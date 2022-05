Rimini: pool scudetto Serie D. Pareggio beffa per i biancorossi. Dominano ma vengono raggiunti. 1-1

San Donato Tavernelle-Rimini 1-1

San Donato Tavernelle: Cardelli (75° Balli), Buzzegoli, Pisaneschi, Pino, Russo, Montini, Carcani, Borghi (75° Zini), Calonaci (64° Guidi), Noccioli (64° Poli), Contipelli (64° Regoli).

In panchina: Balli, Viti, Marzierli, Regoli, Pierucci, Poli, Guidi, Zini, Brenna.

Allenatore: Indiani.

Rimini: Piretro, Deratti (54° Cherubini), Tanasa, Panelli (75° Callegaro), Pari, Mencagli, Contessa, Ferrara (54° Pietrangeli), Arlotti, Greselin (80° Tonelli), Cuccato.

In panchina: Marietta, Tonelli, Gabbianelli, Piscitella, Tiraferri, Cherubini, Callegaro, Pietrangeli, Germinale.

Allenatore: Gaburro.

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone.

Guardalinee: Giuseppe Bosco, Domenico Lombardi.

Reti: 47° Arlotti, 77° Zini

Torna a casa con un risultato bugiardo il Rimini, nella prima partita, in Toscana, per la pool scudetto di Serie D. Tutto un primo tempo dove il vantaggio poteva essere di almeno un paio di reti. La rete trovata solamente nei primi della ripresa e poi ancora attacchi biancorossi. Poi, a poco più di 10minuti dalla fine, in contropiede, la beffa e il pareggio dei padroni di casa. E adesso la prossima, in casa con la Recanatese. Bisogna vincere per qualificarsi alla fase successiva.

Le azioni più salienti.

Al 22° traversa di Arlotti che in spaccata, su cross di Ferrara, contro in pieno il montante.

Sempre nel primo tempo, sempre con Arlotti, vero protagonista di oggi, calciando a botta sicura trova l’estremo di casa a salvare la propria rete. Miracolo del portiere toscano.

Al 47° la rete. Cross di Contessa rasoterra. Arlotti impatta e porta in vantaggio il Rimini.

Il pareggio al 77°, in contropiede con Zini. Rete che sa di beffa visto il predominio biancorosso e quanto di è visto in campo.

Gol beffa in una partita in cui il predominio biancorosso è stato evidente.

Pool scudetto

GIRONE D-E-F

Recanatese 3

San Donato Tavernelle 2

Rimini 1

Prossima partita Rimini-Recanatese

In copertina: Gaburro, allenatore del Rimini