Rimini: il programma completo degli eventi e delle mostre fino al prossimo sabato

Tutti gli appuntamenti della Prossima settimana. Eventi, manifestazioni, feste e concerti del Comune di Rimini:

martedì 31 luglio 2018

Cinema Fulgor e Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Percuotere la mente 2018: Anna Calvi

La rassegna di nuova musica della Sagra Musicale Malatestiana. La cantautrice e chitarrista inglese dalla voce ammaliante, accompagnata dall’inseparabile chitarra, presenterà il suo nuovo repertorio.

Ore: 21.15 Ingresso: 18 € Biglietti disponibili su biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx

Info:0541704294

www.sagramusicalemalatestiana.it

3 – 4 – 5 agosto 2018

Parco Marecchia – Rimini

Tiberio Music Festival

Tre giorni di musica e divertimento in Rimini centro storico, con live band, dj set, e ancora arti figurative, spettacoli, street food e stand artigianali nella splendida cornice del ponte di Tiberio. In programma: venerdì 3 agosto: Afro & Reggae – Concerti & Live Show; sabato 4: Techno & House – Live & Dj-set, domenica 5 Tiberio Rock: Rock’n’roll / Concerti & Musica ’70 – ’80

Orario: venerdì dalle ore 16, sabato dalle ore 18, domenica dalle ore 17

Ingresso: libero

Info: 338 809 5729

www.facebook.com/tiberiomusicfestival2018/

fino al 30 settembre 2018

Sala dell’Arengo, Piazza Cavour – Rimini centro storico

Caravaggio Experience. Videoinstallazione dedicata alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi

A Rimini la videoinstallazione che guida il visitatore in un viaggio esperienziale attraverso le opere e la vita di uno dei più misteriosi e affascinanti grandi della pittura italiana, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.

Entrando in sala il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di quasi cinquanta minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo.

Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Tutti i mercoledì di luglio, e anche mercoledì 1 e 8 agosto, la videoinstallazione sarà visitabile in via straordinaria fino alle 23 in occasione di Rimini Shopping Night

Ingresso: € 12.

Info: 340 2746740

www.maggiolimusei.it/caravaggio-experience/

fino a sabato 28 luglio 2018

Rimini Marina Centro, piazzale Fellini e lungomare

Summer Pride

Parata, musica, cultura e intrattenimento nel cuore di Marina Centro

Il Rimini Summer Pride è un evento culturale e musicale che vuole innescare un nuovo modo di chiedere diritti e riconoscimenti delle persone e delle famiglie LGBTI.

Oltre alla parata di sabato 28 luglio ci saranno incontri, spettacoli, feste e iniziative culturali, tra cui la mostra alla Galleria dell’Immagine ‘Vita da genio’ di Ralf König, uno dei più celebri autori di fumetti a tematica

gay del mondo.

Ingresso libero.

Info: www.summerpride.it

sabato 4 agosto 2018

Castel Sismondo, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Banda Città di Rimini: Gran Concerto di mezza estate

Concerti d’estate a Castel Sismondo 2018: nella suggestiva cornice del castello, la Banda Città di Rimini si esibisce nel ‘Gran Concerto di mezza Estate’ dal titolo ‘Fellini Songs’, con le musiche di Nino Rota per le colonne sonore dei film di Federico Fellini. La Banda è diretta dal Maestro Jader Abbondanza.

Ore 21.15

Ingresso libero

Info: 331 6468363

https:www.bandacittadirimini.it

fino a giovedì 2 agosto 2018

Ex Macello comunale, via Dario Campana – Rimini

Le città visibili VI edizione

La rassegna teatrale e musicale estiva, trasloca nei locali dell’Ex Macello comunale, trasformato per l’occasione, in un piccolo teatro o sala concerti, a seconda delle serate in programma. Otto serate di teatro e musica dal vivo tutte a ingresso libero, ma anche conferenze e incontri su alcuni grandi temi di attualità.

Durante le serate ci sarà la possibilità per il pubblico di usufruire di alcuni spazi di ristorazione “street food”.

Per tutta la durata del festival, all’interno dell’ex macello sarà allestita una mostra fotografica sui luoghi abbandonati di Rimini.

Ore 21.30

Info: www.lecittavisibili.com

fino ad agosto 2018

Grand Hotel, Piazzale Fellini, Rimini Marina Centro

110 anni del Grand Hotel e mostra ‘110 anni di storie di viaggi’

Continuano le celebrazioni nel luogo d’ispirazione e mito consacrato da “Amarcord” con “La Terrasse d’été”: Gran Buffet Estivo sulla terrazza, che si ripete per tutta la stagione estiva ogni martedì, giovedì e sabato sera.

Tra le altre iniziative, non mancano esclusivi beach party, con dj set: ‘Cena sotto le stelle’ in un’atmosfera romantica e liberty (1 agosto).

Nella Sala Tonino Guerra è possibile visitare l’esposizione dal titolo: “110 anni di storie di viaggi”. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 19 agosto.

Cene a pagamento su prenotazione Info: 0541 56000 www.grandhotelrimini.com

SPORT & BENESSERE

sabato 28 luglio 2018

Boa Bay

Boathlon Monster Competition con Nicolò Martinenghi

Seconda edizione della prova di resistenza fisica della disciplina più originale dell’estate.

