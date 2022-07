Rimini, proposte di lavoro per i 22 diplomati ITS Maker, corso di automazione e meccatronica

Hanno ricevuto tutti una proposta di lavoro dalle imprese del territorio e alcuni saranno già in aziende dall’estate, i 22 diplomati del secondo corso ITS Maker della sede di Rimini dedicato all’automazione e alla meccatronica e che si è concluso con gli esami di ieri e finanziato dal Fondo sociale europeo.

Il corso, iniziato nell’ottobre del 2020, è stato caratterizzato da lezioni in aula e da tirocini didattici (oltre il 40% delle ore totali) in aziende specializzate nei settori della meccanica, meccatronica, motoristica e automazione.

Gli allievi partecipanti, provenienti nella maggioranza da Emilia-Romagna e anche da Campania, Marche, Lazio, si sono diplomati come tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici e troveranno impiego in produzione, come montatore o collaudatore, oppure negli uffici tecnici, come progettista o disegnatore.

“In questo momento delicato e caratterizzato da molte incertezze che stiamo vivendo, queste notizie sono incoraggianti – spiega Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna che tramite l’ente di formazione Assoform ha sostenuto la realizzazione del percorso – Le nostre aziende sono alla continua ricerca di personale specializzato e qualificato e il risultato raggiunto, con le proposte arrivate ai 22 diplomati, lo dimostra. È fondamentale che mondo della formazione e quello delle imprese collaborino con costanza e Confindustria Romagna, affinché ciò avvenga, continuerà ad operare anche con iniziative come questa.”

Il corso di Rimini è l’unico in ambito di automazione in Romagna che vanta uno dei più grandi ITS a livello nazionale. In autunno verrà organizzata una nuova edizione del corso, in preparazione al quale si terrà un open day alla Vici S.p.A il 20 settembre prossimo. Le iscrizioni per il nuovo biennio, da inviare attraverso il portale, sono aperte fino al 14 ottobre 2022.

Per informazioni: www.itsmaker.it, 0541352756.