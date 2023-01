Rimini, “Quale nido per mio figlio?”: incontro orientativo per genitori al centro SGR

“Quale nido per mio figlio?” è il tema dell’incontro orientativo per genitori promosso dalla Service Web che si svolgerà mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 18 presso il Centro Congressi Sgr, via Chiabrera 34D a Rimini, con l’intervento di Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia ed esperta delle dinamiche dello sviluppo infantile. Arriveranno in aiuto delle famiglie anche le testimonianze di genitori e educatrici della Service Web.

“In 25 anni di attività abbiamo capito che non è vero che un nido vale l’altro e questo non perché vogliamo fare una classifica tra i nidi. Il fatto che ogni nido per essere autorizzato dal Comune debba rispettare dei criteri precisi non basta per dire che sono tutti uguali. Le questioni relative ai costi e all’ubicazione del servizio possono valere, ma altrettanto importanti sono la proposta educativa, la modalità di accogliere i bambini, le persone che lo fanno”, spiega la direttrice di Service Web Mariangela Cinefra. “L’obiettivo principale dell’incontro è quindi quello di aiutare i genitori a capire quali siano le loro priorità e quindi i criteri adeguati per una scelta consapevole. Per questo racconteremo la nostra storia”.