Il Boathlon consiste nella somma dei due migliori tempi che i concorrenti devono effettuare nella GARA IN ACQUA e nella GARA SU GONFIABILI: partenza dalla riva di fronte a Boabay per la gara in acqua nuotando lungo il percorso perimetrale del parco; arrivati alla passerella di uscita del parco si indossa il giubbotto salvagente e si effettua la gara sui gonfiabili dentro al parco fino ad arrivare all’iceberg. L’arrivo sulla battigia determina la fine della gara. Il Boathlon è gratuito e aperto a tutti dai 16 anni compiuti in su; la gara si svolge alle ore 9.00 presso il parco acquatico galleggiante BoaBay, partenza dalla battigia del bagno 56 di Rimini, piazzale Benedetto Croce; presentarsi entro e non oltre le ore 8.30 per ritirare il numero di gara.

Sarà il nuotatore Nicolò Martinenghi, record italiano nei 100 rana, a dare il via alla gara più divertente dell’estate.

Info:

www.boabay.it/eventi-speciali/boathlon-monster-competition-2018/

dal 4 all’8 agosto 2018

Pattinaggio, lungomare Tintori – Rimini Marina Centro

Estate Sport

Cinque giornate dedicate alle esibizioni di pattinaggio classico e artistico, pattinaggio con Roller, Freestyle, Hockey e Roller Derby. Saranno coinvolte la polisportiva Libertas Rimini, quella di Viserba Monte, Roller Verucchio, Rinascita Sport Life e la squadra Roller Derby Stray Beez Rimini Roller Derby.

Il 4 agosto apriranno la manifestazione le esibizioni di pattinaggio classico e artistico della polisportiva Viserba Monte con atleti di ogni età; dal 5 al 7 agosto sulla pista si metteranno in gioco i frequentanti dei corsi di Roller organizzati da Libertas Rimini e Roller Verucchio. Si susseguiranno partite di Hockey tra diverse società, esibizioni di freestyle, partite di Roller Derby. Chiude la manifestazione l’8 agosto la polisportiva Sport Life con le esibizioni dei suoi atleti. Orario: 10 – 24 Ingresso libero

tutti i martedì di luglio 2018

Ex Colonia Bolognese, viale Principe di Piemonte – Rimini Miramare

Lezioni di yoga, pilates e ginnastica funzionale

Nell’ambito del progetto ‘Riutilizzasi Colonia Bolognese’, proseguono per tutto il mese di luglio, lezioni di yoga, pilates e ginnastica funzionale gestite dall’Associazione Sportiva Dilettantistica FAN, negli spazi della colonia.

A pagamento su iscrizione, possibile anche al momento

Info: 349 0836739

www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/

tutti i martedì, mercoledì e venerdì fino al 31 agosto 2018

Rimini, ritrovo presso La Cantera, di fronte al bagno “Tiki 26”- Lungomare Tintori, 26

Walk on the beach

La camminata sportiva dell’estate 2018, è rivolta a tutti coloro che vogliono praticare attività fisica di intensità moderata, guidati dal personal trainer, Elen Souza, da Rio de Janeiro.

La durata è di circa un’ora, il mercoledì sera si svolge sul marciapiede del Lungomare, pertanto è possibile portare con sé anche i propri amici a 4 zampe. Iniziativa gratuita

Orario: ritrovo 6.45 (mart. e ven.) e ritrovo 19.15 (mercoledì)

Info: 348 0981594

FB/ Walk On The Beach

fino al 31 agosto 2018

Rimini, vari punti Spiaggia di Rimini: Lagomaggio (dal 76 al 79); Bellariva (dal 96 al 98)

Le spiagge del benessere

XV edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini. Dodici settimane di attività sulla spiaggia con uno staff di operatori del benessere. Si può praticare yoga, pilates, riflessologia plantare, Qi Gong e shiatsu, tai chi e metodo Feldenkrais. Da non perdere le albe di benessere in barca a vela, per meditare e ammirare il sole che sorge. Ingresso libero alle attività in spiaggia, a pagamento le uscite in barca

Info: 339 2400025

www.lespiaggedelbenessere.it

ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) – Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia Parkrun. Corse cronometrate gratuite

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. L’appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi.

Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a quelli con più esperienza.

Ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio.

Info: www.parkrun.it/marecchia/

CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 10 agosto 2018

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 – Rimini centro storico

Agostiniani estate

Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica estiva, prosegue nella suggestiva corte del palazzo degli Agostiniani. In programma:

sabato 28 luglio – Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Francia/Italia/Usa 2017

domenica 29 luglio – Omaggio a Vittorio Taviani: Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani, Italia/Francia 2017

lunedì 30 luglio – La truffa dei Logan (Logan Lucky) di Steven Soderbergh, USA 2017

mercoledì 1 agosto – A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Italia 2018

giovedì 2 agosto – 50 primavere (Aurore) di Blandine Lenoir, Francia 2017

sabato 4 agosto – Dogman di Matteo Garrone, Italia / Francia 2018

domenica 5 agosto – C’est la vie – Prendila come viene (Le sens de la fète) di Eric Toledano e Oliver Nakache, Francia 2017

Ore 21.30

Ingresso: 5 € – ridotto 4.50 €

Info: 0541 704302

www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/programmazione/

da sabato 28 luglio al 5 agosto 2018

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Estate al Cinema Fulgor

tra gli appuntamenti:

– mercoledì 1 agosto – La morte corre sul fiume di Charles Laughton

– giovedì 2 agosto – Io e Annie di Woody Allen, film in lingua originale con sottotitoli

Ingresso: a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

sabato 28 luglio 2018

Podere dell’Angelo, via Rodella, 40 – Rimini Vergiano

Festa Country di beneficienza in collaborazione con ‘Una Goccia per il Mondo’

Una Goccia per il Mondo presenta la seconda edizione della festa country organizzata per sostenere i progetti dell’Associazione in Cambogia. Oltre a una cena dai tipici sapori western, ci sarà il gruppo di ballo Wild Angels ad animare la serata. A seguire, il concerto dei Nashville & Backbones, per un folk/country dalle forti tinte pop e rock.

