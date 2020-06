Rimini, Pecci: “La Lega dice no alle pale eoliche e sì all’ambiente, che è di tutti”

Continua l’acceso dibattito sul tema delle pale eoliche e il consigliere comunale di Rimini, Marzio Pecci, ribadisce la posizione nettamente contraria della Lega.

“Per chi ha la memoria corta voglio ricordare che già negli anni 2013/2015 era allo studio il progetto di un impianto eolico in Emilia-Romagna, più o meno, al largo di Bellaria/Cesenatico e col tempo non se ne fece niente –spiega Pecci –. Ora il progetto si sposta verso sud e interessa la costa dei comuni da Rimini a Cattolica. Questo progetto non ha il consenso della Lega e, siamo certi, non potrà superare i veti del Ministero dei beni culturali e delle Soprintendenze che, da sempre, hanno opposto netto rifiuto nei confronti degli impianti eolici off shore. Ciò che stupisce è il fatto che il PD, sul tema, faccia il pesce in barile, confermando, così ancora una volta, di essere un “capitan tentenna” su questioni di grande rilievo per il territorio”.

“Noi vogliamo essere chiari su questi progetti: il patrimonio paesaggistico e lo skyline non possono essere deturpati dagli impianti eolici off-shore. Ciò non vuole dire essere contrari all’energia pulita, ma sostenere le altre forme quali il solare, l’idroelettrico, le biomasse e la geotermia. Come al solito, anche su questo tema, il Governo e il PD arrivano ultimi. In Germania ad esempio si stanno già ponendo il problema della antieconomicità degli impianti eolici, una volta venuti a meno gli incentivi, nonché la irrecuperabilità delle pale dismesse. Purtroppo la politica ambientale in Italia presenta ancora molte ombre per cui occorre portarla al centro della politica economica con il “Green new Deal” della Van der Leyen. La sostenibilità ambientale, di cui parla anche la Confindustria di Bonomi, deve riguardare non solo il riciclo o il riuso e la biogdegradabiltà, ma una nuova educazione di rimodulazione dei consumi, di “etica dei consumi” e di “economia etica”.

“Per la Lega di Rimini occorre mettere in campo, quindi, “coscienza e scienza” contro il degrado che riguarda il mare e il territorio, bloccando una volta per tutte, ogni progetto di pale eoliche off-shore perché da qui vogliamo partire per svolgere un ruolo primario nella politica ambientale del Paese. L’ambiente non è solo “cosa da giovani”, come vuole far credere qualche movimento ambientalista o qualche personaggio che vuole sfruttare l’immagine di Greta Thunberg, ma è “cosa di tutti” perché è il mondo in cui viviamo”.

“Se una distinzione vogliamo farla, allora si può dire che sono proprio gli anziani ad avere la sensibilità, l’attenzione e l’esperienza che la vera politica ambientale richiede. Occorrono, dunque, e per questo sollecitiamo, a partire dall’amministrazione comunale, risorse per investimenti nelle strutture aziendali per modificare, in senso ambientale, i processi produttivi, là dove ancora non è stato fatto, procedendo con la revisione del piano energetico e con la promozione di modi di consumo che possono rendere compatibile e sostenibile lo sviluppo economico e sociale con la tutela dell’ambiente, in un concetto più esteso di benessere. Prepariamo dunque idee e strumenti per un nuovo sviluppo ambientale, in primo luogo riminese, che comprenda una maggiore volontà di agire comune abbandonando la frammentazione e la separazione delle politiche di questa o quella forza partitica. L’ambiente è di tutti”, conclude il consigliere.