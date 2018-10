Rimini, Roberto Rossi 4tet in concerto al Circolo Milleluci

Prosegue Milleluci Jazz Club, la rassegna invernale dedicata alla musica jazz e sue contaminazioni che si svolge il sabato sera presso il Cricolo Milleluci di Rimini in Via Isotta. Sabato 20 ottobre, alle ore 22, sarà di scena il Roberto Rossi 4tet, compagine musicale in cui militano Roberto Rossi al trombone,Bruno Cesselli al pianoforte, Stefano Travaglini al doublebass, Stefano Paolini alle drums.

Roberto Rossi è nato a Rimini nel 1962; diplomato in trombone, inizia la propria attività professionale facendo parte di alcuni gruppi cameristici ed orchestre sinfoniche, partecipa a concorsi internazionali ottenendo diversi premi. Ha fatto parte di varie orchestre sinfoniche quali la Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra della RAI, l’Orchestra del Rossini Opera Festival e l’Orchestra Regionale Toscana. E’ vastissima la sua attività nel jazz, a partire dal 1986 quando suona con la “Hamburgher serenade” di Giovanni Tommaso, partecipando all’omonima trasmissione televisiva con la regia di Pupi Avati. Da allora ha suonato in Italia, Europa, Africa, America, anche accanto a celebri solisti internazionali e incidendo – come ospite e come sideman – circa un centinaio di dischi. Dal 2002 è componente titolare della Lydian Sound Orchestra con la quale incide “Monk & Town Hall & More”, “Back to Da Capo”, “Live in Appleby” e “The Lydian Trip”. Con la Paul Motian Electric BeBop Band e i fiati della Lydian suona al Festival di Vicenza trasmesso in diretta su Radio Tre Rai. Con la Lydian ha suonato con molti ospiti stranieri e con la MIngus Dynasty. Suona regolarmente in altri gruppi importanti, come quelli di Pietro Tonolo e di Roberto Gatto, oltre che con la Civica Big Band di Milano, diretta da enrico Intra. Da oltre vent’anni svolge attività di insegnamento nei conservatori statali (dal 2001 con specifica cattedra di jazz: Bologna, Adria, Verona) e nelle scuole di perfezionamento.