Orario: dalle 20.

Per info e prenotazione obbligatoria:

333 8553078

339 2709185

segreteria.goccia@gmail.com www.unagocciaperilmondo.org

sabato 28 luglio 2018

Rimini, Chiesa San Bernardino, Piazzetta San Bernardino

Voci nei Chiostri: Rassegna di Cori

Ultimo appuntamento della rassegna musicale con la Corale Vincenzo Cruciani e la Corale Nostra Signora di Fatima.

Ore 21.00 Ingresso libero

Info: 347 2573878

www.vocineichiostri.it

sabato 28 luglio 2018

Spiaggia libera, via Ortigara – San Giuliano mare

CHAO – Full Moon Party

Il primo Full Moon Party della Riviera Romagnola.

Sulla spiaggia libera di San Giuliano l’atmosfera dell’evento thailandese più famoso al mondo: ottima musica, pitture colorate, artisti di strada, giochi con il fuoco, bucket variopinti, Thai food, bagno al mare.

Orario: dalle 18

Ingresso libero

www.facebook.com/events/248511292407770/

domenica 29 luglio 2018

Ex Macello, via Dario Campana, 71 – Rimini

Le città visibili: Questa è casa mia

Spettacolo scritto e diretto da Alessandro Blasioli nell’ambito del Festival ‘Le Città visibili’.

Questa è casa mia è il racconto della sventurata storia vissuta da una famiglia aquilana, i Solfanelli, in seguito al terremoto che ha sconvolto l’Abruzzo il 6 Aprile 2009; è la storia di un’amicizia, quella tra Paolo, aquilano e figlio unico dei Solfanelli, e il suo inseparabile compagno Marco, travolta anch’essa dalla potenza della natura e dall’iniquità dell’uomo. Spettacolo vincitore ‘L’Italia dei visionari 2018’.

Ore 21.30

Ingresso libero www.lecittavisibili.com

lunedì 30 e martedì 31 luglio 2018

Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare

Le città visibili: Farsi silenzio

Lo spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna ‘Riutilizzasi Colonia Bolognese’, in collaborazione con il Festival ‘Le Città visibili’ mette in scena un viaggio alla riscoperta della lentezza, del silenzio, attraverso la quotidianità della vita. Gli spettatori verranno dotati di cuffie in modo da cercare e attivare nuove relazioni tra spazio esterno ed interno, tra pubblico e privato. Lo spettacolo è riservato ad un massimo di 50 spettatori.

Ore 18.30

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Info:

340 5615682

335 436986

martedì 31 luglio 2018

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini centro storico

Fulgor al castello: Psycho di Alfred Hitchcock

Nella suggestiva cornice di Castel Sismondo si svolge la rassegna ‘Fulgor al castello: Il suono nel cinema’, con i grandi classici della cinematografia mondiale accompagnati da una riflessione e riproduzione dal vivo dei tratti più salienti delle colonne sonore. Primo appuntamento con il film Psycho (1960) di Alfred Hitchcock, con la sua colonna capolavoro opera del compositore Bernard Herrmann, introdotto dal trio Virgilio Ensemble, formazione musicale fondata dal pianista, compositore ed insegnante Davide Tura che spiegherà, prima della proiezione, alcune fra le scelte stilistiche più importanti dei compositori.

La serata inizia con un aperitivo che anticipa la proiezione del film

Orario: dalle 19.30

Ingresso: 10 €

Info: 0541 709545

www.cinemafulgorrimini.it

mercoledì 1 agosto 2018

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini centro storico

Castel Sismondo Estate: Floyd Quartet in concerto

Un tributo ai Pink Floyd: Pink Floyd Live at Pompei & 1972. Nella suggestiva cornice di Castel Sismondo di Rimini, i Floyd Quartet si esibiranno in occasione della rassegna “Castel Sismondo Estate”. Il concerto è ideato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd del periodo 1969-1972. Il Floyd Quartet è composto dai 4 musicisti dei Floyd Machine (Alberto Volpi, basso, voce e gong, Filippo Salomoni, chitarra e voce, Flavio Camorani, batteria, Paolo Bonori, hammond e tastiere). Il gruppo suonerà i brani che hanno reso celebri i Pink Floyd.

Orario apertura ore 20.30, inizio concerto ore 21.30 Ingresso: 10 €

Info: 349 4590989

www.floydmachine.it

dall’1 al 5 agosto 2018

Piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

#lamusicastacambiando – Decima tappa del Pop Rock Tour di Trenitalia

Dopo la tappa di Bari, #lamusicastacambiando arriva a Rimini.

Cinque giorni in cui è possibile visitare il Villaggio pop e conoscere le caratteristiche tecniche dei nuovi treni con la riproduzione in scala 1:1. Il villaggio è aperto tutti i giorni a partire dalle ore 18.00. La musica di RTL 102.5 animerà il villaggio dal 1° al 2 agosto dalle ore 19.30 alle ore 22.00 e dal 3 al 5 agosto dalle 18.30 alle 20.30.

