDITI CONSIGLIO COMUNALE- ANNO 2018

Gruppo Partito Democratico

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Giorgia Bellucci € 20.181 € 21.264 Simone Bertozzi € 12.673 € 6.956 Giovanni Casadei € 15.309 € 26.164 Giulia Corazzi € 4.489,65 € 9.394 Barbara Di Natale € 36.013 € 35.459 Sara Donati € 42.333 € 42.675 Milena Falcioni € 8.362 € 8.796 Lucilla Frisoni € 62.664 € 62.993 Fabio Grassi € 18.935 € 21.540 Juri Magrini € 28.825 € 26.025 Matteo Petrucci € 26.068 € 26.477 Enrico Piccari € 9.231 € 5.079 Barbara Vinci € 4.716,40 € 5.940,85

Gruppo Futura

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Luca Pasini € 5.578 € 8.840

Gruppo Italia Viva/ Patto Civico

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Daniela De Leonardis € 38.871 € 42.804 Davide Frisoni € 11.370 € 23.055 Mirco Muratori € 8.693 € 29.244 Marco Zamagni € 74.025 € 73.650

Gruppo Rimini Attiva

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Kristian Gianfreda € 35.209 € 31.128

Gruppo Lega

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Carlo Grotti € 18.821 € 28.188 Davide Manfroni € 89.121 Marzio Pecci € 50.245 € 36.431 Diana Trombetta € 13.395 € 10.979 Matteo Zoccarato € 28.034 € 28.897

Gruppo Misto

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Mario Erbetta € 38.547 € 44.071

Gruppo Forza Italia

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Marcello Nicola € 324.412 € 329.545 Carlo Rufo Spina € 39.843 € 34.923

Gruppo Uniti si Vince

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Gennaro Mauro € 50.085 € 51.401

Gruppo Fratelli d’Italia

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Gioenzo Renzi € 59.489 € 59.422

Gruppo Obiettivo Civico

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Andrea Bellucci € 27.557 € 29.071 Luigi Camporesi € 18.491 € 18.879 Filippo Zilli € 16.988 € 17.293

Giunta Comunale

NOME REDDITO DICHIARATO 2017 REDDITO DICHIARATO 2018 Andrea Gnassi € 72.570 € 73.122 Roberta Frisoni € 41.560 € 41.606 Anna Montini € 68.820 € 59.663 Mattia Morolli € 42.142 € 42.142 Eugenia Rossi di Schio € 66.169 € 66.333 Gloria Lisi € 52.300 € 52.300 Gian Luca Brasini € 47.054 € 46.495 Giampiero Piscaglia € 88.276 Jamil Sadegholvaad € 42.442 € 41.458

REDDITI. Curiosità

I Paperoni…

NOME CONSIGLIERE REDDITO 2018 Nicola Marcello (FI) € 329.545 Davide Manfroni (Lega) € 89.121 Giampiero Piscaglia € 88.276

….e i Paperini

NOME CONSIGLIERE REDDITO 2017 Enrico Piccari (PD) € 5.079 Barbara Vinci (PD) € 5.940,85 Simone Bertozzi (PD) € 6.956

Dieci anni fa (2008, anno pre crisi economica mondiale…) al primo posto c’era Antonio Barboni con € 266 mila, al secondo Oronzo Zilli con 200 mila, al terzo il sindaco Alberto Ravaioli con € 164 mila, al quarto Gioenzo Renzi con € 142 mila, al quinto Stefano Pivato con € 106 mila, al sesto Alessandro Ravaglioli con € 103 mila. Nel gruppo del PD 5 consiglieri sono sotto al reddito annuo di 10 mila euro (lo scorso anno erano 4).

Giovanni Casadei è comproprietario di 3 terreni e di 13 fabbricati. Daniela De Leonardis è proprietaria di un appartamento, comproprietaria di due fabbricati e un appartamento, usufruttuaria di 2 fabbricati. Mario Erbetta è il ‘fast and furios’: possiede 2 auto e 3 ciclomotori. Carlo Grotti è usufruttuario di 5 fabbricati, tutti a Rimini. Nicola Marcello è proprietario di 4 appartamenti e 2 garage, è comproprietario di 5 fabbricati, tra appartamenti, garage e studi. Filippo Zilli è comproprietario di 8 fabbricati (con quote di minoranza). Matteo Zoccarato è comproprietario di un fabbricato e un garage a Verucchio, 6 terreni coltivati a Introdacqua (in Abruzzo) e ha piccole quote in quattro fabbricati a Riccione e a Rimini. Il neo entrato Manfroni è comproprietario al 25 per cento 11 fabbricati.