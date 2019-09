Rimini: partita la 5.a edizione di Transitalia Marathon

E’ partita ieri, dal village di Piazzale Fellini di Rimini la quinta edizione della Transitalia Marathon, la manifestazione internazionale di mototurismo Adventouring non competitiva dedicata a tutti coloro che fanno della motocicletta un mezzo per esplorare nuove forme di viaggio e di avventura.

Continental, che da oltre 140 anni fa della sicurezza su strada e dell’innovazione tecnologica la propria missione investendo e producendo, oltre agli pneumatici, tecnologie per rendere i veicoli e le strade sicure, è partner tecnico dell’evento e fornirà supporto ai partecipanti alla partenza e all’arrivo di ogni singola tappa con il cambio pneumatici, e assistenza lungo tutto l’itinerario. Un percorso unico nel suo genere che attraversa ben 6 Regioni, per un totale di quasi 900 km: da Rimini a Castiglion Fiorentino (AR), attraversando Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio alla scoperta delle tradizioni, dei sapori e dei paesaggi di un’Italia affascinate ed emozionante.

Dopo due giorni di village a Rimini in cui si sono susseguite visite inaspettate del calibro di Gio Sala, il 5 volte campione del mondo Enduro, e i piloti Dakar Aldo Winkler e Beppe Gualini oggi direttore tecnico della Dre Enduro Ducati, per questa prima tappa 350 transmaratoniani sono saliti in sella alle loro moto per affrontare un percorso tortuoso ma affascinante tra i bellissimi paesaggi dell’Emilia Romagna e la Toscana, da Rimini a Sansepolcro, per un totale di 180 km.

Tra i partecipanti di quest’anno anche il Conti Team, un team Continental composto da Alessandro Broia, agente e responsabile della formazione per la Business Unit moto e titolare dell’agenzia di eventi Ride&Co, Giorgio Cattaneo, PR & Communication Manager e Fabio Borelli, responsabile delle Business Unit due ruote, che monteranno su delle Benelli Leoncino 500, equipaggiate con pneumatici TKC 80, il superclassico offroad del brand tedesco.