Orario: dalle 18

www.lamusicastacambiando.it

giovedì 2 agosto 2018

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini centro storico

Oh, che bel castello: Rassegna di teatro per le famiglie della Compagnia Fratelli di Taglia

Nella storica cornice del Castel Sismondo di Rimini, torna la magia del teatro senza età con la quarta edizione della rassegna di arti sceniche per tutta la famiglia, ideata da Compagnia Fratelli Di Taglia, che presenta una “personale” dei suoi spettacoli, nell’ambito di ‘Arcipelago Ragazzi Estate 2018’.

Giovedì 2 agosto sarà rappresentato ‘Jack e il fagiolo magico’: un carosello di parole volano tra cielo e terra, sembrano lucine che ora si accendono e ora si spengono e come in un puzzle si sistemano una accanto all’altra, piano piano prendono forma e danno vita alle avventure di Jack in ricerca di una soluzione alla fame e alla miseria.

Ore 21.30

Ingresso: adulti: 7 €; ragazzi fino ai 14 anni: 5 €

Info:

329 9461660

www.fratelliditaglia.com

giovedì 2 agosto 2018

Ex Macello, via Dario Campana, 71 – Rimini

Le città visibili: Roberto Angelini Solo Live

Roberto Angelini si presenta in solo sul palcoscenico attorniato dai video e dai suoi strumenti per presentare le canzoni che hanno scandito tutto il suo percorso musicale. Accanto ai brani più conosciuti anche pezzi strumentali che spazieranno dall’elettronica al rock, passando per la psichedelia e il folk.

Ore 21.30

Ingresso libero

www.lecittàvisibili.com

giovedì 2 agosto 2108

Ex Macello, via Dario Campana, 71 – Rimini

Le città visibili: Facce di cartone

Laboratorio per bambini e ragazzi nell’ambito del Festival ‘Le Città visibili’.

Con un po’ di cartone e qualche oggetto di uso comune nelle case si andrà a realizzare delle maschere teatrali di preparazione al festival dell’anno prossimo.

Ore 18

Info e prenotazione gratuita:

349 7116588

associazione.kantharos@gmail.com

SHOPPING NIGHT e MERCATI

mercoledì 1 agosto 2018

Rimini, centro storico

I mercoledì della Rimini shopping night

Serate in centro storico. Negozi e boutique aprono le porte fino a tardi, in orari straordinari con prezzi speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati e occasioni per rendere piacevole la serata dello shopping.

Orario: dalle 17.00 alle 23.00

www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì fino al 29 agosto 2018

Rimini, Piazza Cavour

I ricordi in soffitta

Mercatino dei bambini fino a 12 anni

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 5 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30

Info:

0541 781108 (COCAP)

tutti i mercoledì

zona Mercato coperto – Rimini centro storico

‘La Magnèda – Cena al Mercato Coperto’

In occasione della rimini shopping Night, le eccellenze del Mercato Coperto preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori. Insieme alle specialità culinarie non mancheranno musica e animazione per i bambini.

Orario: 19.00 – 23.00

tutti i venerdì fino al 14 settembre 2018

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro. Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18 alle 24

Info:

0541 781108 (COCAP)

www.cocap.it/it/mercati

ALTRE MOSTRE

fino a domenica 29 luglio 2018

Rimini, sedi varie

Le mostre di Cartoon Club

E’ dedicata all’autore del manifesto di Cartoon Club 2018 la mostra “Mai dire Sio. Fumetti, cartoni, cani magici e altre cose buffe” al Museo della Città in via Tonini 1.(17-29 luglio)

Nei locali del centro storico di Rimini è visitabile la mostra diffusa: “A me gli occhi. Uno sguardo vigile contro la violenza”(14-29 luglio).

Info: https://cartoonclubrimini.com/mostre-2018/

fino al 31 luglio 2018

Rimini, Hotel Duomo, via Giordano Bruno centro storico

Mostra di pittura e scultura di Fiorella Pierobon

L’Hotel Duomo ospita la mostra di pittura e scultura di Fiorella Pierobon, intitolata ‘Tracce di luce’.

Orario: 8.00 – 23.00

Ingresso: libero

Info: 0541 24215

fino al 2 agosto 2018

Ex Macello comunale, via Dario Campana – Rimini

Le città visibili: rassegna di video arte Inner Space/Outer Space

A cura di Federica Landi e Valeria Mancinelli

La prima collaborazione tra il Festival Le Città Visibili e lo spazio RIU, si inaugura quest’anno con la rassegna di video arte Inner Space/Outer Space. La rassegna intende proporre i lavori di artisti emergenti internazionali con un focus particolare sulle pratiche di video arte provenienti dai paesi del Medio Oriente. Le opere in proiezione si distingueranno per il forte carattere di ricerca e sperimentazione nell’uso del mezzo e per la forza narrativa nell’affrontare tematiche contemporanee.

Orario: 19.00 – 23.00

Ingresso libero

Info: 339 6050506

www.riuproject.com

fino al 5 agosto 2018

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini Centro Storico

Vita da genio

Mostra del fumettista e scrittore tedesco Ralf König, famoso autore di fumetti a tematica gay.

La mostra di questo artista, tocca tutte le tematiche legate a problemi sociali e rapporti interpersonali e i suoi personaggi si muovono tra equivoci, tradimenti, amori sbiaditi e gelosie.

