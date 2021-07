Rimini: privato tagli pini in via Dario Campana, ambientalisti insorgono

“Ennesima strage di alberi in città fra ieri e Lunedi, in Via D. Campana, angolo Via Italo Flori…cinque grandi pini sono stati abbattuti da un privato, FORSE senza neppure l’autorizzazione del Comune. E in palese violazione del Regolamento del Verde che vieta abbattimenti e potature in primavera estate, fra Marzo e Luglio, periodo di sviluppo della vegetazione e di nidificazione degli uccelli”. E’ la denuncia del Coordinamento ambientalista di Rimini.

Che prosegue: “Sono ormai drammaticamente evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici in atto fra siccità sempre più grave, ondate di calore, inondazioni ed incendi, a livello planetario ma pure da noi. Anche con le ultime piogge sono caduti solo pochi millimetri di acqua dopo mesi di siccità assoluta, mentre in Nord Europa le alluvioni hanno prodotto quasi duecento morti e disastri inimmaginabili, e intere aree del pianeta bruciano per gli incendi, dalla California alla Siberia. Questo dovrebbe far capire la assoluta urgenza di mettere in atto tutte le azioni possibili, piccole e grandi, per contenere l’aumento di temperature e il cambiamento climatico che stanno rendendo sempre meno vivibile il pianeta. Ed il patrimonio verde, le piante, sono a parere della scienza una delle poche armi che abbiamo a disposizione per contenerne da subito gli effetti e difendere la qualità della vita nelle aree urbane.

Si parla di riforestare le città, dovremmo piantare alberi ovunque possibile e invece continuiamo in modo miope e suicida a tagliare ed abbattere, i privati come i Comuni”.

Ma tornando vn Via Dario Campana a Rimini “gli interessati hanno dichiarato di avere tutte le autorizzazioni, che però non abbiamo visto, e dall’Ufficio Verde del Comune dicono di non saperne niente e di non avere autorizzato nessun taglio”, sostengono gli ambientalisti.

Chi avrebbe autorizzato allora l’abbattimento? Un altro ufficio del Comune, diverso dall’Ufficio Verde che ne ha la competenza, senza neanche informare l’Assessorato all’Ambiente? Sarebbe davvero una bella dimostrazione di collaborazione e sintonia fra i diversi settori dell’A.C.!! Intanto come Associazioni ambientaliste abbiamo chiesto formalmente al Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini di accertare e sanzionare ogni possibile abuso, anche la eventuale occupazione abusiva di suolo per i lavori di abbattimento”. concludono le Associazioni del Coordinamento ambientalista di Rimini.