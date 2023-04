Rimini: quattro giorni per il Festival Internazionale del Cibo di Strada. Da sabato 22

“Eventi 3000”, che vanta pluriennale esperienza nell’ambito delle organizzazioni fieristiche e di eventi volti alla valorizzazione delle tipicità territoriali, gastronomiche e artigianali, organizza una iniziativa, in collaborazione con la Cooperativa Cento Fiori, per sabato e domenica, 22, 23, 24 e 25 aprile, al Parco Marecchia.

L’evento avrà luogo nella elegante e ospitale città di Rimini, a pochi passi dal Centro storico, all’interno del rinnovato Parco XXV Aprile, zona area vivaio Cento Fiori con il suggestivo sfondo dell’antico e straordinario Ponte di Tiberio, luogo deputato per eccellenza ad accogliere eventi di richiamo.

In quei giorni Rimini diventerà, quindi, la capitale dello street food, offrendo ai fortunati visitatori la possibilità di gustare i migliori cibi di strada del mondo e delle Regioni italiane.

I più originali e selezionati Food Truck daranno la possibilità di assaporare le cucine più variegate: mani esperte proporranno pietanze africane, coreane, tedesche, francesi, argentine e altre, senza contare le eccellenze nostrane dall’Umbria, dalla Sicilia, dal Trentino ecc. Sapori tanto diversi da soddisfare ogni palato e stuzzicare la curiosità, senza i costi esorbitanti di ristoranti dedicati. In un’atmosfera di musica e festa, all’insegna della valorizzazione del senso comunitario e del dialogo arricchente tra diverse identità.

Il cibo di strada, infatti, preparato e poi servito per essere consumato “al volo” dai popoli nella quotidianità, è un’usanza radicata nel tempo e diffusa ad ogni latitudine, rappresentando una vera e propria espressione di cultura.

In effetti, mangiare in strada significa sperimentare gusti nuovi e genuinamente aderenti alle tradizioni delle genti che hanno, nel tempo, elaborato i prodotti delle proprie terre; significa anche dialogare con gli altri ospiti e con i ristoratori, portavoce ciascuno della propria cultura.

Il Festival Internazionale del Cibo di Strada è un’occasione unica per tutti coloro che vogliono vivere la caleidoscopica esperienza di saggiare cibo e cultura altrui, senza spostarsi da casa.

Inoltre, è previstala presenza di artigiani che produrranno sul momento i loro manufatti, risultato di creatività, competenza e rispetto di antiche tradizioni; il pubblico verrà coinvolto in animazioni varie con artisti di strada; a latere, ad attirare il pubblico dei più piccoli e delle loro famiglie, il percorso avventura e il famoso vivaio limitrofi.

Non solo: sarà presentato il primo forno solare a costo e impatto ambientale pari a zero, sarà possibile osservare le stelle e il sole da vicino, guidati da esperti, i più piccoli prepareranno con le loro mani gli aquiloni che poi saranno fatti volare intorno all’area della fiera; soprattutto, non mancheranno i concerti live. Tutto in collaborazione con Rimini Weekly.

Spicca in cartellone il nome del rapper Frankie HI-NRG, ma sorprenderà la qualità anche degli altri eventi musicali: la jam session dell’Accademia Distretto della Musica, la serata omaggio a Lady Gaga, il tributo ai Muse e quello ai Queen, Daniel Angelini, il gruppo Gipsy “Slavi bravissime persone”, il gruppo Cosplay, il rapper Jack The Trick e tanti altri.

Non mancate, quindi, all’appuntamento con il Festival Internazionale del Cibo di Strada, per trascorrere quattro giorni all’insegna del buon cibo, della musica e dell’intrattenimento, in un’atmosfera di festa e di condivisione.

Info:

327 5775500

eventi3000.com