Orario: da martedì a domenica 16.30 – 19.30; mercoledì 21.00 – 23.00

Ingresso libero

Info: 0541 704416

VISITE GUIDATE

sabato 28 luglio 2018

Ex Macello comunale (luogo di partenza), via D. Campana – Rimini

I luoghi dell’abbandono e i luoghi del recupero

Biciclettata in occasione dell’iniziativa culturale ‘Le città visibili’

Nell’ambito dell’iniziativa culturale ‘Le città visibili, l’associazione Kantharos propone visite guidate in bicicletta sul territorio, verso luoghi abbandonati o recuperati.

Orario: 21.30

Ingresso: gratuito con prenotazione

Info: 349 7116588

www.riuproject.com

domenica 29 luglio 2018

Ex Macello comunale (punto di incontro), via Dario Campana – Rimini

Le città visibili: ciclo di passeggiate sonore

Un percorso urbano o rurale, un gruppo di persone che camminano insieme, in silenzio, in ascolto: la soundwalk o “passeggiata sonora” si rivolge a chiunque voglia conoscere questi luoghi da una nuova prospettiva, quella del suono, scoprendo qualcosa in più sull’ ambiente e, forse, su se stessi. Per Le città visibili, si sperimenterà come il suono della città cambia in base alle ore del giorno. La terza ed ultima passeggiate si svolge lungo il percorso tra il parco e il porto. A cura di Emiliano Battistini

Ogni incontro durerà circa due ore – di cui un’ora di passeggiata effettiva – ed è aperta a tutti senza limiti di età. Si consigliano scarpe comode.

Ore: 5.00

Ingresso: libero con prenotazione

Info: 339 6050506

www.riuproject.com

ogni giovedì sera fino al 13 settembre 2018

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’ Arte: visita guidata con Discover Rimini

Torna la Passeggiata culturale serale estiva dall’Arco di Augusto al Fulgor di Fellini. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l’importanza: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Verranno inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

La visita si conclude con l’ingresso al mitico Cinema Fulgor, da poco riaperto alla programmazione cinematografico, per ammirare la sala decorata dal premio Oscar Dante Ferretti.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 al 333 7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it.

A richiesta, le visite possono essere svolte anche in inglese o in altri giorni della settimana.

In caso di forte maltempo le visite sono annullate

Partenza ore 21.30.

Costo: € 12 a persona (comprensivo di ingresso al Cinema Fulgor).

Sono previsti sconti per bambini e famiglie).

Tutto l’anno

Rimini, Museo della Città, via Tonini 1

Domus in fabula – Visite guidate

Dopo duemila anni è possibile ammirare nel centro storico di Rimini il complesso archeologico denominato ‘la domus del chirurgo’. Una piccola Pompei nel cuore della città che ha conquistato fama internazionale per i materiali rinvenuti unici al mondo. Proprio in questo ambiente è stato scoperto un eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico, il più ricco mai giunto dall’antichità, ora in mostra nell’adiacente Museo della Città. E poi il palazzo bizantino dalle grandi sale con mosaici policromi e i resti delle strutture abitative e sepolcrali di epoca medievale, fino ai segni dell’età moderna. Sulla Domus romana, al fine di salvaguardarne la conservazione e per permetterne la visita al pubblico, è stata costruita una copertura in vetro e acciaio. Le visite guidate, accompagnati da uno degli assistenti del medico “Eutyches”, permetteranno a grandi e piccoli di scoprire angoli insoliti della Domus e aneddoti delle vita del medico che vi abitava. Inoltre, nelle sale del Museo della Città di Rimini è possibile visitare la riproduzione della taberna medica ed ammirare l’intero strumentario chirurgico. Una volta all’interno del museo, infatti, è possibile continuare il percorso museale autonomamente per scoprire le opere della scuola riminese del Trecento e tanti altri tesori d’arte.

Orario visite guidate: sabato e domenica alle ore 16. La visita è compresa nel biglietto d’ingresso. É richiesta la prenotazione.

Apertura Museo e Domus: martedì e mercoledì ore 10-13 e 16.30-19.30; da giovedì a domenica ore 10-19.30; chiuso lunedì non festivi. L’ingresso al Museo e alla Domus del chirurgo è gratuito il mercoledì e ogni prima domenica del mese. Il mercoledì apertura serale dalle 21 alle 23.

Ingresso: 7 € – incluso ingresso alla Domus; bambini gratis fino a 7 anni. Possibili tariffe cumulative

Info e prenotazione:

0541 793851

museodellacitta@atlantide.net

Tutto l’anno

Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Visita delle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga. Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca civica

La Biblioteca Gambalunga, offre l’opportunità di visitare le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi. Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse storico culturale.

Orario: Dal 16 luglio al 25 agosto: 8 – 13

Ingresso: per le visite guidate è richiesta la prenotazione all’indirizzo mail riportato. Se non ci sono altre iniziative in corso, si accettano anche visitatori occasionali che verranno accompagnati nelle sale antiche dal personale disponibile.

L’ingresso è limitato a 10 persone alla volta.

Info: 0541704486

gambalunghiana@comune.rimini.it

www.bibliotecagambalunga

Fino a settembre

Itinerari insoliti della città

-al lunedì – Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Passeggiata al Borgo San Giuliano

-al mercoledì mattina e sera – Ritrovo all’Arco d’Augusto

Rimini, una città in eterno movimento.

