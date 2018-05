Rimini: in piazza Cavour la sfida del ghiaccio

La “Sfida del Cubo di Ghiaccio” è ufficialmente partita questa mattina con l’installazione di un cubo di ghiaccio di un metro di lato (1 metro cubo che pesa circa 950 kg) in ognuna delle due cabine da spiaggia in legno, una “tradizionale” e una “ecosostenibile” alla presenza dell’Assessore alla Scuola e alle Politiche Educative del Comune di Rimini, Mattia Morolli.

Le due cabine da spiaggia saranno lasciate in piazza fino a lunedì 14 maggio alle ore 18.00 quando verranno aperte e verrà pesato il ghiaccio rimasto in ognuna di esse per verificare quanto gli interventi realizzati abbiano influito sulla mitigazione della temperatura interna della cabina di prova, “ristrutturata” e resa ecosostenibile attraverso l’applicazione degli accorgimenti tecnici proposti dalle normative tecniche regionale, statale ed europea e dagli istituti di ricerca quali CasaClima di Bolzano e il Passivhaus di Darmstadt.

La “Sfida del Cubo di Ghiaccio – Ripensare la casa per vivere meglio e…salvare il pianeta”, l’originale manifestazione proposta, per la prima volta, a Rimini dal comitato organizzativo formato dal Dott. Marco Mini, l’Ing. Sergio Pesaresi e il Per.Ind. Simone Marcaccini, coinvolgerà fino al 14 maggio l’intera cittadinanza riminese con un ricco programma di incontri e dibattiti.

Lunedì 7 maggio: in piazza Cavour alle ore 18.30 “Due chiacchiere in salotto: VMC Ventilazione Meccanica Controllata e Aggregato Compatto, impianti da scoprire” e a seguire continuano gli importanti convegni serali con l’appuntamento alla Sala della Cineteca Comunale alle ore 20.30 “Ripensare la casa per cambiare il mondo” con l’Ing. Sergio Pesaresi di logicagotica.

Tutti i giorni dalle 18.30 circa si svolgeranno in piazza Cavour interessanti dibattiti e incontri sulle tematiche del clima e dell’ambiente. L’ampio programma della manifestazione prevede appuntamenti quotidiani dedicati a diverse tematiche come clima, scienza, case innovative e sostenibilità ambientale, con un punto informazione gratuito in piazza Cavour per tutti i cittadini e approfondimenti pomeridiani – “due chiacchiere in salotto”- in compagnia di esperti che racconteranno le modalità per realizzare edifici a bassa energia e per rendere efficienti e confortevoli gli edifici.

“Ripensare la casa per vivere meglio e… salvare il pianeta“: il surriscaldamento globale è causato prevalentemente dagli scarichi dei fumi degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento delle case alimentati da combustibili fossili. Diminuire in maniera sostanziale l’energia necessaria a riscaldare e a raffrescare le abitazioni è la possibile via d’uscita: questa manifestazione nasce proprio con l’intento, originale e divertente, di dimostrare, come hanno fatto da tempo l’Agenzia CasaClima di Bolzano e l’Istituto Passivhaus di Darmstadt, che oggi è possibile realizzare edifici che utilizzano solo energie rinnovabili, senza emettere fumi e CO2, con una bolletta energetica decisamente più bassa, ottenendo in cambio un comfort abitativo decisamente migliore.

Perché Rimini? Rimini sa accettare le sfide, anche le più difficili, e trova sempre le modalità per vincerle: “riminizzare” deve diventare sinonimo di una città che ha deciso di essere verde, ecosostenibile e più vivibile per i suoi cittadini e più attraente per i turisti.