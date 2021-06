Rimini: ruba cassa nel cuore della notte, martellate svegliano poliziotto che lo fa arrestare

Nel cuore della notte di Rimini, alle ore 3.25 di ieri, un poliziotto della Squadra Volante della Questur, libero dal servizio, mentre si trovava nella sua casa di Marina Centro ha udito forti colpi provenire dall’esterno.

L’agente è andato a contrrollare l’edificio confinante con il proprio appartamento. E qui ha sorpreso un uomo intento ad asportare il registratore di cassa di una pizzeria poco distante.

Il poliziotto ha avvisato subito i colleghi della Sala Operativa della Questura. Giunte le volanti, il ladro è stato tratto in arresto e portato negli uffici.

E’ risultato essere un 41enne di origini napoletane carico di numerosi e gravi precedenti, tra i quali una condanna per omicidio doloso, una per stupefacenti ed altri precedenti specifici per i reati contro il patrimonio. Questa volta è stato arrestato per furto aggravato in concorso ed è ora trattenuto in cella in attesa del processo per direttissima.