Partendo dalla città romana Visita guidata per bambini e famiglie. Da 0 a 101 anni per scoprire tutti i cambiamenti avvenuti e quelli futuri del centro storico riminese.

-al giovedì sera – Ritrovo presso l’Arco di Augusto

Passeggiata al Borgo San Giovanni

-al venerdì pomeriggio o sera- Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Rimini Felliniana

-al sabato sera

Ritrovo in piazzale Kennedy

Rimini…Amarcord

-alla domenica – Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio

Rimini a 360°: bike tour alla scoperta della Rimini Romana, dei borghi ‘fuori porta’, del porto

Info e prenotazione:

333 4844496

cristiansavioli@libero.it

Fino a settembre 2018

Percorsi tematici con visite guidate in città

al mercoledì – Ritrovo all’Arco d’Augusto, alle ore 15.30

Rimini Romana

-al venerdì – Ritrovo all’Arco d’Augusto, alle ore 15.30

‘Luci sulla città’

-al sabato – Ritrovo all’Arco d’Augusto

‘Le meraviglie riminesi’

Gli appuntamenti sono tematici, le visite vengono effettuate su prenotazione e sono a pagamento.

Per ulteriori dettagli e informazioni rivolgersi direttamente ai numeri di telefono indicati.

Info:

328 9439658

380 1770135

329 2740433

www.guidopolis.com

CENTO GIORNI IN FESTA: MUSICA, FESTE E MERCATINI ESTIVI

da venerdì 27 a domenica 29 luglio 2018

viale Oliveti, via Marconi – Rimini Miramare

Miramare Beer Street Food

Festa della birra a cura di Pro Loco Miramare da Amare

Un viaggio all’insegna del gusto con le eccellenze gastronomiche italiane e straniere e degustazione di birre.

Animazione e spettacoli musicali serali faranno da cornice all’area espositiva.

Orario: dalle 11.00 alle 24

www.miramaredamare.it/

sabato 28 luglio 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con la Band ‘I Marinai’

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo.

Ore: 20.00

Info:

www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato

domenica 29 luglio 2018

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Animazione per bambini a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata dedicata ai più piccoli.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30

Ingresso: libero

domenica 29 luglio 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo, con un tributo a Pino Daniele, riproponendo i suoi brani di successo.

Ore: 20.00

Info:

www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato

lunedì 30 luglio 2018

Lungomare di Vittorio (bagno 53) – Rimini Marina Centro

Animazione per bambini in spiaggia

Il Comitato Turistico R…Estate a Rimini propone una serata di animazione e intrattenimento per i più piccoli.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero

lunedì 30 luglio 2018

Lungomare di Vittorio (bagni 64/65) – Rimini Marina Centro

Musica e ballo con Casadei Danze al bagno 64 / 65

Il Comitato Turistico R…Estate a Rimini propone una serata musicale.

Orario: dalle 20 alle 24

Ingresso libero

lunedì 30 luglio 2018

via Martinelli, da via Principe di Piemonte a lungomare Spadazzi – Rimini Miramare

Musica dal vivo a Miramare

Il Consorzio Miramare Joy propone per tutta l’estate delle serate con musica.

Orario: dalle 21.30

Ingresso: libero

www.miramarejoy.com/

martedì 31 luglio 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo e divertimento a Rivabella con 6.0 Band

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo e musica.

Orario: 20.00

Ingresso libero

Pagina fb/Rivabella di Rimini – Comitato d’Area e Turistico

martedì 31 luglio 2018

Lido di San Giuliano, viale Ortigara – Rimini San Giuliano Mare

Cinema d’A…mare: rassegna cinematografica al Lido San Giuliano

Per la rassegna ‘Film sotto le stelle’ al Lido San Giuliano Mare, in proiezione: ‘La ricerca di Doris’

A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.

Orario: 21.00

Ingresso libero

www.sangiulianomarerimini.it/

mercoledì 1 agosto 2018

Bagno 18 e 21, via Dati – Rimini Viserba

Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica dal vivo, ballo e divertimento.

Orario: dalle ore 21.00

Ingresso: libero

www.facebook.com/comitato turisticoviserba

mercoledì 1 agosto 2018

Lungomare di Vittorio (c/o bagno 64) – Rimini Marina Centro

Serata di animazione al bagno 64

Il Comitato Turistico R…Estate a Rimini propone una serata di animazione sulla spiaggia per tutte le età.

Orario: dalle 20 alle 24

Ingresso: libero

mercoledì 1 agosto 2018

Lungomare G. di Vittorio, (bagno 56) – Rimini

Serata di animazione al bagno 56

Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di intrattenimento con l’imitatore e cantante Leo Mas.

Orario: 20 – 24

Ingresso: libero

www.facebook.com/riminiarena/

mercoledì 1 agosto 2018

via Apollonia (zona stazione) e lungomare – Rimini Torre Pedrera

Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera

Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica dal vivo.

Orario: dalle 21 alle 24

Ingresso: libero

Info:

Pagina fb: Torre Pedrera comitato Turistico

mercoledì 1 agosto 2018

Giardinetti di fronte ai bagni: dal 120 al 128 – Rimini Rivazzurra

Animazione dei bambini a Rivazzurra

Il Comitato Turistico propone una serata rivolta ai bambini con Marco e Martina Show

Orario: dalle 20.30

Ingresso: libero

Info: www.facebook.com/comitatorivazzurra/

da mercoledì 1 a sabato 4 agosto 2018

Lungomare Spadazzi (dietro la Tana del Blasco) – Rimini Miramare

Reunion la Tana del Blasco

Concerto con esibizioni di band locali. Pro Loco Miramare da Amare propone quattro serate di tributo a Vasco Rossi con concerti di band locali che si esibiscono dal vivo sul palco del Lungomare situato dietro ‘La Tana del Blasco’.

