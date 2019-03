Rimini. Prossima settimana nuovo questore. Potrebbe essere Francesco De Cicco

Ieri è stato dato l’annuncio dal diretto interessato, Maurizio Improta, del cambio ai vertici della questura di Rimini. Ora giungono le indiscrezioni di chi potrebbe sostituirlo.

Il nuovo questore di Rimini potrebbe essere Francesco De Cicco. Una carriera, la sua, che lo ha portato a girare l’Italia da nord a sud, arrivando ad approfondire non soltanto le dinamiche del corpo della Polizia di Stato, ma anche dell’intero Paese. Originario di Napoli, ha iniziato la sua carriera come vice commissario a Torino, nel capoluogo piemontese dove è rimasto per 7 anni.

Un salto netto sotto il profilo dello stile di vita e della carriera quello arrivato dopo, quando nel 1996 è approdato alla Squadra Mobile di Agrigento, che ha diretto per 3 anni fino al 1999. Poi un anno alla Sezione Scientifica di Firenze e l’esperienza più rilevante dal punto di vista investigativo. Per 8 anni, dal 2000 al 2008, Francesco De Cicco ha lavorato a Roma all’interno del Servizio Centrale Operativo (SCO), indagando su fatti di reato di respiro nazionale e internazionale come reati legati al favoreggiamento e lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Non solo anni dedicati alle indagini, ma anche volti al miglioramento della cooperazione internazionale tra le Polizie e le istituzioni dei paesi coinvolti in tali reati. Proprio per questo De Cicco è più volte volato in Africa, in paesi come la Nigeria dove, accompagnato da Magistrati o referenti delle più importanti OING, ha lavorato per migliorare le condizioni di repressione di fenomeni legati alla tratta degli esseri umani.

Dopo è stato vice questore di Pescara fino al 2015. poi ha fatto carriera nella polizia ferroviaria, prima come comandante del compartimento di Marche, Abruzzo e Umbria, successivamente di quello dell’Emilia Romagna. E’ al suo primo incarico come questore.