Orario: dalle 17.00

Ingresso: libero

mercoledì 1, giovedì 2 e domenica 5 agosto 2018

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Animazione per bambini e mostra di pittura a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di festa e intrattenimento con attività per i bambini.

Orario: dalle 21.00

Ingresso: libero

Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

giovedì 2 agosto 2018

Spiaggia dal bagno 105 al 105°, viale Regina Margherita, Rimini Marebello

Festa in spiaggia a Marebello

Festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutte le età.

Orario: dalle 20.30

Ingresso: libero

giovedì 2 agosto 2018

Lungomare di Vittorio (bagni 64/65) – Rimini Marina Centro

Serata di animazione al bagno 64 e 65

Il Comitato Turistico R…Estate a Rimini propone una serata di festa per tutte le età.

Orario: dalle 20 alle 24

Ingresso libero

giovedì 2 agosto 2018

Giardinetti di fronte ai bagni: dal 120 al 128 – Rimini Rivazzurra

Leo Mass nei giardini in spiaggia a Rivazzurra

Il Comitato Turistico propone una serata di intrattenimento.

Orario: dalle 20.30

Ingresso: libero

Info: www.facebook.com/comitatorivazzurra/

giovedì 2 agosto 2018

Piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Festa folkloristica in piazza a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica e degustazione di prodotti tipici locali

Orario: 21 – 24 Ingresso libero Pagina fb: Torre Pedrera comitato Turistico

giovedì 2 agosto 2018

Piazza Adamello- Rimini Rivabella

Ballo e musica dal vivo a Rivabella con i Taboo Tellers

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica.

Orario: 20.00 – 24.00

Ingresso: libero

Info:

Pagina fb/Rivabella di Rimini – Comitato d’Area e Turistico

dal 2 al 5 agosto 2018

Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66), lungomare e spiaggia (altezza bagno 60) – Rimini Torre Pedrera

Festa dell’Amore e concerto a Torre Pedrera

Torre Pedrera si tinge dei colori della passione per l’evento di 4 giorni dedicato agli innamorati. Durante la manifestazione, nelle serate del 2, 3 e 4 agosto ci sarà un concerto con musica dal vivo. Sabato 4 agosto non mancheranno inoltre i balli di gruppo itineranti sul lungomare in via San Salvador, mentre domenica 5 agosto, il concerto con musica dal vivo sarà in via San Salvador (altezza bagno 60).

Orario: dalle 21.00 alle 24.00

Ingresso: libero

Pagina fb: Torre Pedrera comitato Turistico

venerdì 3 agosto 2018

Area verde lungomare Spadazzi angolo via Latina – Rimini Miramare

Spettacolo di intrattenimento a Miramare

Il Consorzio Miramare Joy propone per tutta l’estate delle serate con musica dal vivo.

Orario: dalle 21.30

Ingresso: libero

www.miramarejoy.com/

venerdì 3 agosto 2018

Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) – Rimini

Leo Mas Show – Rimini Arena

Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di intrattenimento con l’imitatore e cantante Leo Mas.

Orario: 21 – 24

Ingresso: libero

www.facebook.com/riminiarena/

venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto 2018

Piazzale Fellini, Rimini Marina Centro

BirRimini: festa della birra con musica e street food

Un weekend che pone la birra come protagonista, dove i visitatori potranno conoscere e apprezzare i prodotti creati dai maestri birrai dei birrifici. Nella prestigiosa cornice del Parco Fellini, a due passi dal mare, nasce la Festa delle birre artigianali con la partecipazione dei birrifici delle diverse regioni italiane e di alcuni truck di street food. Ad accompagnare ‘le bionde’ intrattenimento musicale con dj set e musica live.

Orario: dalle ore 17 alle 24

www.promo-d.com

sabato 4 agosto 2018

Piazzetta Prua, viale Ortigara e piazzale Farneti, Rimini San Giuliano Mare

Eco di donna

Il Comitato Turistico di San Giuliano Mare propone una serata di musica con voci femminili e l’esposizione di opere d’arte femminili.

Orario: dalle ore 22.00

Ingresso: libero

www.sangiulianomarerimini.it/

sabato 4 agosto 2018

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Commedia teatrale a Torre Pedrera

Spettacolo di commedia teatrale a cura del Gruppo Teatrale “Am’aTTori”.

Orario: dalle 20.00

Ingresso libero

Pagina fb: Torre Pedrera comitato Turistico

sabato 4 agosto 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con la Band ‘I Marinai’

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo.

Ore: 20.00

Info:

www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato

domenica 5 agosto 2018

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Serata di musica a Rivabella con Musica Desnuda

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica con Musica Desnuda Acustic Sound, un incontro di esperienze, di passioni, di persone.

Orario: 20.00

Ingresso: libero

Info:

www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato

tutti i lunedì fino al 27 agosto 2018

Piazzale Pascoli – Rimini Viserba

Lunedì a Viserba

Serate organizzate dalla parrocchia di Viserba in piazza Pascoli in collaborazione con il Comitato Turistico locale.

Ore 21.00

Ingresso libero

Info:

www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

tutti i lunedì sera fino al 3 settembre 2018

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serata di Cabaret a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di spettacolo cabarettistico

Orario: dalle 21.30 alle 23.30

Ingresso: libero

tutti i martedì fino al 21 agosto 2018

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Musica e animazione a Marebello

Il Comitato Turistico di Marebello propone una serata di intrattenimento per tutte le età.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30

Ingresso libero

tutti i martedì sera fino al 28 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 39) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata con spettacoli

Orario: dalle 21.00

Ingresso libero

Info: www.viserbella.info

tutti i mercoledì fino all’11 luglio 2018

viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) – Rimini Torre Pedrera

Musica dal vivo a Torre Pedrera

Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica dal vivo.

Orario: 21 – 24

Ingresso libero

Pagina fb/Torre Pedrera comitato Turistico

tutti i mercoledì sera fino al 29 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 53) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00

Ingresso libero

Info: www.viserbella.info

tutti i venerdì sera fino al 31 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 50) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00

Ingresso: libero

Info: 348 0036641

www.viserbella.info

tutti i venerdì fino al 17 agosto 2018

Via San Salvador (altezza bagno 60) – Rimini Torre Pedrera

Musica e ballo in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con concerto di musica dal vivo, ballo e divertimento. Orario: 21 – 24

Ingresso libero

Pagina fb/Torre Pedrera comitato Turistico

tutti i venerdì fino al 7 settembre 2018

Giardini bagni 120/128 – Rimini Rivazzurra

Musica, divertimento e mercatino

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di festa a settimana per tutta l’estate, con musica e spettacolo e mercatino estivo.

Orario: 20.30 – 24.00

Ingresso libero

Info: www.facebook.com/comturivazzurra/

tutti i venerdì e i lunedì sera fino al 7 settembre 2018

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Spettacolo per bambini a Bellariva

A cura del Comitato Turistico I love Bellariva, spettacolo per bambini, con HAPPY CIRCUS e MIX ART PRODUCTION. Ore 20.30

tutti i venerdì e sabato fino all’8 settembre 2018

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica e ballo a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica e ballo con band locali, che si esibiscono dal vivo.

Orario: dalle 21

Ingresso libero

Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

tutti i sabato sera fino al 25 agosto 2018

Via P. Palos (altezza bagno 43) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli.

Orario: dalle 21.00

Ingresso libero

Info: www.viserbella.info

tutte le domeniche fino all’1 settembre 2018

Via P. Palos (altezza bagno 54) – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00

Ingresso libero

Info: www.viserbella.info

tutte le domeniche fino al 2 settembre 2018

Giardini spiaggia bagni 120/128 – Rimini Rivazzurra

Notte ai Caraibi a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di festa, musica e ballo, con il Club Latino

Orario: 20.30 – 24.00

Ingresso libero

Info: www.facebook.com/comturivazzurra/

tutte le domeniche sera fino al 2 settembre 2018

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Musica e spettacolo a Bellariva

Il Comitato Turistico ‘I Love Bellariva’ propone una serata di musica e spettacolo per tutte le età. In contemporanea si svolge anche il mercatino estivo.

Orario: dalle 20.30

tutte le domeniche sera fino al 9 settembre 2018

viale Oliveti – Rimini Miramare

Domenica sera d’estate con musica e ballo a Miramare

Eventi a cura della Pro-Loco Miramare da Amare. Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.

Orario: dalle 21

Ingresso libero

Info: www.facebook.com/prolocomiramare

Mercatini estivi e Sagre locali

Marina centro:

‘Fatto a Mano – ArtigianInstrada’ Sagra estiva dell’artigianato con le eccellenze del territorio riminese ed altre realtà italiani.

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino all’11 settembre 2018

‘L’Antico e il Vintage’ Sagra estiva di cose di una volta con una ampia offerta di oggetti come mobili, libri, dischi e accessori vintage da tutta Italia.

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – fino al 13 settembre 2018

‘Mostra Mercato Locale’ a cura del Comitato Turistico R…Estate Rimini

Rimini, piazza Benedetto Croce (tratto antistante i bagni dal n. 55 al n. 60)

Ogni venerdì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 14 settembre 2018

Lagomaggio:

‘Mostra Mercato Artigianale’ con intrattenimento musicale

Rimini, via E La Nave Va (zona antistante i bagni dal 70 al 74)

Ogni mercoledì dalle 17.00 alle 24.00 – fino al 12 settembre 2018

Bellariva:

‘Bancarelle al mare’ – sagra dei mestieri

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle 18 alle 24 – dal 10 giugno al 2 settembre 2018

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Piazzale Gondar

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 fino al 30 agosto

Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 – fino al 5 settembre 2018

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – fino al 3 settembre e sabato 8 settembre 2018

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – fino al 7 settembre 2018

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’ con intrattenimento musicale

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18 alle 24 – fino all’ 11 settembre 2018

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì, fino al 13 settembre 2018 dalle ore 18

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Con le mani’:

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – fino al 7 settembre tranne venerdì 6 luglio 2018

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì e prima domenica del mese dalle 18 alle 24 – fino al 4 settembre 2018

Viserbella:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’

Piazza Paolucci di Calboli

Ogni giovedì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 6 settembre 2018

Torre Pedrera:

‘Mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale’

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle 20 alle 24 – fino al 3 settembre 2018